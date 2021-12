Mehrere Brände in Wiesbaden

Wiesbaden-Mitte, Adelheidstraße, Rheinstraße, Hellmundstraße, Marktstraße, Schwalbacher Straße, Donnerstag, 23.12.2021, 01:00 Uhr bis 01:30 Uhr,

(mh) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 23.12.2021 kam es an mehreren Stellen in Wiesbaden zu Sachbeschädigungen durch Feuer an Mülltonnen und Sperrmüll durch unbekannte Täter. Es wurden weiter ein angrenzender Baum und Teile einer Telefonzelle beschädigt. Ein Übergreifen der Flammen auf Wohngebäude oder Fahrzeuge konnte in allen Fällen verhindert werden.

Personen, die in den betroffenen Straßen Wahrnehmungen zu den Taten gemacht haben oder Hinweise auf Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzten.

Ladendetektiv durch Ladendieb verletzt

Wiesbaden-Biebrich, Rathausstraße, Mittwoch 22.12.2021, 17:50 Uhr,

(mh) Am Mittwochabend wurde in einem Supermarkt in der Rathausstraße in Wiesbaden ein Ladendetektiv von einem Ladendieb leicht verletzt. Der 34-jährige Beschuldigte hatte sich ein Brötchen an der Fleischtheke bestellt und dieses verzehrt, ohne zu bezahlen. Als er vom Ladendetektiv hierauf angesprochen wurde, versuchte er zu flüchten. Der Detektiv hielt den Täter zusammen mit einem Kunden des Marktes bis zum Eintreffen der Polizei fest. Während des Festhaltens verletzte der Ladendieb den Detektiv durch Schläge.

Einbruch in Großmarkt

Wiesbaden, Mainz-Kastel, Boelckestraße Dienstag, 21.12.2021, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 22.12.2021, 15:15 Uhr (mh) Im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochnachmittag kam es in einem Großmarkt in der Boelkestraße zu einem Einbruch durch unbekannte Täter. Die Täter brachen einen Container mittels eines unbekannten Hebelwerkzeugs auf und stahlen Feuerwerkskörper.

Personen, die Hinweise auf die Tat oder die Identität der Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer (0611) 345-0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Unbekannter Täter verursacht durch Bremsung Verkehrsunfall

Wiesbaden-B54, Fahrtrichtung Wiesbaden Erbenheim Freitag, 17.12.2021, 12:15 Uhr

(mh) Letzte Woche am Freitagmittag, dem 17.12.2021, ereignete sich auf der B54 von Wiesbaden kommend in Richtung Erbenheim ein Verkehrsunfall mit insgesamt fünf Beteiligten. Ein Geschädigter fuhr auf der linken Spur, als sich von rechts ein roter PKW vor ihn setzte und abrupt abbremste. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, führte der Geschädigte mit seinem grauen Land Rover ein Ausweichmanöver nach rechts durch, wobei er mit einem dort fahrenden, weißen Seat Leon kollidierte.

Dieser wurde gegen die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand gedrückt. Hinter dem Seat Leon kam es in der Folge von Gefahrenbremsungen zu einem Auffahrunfall eines blauen Porsches auf einen blauen BMW. Im Anschluss an den Unfall verließen die Fahrer des roten PKWs, des blauen BMWs und des blauen Porsches die Unfallörtlichkeit, ohne mit allen Beteiligten Personalien auszutauschen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 EUR.

Die Polizei bittet daher Personen, die Hinweise zum Hergang des Unfalls, den beteiligten Fahrzeugen oder deren Fahrer geben können, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 beim Regionalen Verkehrsdienst der Polizei zu melden.

Einbruch in Kiosk am Schillerplatz,

Wiesbaden- Mitte, Schillerplatz, Mittwoch, den 22.12.2021, 07:28 Uhr,

(mh) Am Mittwochmorgen ist es am Schillerplatz in Wiesbaden durch einen oder mehrere unbekannte Täter zu einem Einbruch in einen Kiosk gekommen. Die Unbekannten schlugen eine Scheibe des Verkaufshäuschens ein und ergriffen Waren aus der Auslage, mit der sie dann flüchteten.

Personen, die Wahrnehmungen zur Tat gemacht haben oder Hinweise zur Identität der Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 bei der Polizei zu melden.

Aktueller Blitzerreport

Wiesbaden (mh) Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Rheingau-Taunus

Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Bad Schwalbach (ots)-(fh) – Am Dienstagnachmittag 21.12.2021 kam es im Zeitraum von 14:45 Uhr bis 16:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf dem Schmidtbergplatz in Bad Schwalbach zu einer Unfallflucht. Hierbei wurde ein grauer SUV der Marke Volvo an der Beifahrerseite von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt.

Das unfallverursachende Fahrzeug flüchtete daraufhin von der Unfallstelle. Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 an die Polizeistation Bad Schwalbach.

Aktueller Blitzerreport für die Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag, 28.12.2021: Bundesstraße 417, Gemarkung Hünstetten

Donnerstag, 30.12.2021: Bundesstraße 260, Gemarkung Heidenrod

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

