Offenbach, Main-Kinzig: Die Polizei-News

Bereich Offenbach

Reh totgebissen: Wer kennt die Hundehalter?

Nieder-Roden (ots)-(lei) – Zwei nicht angeleinte Hunde hetzten am Mittwochnachmittag einem Reh hinterher und bissen dies zu Tode. Zugetragen hat sich der Vorfall gegen 14.50 Uhr in der Feldgemarkung zwischen der Frankfurter Straße und dem Katharinenhof. Das Besitzerpärchen flüchtete auf Ansprache von Passanten anschließend in Richtung Wohngebiet.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Verdachts der Jagdwilderei sowie des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Bei dem Pärchen soll es sich um einen etwa 50 Jahre alten Mann mit Bart gehandelt haben, der mit einer blauen Jacke bekleidet war. Die Frau war jünger und kleiner als der Mann und hatte die Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden.

Bei den Hunden handelte es sich um zwei größere braune Mischlingshunde, einer mit längerem, einer mit kürzerem Fell. Die Beamten suchen nun weitere Zeugen. Wer das Geschehen beobachtet hat beziehungsweise weitere Angaben zu den Hundehaltern machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Heusenstamm in Verbindung zu setzen (06104 6908-0).

Unfall war wohl ganz anders – Anwohner als wichtiger Zeuge bitte melden! – Offenbach

(aa) Nach einer mutmaßlichen Unfallflucht, über die wir unter der Überschrift “Wer ist gefahren? Was wurde angefahren? Wo ist die Unfallstelle? – Offenbach und Frankfurt” bereits am 8. Dezember berichteten, hat die Ermittlerin der Verkehrsunfallfluchtgruppe neue Ermittlungsansätze. Die Beamtin sucht nun einen Anwohner, der offensichtlich Zeuge des realen Geschehens war.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll am frühen Samstag, 27. November 2021, gegen 4.30 Uhr, der (später auf der Autobahn 5 gestoppte) weiße VW up! in der Frankfurter Straße (Offenbach) einen in Höhe der Hausnummer 114 geparkten schwarzen VW Passat angefahren haben. Der VW up! befuhr wohl die Frankfurter Straße in Richtung August-Bebel-Ring und kam nach links über die Gegenfahrbahn ab und stieß gegen den Passat.

Der Schaden an dem Geparkten wird auf 10.500 Euro geschätzt. Der Verursacher fuhr davon, ohne sich darum zu kümmern. Der gesuchte Anwohner hatte dem Passat-Besitzer später auf der Straße erzählt, dass er den Unfall beobachtet hätte. Leider sind Name und Adresse des Zeugens nicht bekannt. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Nötigung: Wer sah die gefährliche Fahrweise des Volvos? – B 45 / Hanau-Steinheim / Seligenstadt

(lei) Gedrängelt, geblendet, verfolgt: So erging es einem 23-jährigen Golf-Fahrer am Dienstagabend auf der Bundesstraße 45. Die Polizei ermittelt in dem Zusammenhang wegen Nötigung im Straßenverkehr und sucht nun Zeugen des Vorfalls, der gegen 20 Uhr in Steinheim seinen Anfang nahm. Der junge Mann aus Seligenstadt fuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem grauen VW von der Kreuzung Offenbacher Straße / Ludwigstraße kommend gerade auf die Schnellstraße auf und befand sich auf dem linken der anfänglich hier noch verlaufenden beiden Fahrstreifen.

Rechts neben ihm der noch unbekannte Verkehrssünder, ein 30-40-jähriger Volvo-Fahrer mit Vollbart, Basecap und Brille. Als sich der Seligenstädter aufgrund der Verjüngung auf eine Spur im Reißverschlussverfahren vor der schwarzen V70 setzen wollte, soll der Unbekannte immer wieder auf gleiche Höhe beschleunigt haben, sodass sich der 23-Jährige nicht einordnen konnte und er am Ende der Verjüngung sogar kurzzeitig auf die Gegenfahrspur geriet.

Ein ihm entgegenkommendes Fahrzeug erkannte die brenzlige Situation offenbar noch rechtzeitig und bremste ab, sodass es dem Golf-Lenker gelang, sich vor den Volvo zu setzen. Bis zum Tannenmühlkreisel gab der Lenker des älteren Schweden-Kombis dann mehrfach Lichthupe und fuhr dem Golf dabei dicht auf. Bis dorthin überholte man auch mehrere Autos, wobei sich der Volvo in einem Fall regelrecht in eine enge Lücke zwischen dem Golf und einem überholten Fahrzeug “gedrückt” haben soll.

Selbst nach zwei gefahrenen “Schleifen” im Kreisel ließ der penetrante Verfolger nicht locker und fuhr dem 23-Jährigen letztlich bis nach Seligenstadt nach. Erst auf der Frankfurter Straße, im Bereich einer Tankstelle, drehte er um und brauste mit hohem Tempo davon. Die Beamten gehen davon aus, dass etliche Verkehrsteilnehmer auf die Fahrweise des Volvos auf der B 45 aufmerksam wurden und bitten daher um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 9597-0.

Bereich Main-Kinzig

Streit endete mit Festnahme und Krankenhaus – Hanau

(aa) Noch unklar sind sowohl die Hintergründe als auch der Beteiligtenstatus einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern am Mittwoch, gegen 18.20 Uhr, in einem Supermarkt in der Straße “Am Hauptbahnhof”. Polizeibeamte nahmen einen 36-Jährigen vorläufig fest. Zudem wurden vier Männer, darunter der Ladeninhaber und ein Verwandter, im Alter von 24 bis 27 Jahren verletzt. Sie kamen zur Behandlung in Krankenhäuser.

Der Verdächtige aus Bad Nauheim wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-120.

Wer sah den Streit auf der Straße? – Hanau

(aa) Die Polizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung unter drei Fußgängern, die sich am Mittwochvormittag “Am Freiheitsplatz” ereignet hat. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein 15-Jähriger gegen 10.40 Uhr mit einer unbekannten Person in Streit, woraufhin sich ein etwa 1,80 Meter großer und kräftiger Mann eingemischt haben soll.

Dieser habe dem Jugendlichen aus Hanau ins Gesicht geschlagen und ihn beleidigt. Der Täter hatte schwarze Haare und einen Vollbart. Er trug eine schwarze Jacke und Hose sowie eine graue Wollmütze. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

Unfall: 50-Jähriger unter Alkoholeinfluss – L 3268 / Bruchköbel

(lei) Zu einem Unfall mit einem offensichtlich angetrunkenen Beteiligten kam es am frühen Donnerstagmorgen auf der Landesstraße 3268 zwischen Bruchköbel und Langendiebach. Kurz nach Mitternacht stieß an der Einmündung zur Straße “An der Landwehr” ein Linienbus mit einem Kia zusammen. Der Busfahrer, auf dem Rückweg ins Depot und daher ohne Fahrgäste, wollte nach links auf die Landessstraße in Richtung Langendiebach einbiegen, aus dieser Richtung kam der 50 Jahre alte Tucson-Fahrer angefahren. Der genaue Unfallhergang steht dabei noch nicht fest. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem aus Bruchköbel stammenden Mann Alkoholgeruch fest. Aufgrund eines Atemalkoholwertes von über 0,5 Promille musste er eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung zu. Den Sachschaden an beiden Fahrzeugen beziffern die Ordnungshüter auf 3.500 Euro.

Diebstahl aus Paketdienstlieferwagen: Langfinger erbeuten Briefe – Niederdorfelden

(ad) Briefe für die gesamte Berliner Straße haben Diebe am Mittwoch aus einem Paketdienstlieferwagen erbeutet. Ein 52-jähriger Postbote parkte gegen 13 Uhr in der Burgstraße in Höhe der Hausnummer 5 und stellte nur für wenige Minuten Briefe zu. Die Unbekannten verschafften sich in dieser Zeit über die Beifahrerschiebetür Zugang zu dem Fahrzeug und sackten eine Postkiste mit Briefen ein. Laut Postbote hätten sich zuvor zwei Männer auffällig verhalten. Einer der Unbekannten kann wie folgt beschrieben werden: 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß, kräftige Statur und bekleidet mit einer orange-bunten Jacke. Die Kripo Hanau sucht nun Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

