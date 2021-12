In Kita eingebrochen

Limburg a. d. Lahn, Gartenstraße, 21.12.2021, 18.30 Uhr bis 22.12.2021, 06.50 Uhr (pa)In der Nacht zum Mittwoch brachen Unbekannte in eine Limburger Kita ein. Die Tat ereignete sich zwischen 18.30 Uhr abends und 06.50 Uhr am Morgen in der Gartenstraße. Nachdem sich die Täter durch gewaltsames Öffnen einer Tür Zugang in die Räumlichkeiten verschafft hatten, durchsuchten sie diese nach Wertgegenständen.

Entwendet wurden neben Bargeld auch zwei Notebooks. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf insgesamt rund 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140 – 0 entgegen.

Autofahrer muss nach Unfall zur Blutprobe

Weilburg, Frankfurter Straße, 23.12.2021, gg. 01.10 Uhr (pa)In der Nacht zum Donnerstag kam es in Weilburg zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge ein 24-jähriger Autofahrer zur Polizeidienststelle gebracht und gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Der Mann befuhr gegen 01.10 Uhr mit einem VW Polo die Frankfurter Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Gewerbegebiet. An einer Verkehrsinsel kurz vor dem Kreisverkehr am Kubacher Weg kam der Autofahrer nach links von der Fahrbahn ab.

Der Kleinwagen stieß gegen die Bordsteinkante, woraufhin der Pkw nicht mehr fahrbereit war. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der VW-Fahrer das Fahrzeug unter Alkoholeinfluss geführt haben könnte. Ein daraufhin mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2,3 Promille, sodass dem 24-Jährigen auf der Polizeidienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und durch die Beamten eine Strafanzeige gefertigt wurde. Der Schaden am Pkw des Mannes beläuft sich auf einige Hundert Euro.

Zusammenstoß an Ampelkreuzung – Zeugen gesucht

Limburg a. d. Lahn, Schiede / Konrad-Kurzbold-Straße, 23.12.2021, gg. 10.55 Uhr (pa)Nach einem Verkehrsunfall an einer Limburger Ampelkreuzung, der sich am Donnerstagvormittag ereignete, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen. Gegen 10.55 Uhr kam es zum Zusammenstoß eines die Schiede in Richtung Weilburg befahrenden Ford mit einem aus der Konrad-Kurzbold-Straße kommenden Peugeot, wobei ein Schaden von rund 4.000 Euro entstand.

Da sowohl die 26-jährige Ford-Fahrerin als auch der 21 Jahre alte Mann am Steuer des Peugeot angaben, die Ampel bei Grünlicht passiert zu haben, werden Personen, die insbesondere hierzu Angaben machen können, gebeten, sich unter (06431) 9140 – 0 bei der Polizeistation Limburg zu melden.

Opel gestreift und davongefahren

Limburg a. d. Lahn, Mundipharmastraße, 22.12.2021, gg. 20.30 Uhr (pa)In der Limburger Mundipharmastraße kam es am Mittwochabend zu einer Verkehrsunfallflucht. Wie eine 23-jährige Opel-Fahrerin zur Anzeige brachte, befuhr sie gegen 20.30 Uhr die Mundipharmastraße aus Richtung Limburger Straße kommend in Fahrtrichtung “Auf der Heide”, als ihr ein silbergrauer Kastenwagen entgegenkam.

Das Fahrzeug geriet auf die Spur der 23-Jährigen und streifte den Opel im Bereich der Fahrerseite. Statt anzuhalten und sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der oder die Verantwortliche davon. Der Schaden am Kleinwagen der Frau wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 – 0 entgegen.

Aktueller Blitzerreport für die Polizeidirektion Limburg-Weilburg

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Mittwoch: Bundesstraße 49, Gemarkung Limburg, Ahlbacher Spange

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

