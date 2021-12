Unfallflucht

Bad Hersfeld – In der Zeit von Donnerstag (16.12.), gegen 17 Uhr, bis Freitag (17.12.), gegen 15:40 Uhr, parkte ein 49-jähriger Fahrer eines Toyota aus Neuhof am Marktplatz. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den Pkw in diesem Zeitraum an der hinteren linken Stoßstange und entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Bad Hersfeld – In der Zeit von Dienstag (21.12.), gegen 16 Uhr, bis Mittwoch (22.12.), gegen 17:30 Uhr, parkte eine 27-jährige Fahrerin eines BMW aus Bad Hersfeld auf dem Parkplatz eines Einrichtungsgeschäftes. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte ihren Pkw in dieser Zeit an der vorderen linken Stoßstange und entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Der Sachschaden beläuft sich auf circa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht

Neuhof-Giesel – Am Mittwoch (22.12.), gegen 7:30 Uhr, beschädigte ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer, möglicherweise mit einem Lastkraftwagen, einen Holzzaun in der Schloßstraße. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden, in noch unbekannter Höhe, zu kümmern.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallmitteilung

Petersberg – Am Mittwoch (22.12.), gegen 6.50 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Mercedes-Fahrer die Margretenhauner Straße von Petersberg kommend in Richtung der L3174. Um dem Verkehr auf der L3174 die Vorfahrt zu gewähren und am Stoppschild zu halten, bremste er sein Fahrzeug frühzeitig ab.

Vermutlich aufgrund der winterlichen Witterungsverhältnisse, kam das Fahrzeug jedoch nicht mehr rechtzeitig zum Stehen, sodass das Auto des 41-Jährigen mit dem VW Tiguan eines 53-jährigen auf der L3174 zusammenstieß, der aus Richtung Margretenhaun kam. Dieser wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen – Zeugen gesucht

Üllershausen – Am Samstag (18.12.), in der Zeit von 17 Uhr bis 18 Uhr, wurde im Bachweg ein Gartenpfosten mit Holzzaun und eine Gartenmauer beschädigt. Offensichtlich fuhr ein Fahrzeug von der Ortsmitte kommend und kam dabei aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 500 Euro zu kümmern.

Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers könnte es sich möglicherweise um ein landwirtschaftliches Fahrzeug gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder 06642-609990, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Geparktes Fahrzeug beschädigt – Hinweise erbeten

Grebenhain – Am Dienstag (21.12.), gegen 17:40 Uhr, parkte ein 24-jähriger Pkw-Fahrer seinen VW Golf auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Vaitshainer Straße. Als er gegen 18 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass dieses an der Beifahrerseite beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den Golf gestoßen.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Tel: 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Geparktes Fahrzeug beschädigt – Zeugenaufruf

Lauterbach – Am Freitag (17.12.), gegen 22:45 Uhr, parkte ein 39-jähriger Pkw-Fahrer seinen Volvo XC60 in der Lauterstraße, unweit der Einmündung zur Bleichstraße, ab. Als er am Samstagmorgen (18.12.), gegen 8:30 Uhr, wieder zu seinem Auto kam, stellte er fest, dass dieses am rechten vorderen Kotflügel Beschädigungen aufwies. Vermutlich schlug oder trat eine unbekannte Person gegen den Kotflügel, der hierdurch eingedellt wurde.

Am Volvo entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Mit deponiertem Schlüssel unbefugt in Wohnung gelangt – Hinweise der Polizei

Schotten – Unbekannte verschafften sich am Mittwoch (22.12.) unbefugten Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Mit einem außerhalb des Hauses abgelegten Schlüssel gelangten die Täter in die Räumlichkeiten, in denen sie mehrere Gegenstände beschädigten und Schaden von rund 150 Euro hinterließen. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit!

Ziehen Sie die Türen nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen!

Deponieren Sie ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen.

Weitere nützliche Informationen zum Einbruchsschutz erhalten Sie unter www.polizei.hessen.de oder über ihren örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle. Die Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in der Übersicht:

Kriminalhauptkommissar Marco Hohmann, Tel. 0661/105-2046 (Landkreis Fulda), Kriminalhauptkommissar Ralph Bingel, Tel. 06621/932-112 (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) und Polizeihauptkommissar Wolfgang Keller, Tel. 06641/971-130 (Vogelsbergkreis).

Mann bei Jagd verletzt

Hünfeld/Kirchhasel (ots) – Bei einer Treibjagd am Mittwochnachmittag (22.12.), gegen 14:15 Uhr, in einem Waldstück zwischen Kirchhasel und Stendorf wurde ein teilnehmender Jäger schwer verletzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand löste sich aus dem Jagdgewähr des 52-Jährigen aus Hünfeld unbeabsichtigt ein Schuss, wodurch sich der Jäger selbst schwer verletzte. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus geflogen, sein Zustand ist weiterhin kritisch, aber nicht lebensbedrohlich. Die genauen Umstände der unbeabsichtigten Schussabgabe sind derzeit noch nicht vollständig geklärt. Die Polizei geht aktuell von einem Unfall aus.

Autoscheibe eingeschlagen

Heringen – Unbekannte schlugen am Dienstagnachmittag (21.12.), zwischen 17 Uhr und 17:15 Uhr, die Heckscheibe eines grünen Ford Focus ein. Außerdem beschädigten die Täter eine Rückleuchte des Autos. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße “Im langen Roth”. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt rund 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizei warnt vor falschen Polizeibeamten am Telefon

Bad Hersfeld (ots) – “Hallo, hier ist die Polizei”, so melden sich Trickbetrüger immer wieder am Telefon bei osthessischen Bürgerinnen und Bürger. Der Betrug durch den “Falschen Polizeibeamten” ist besonders hinterhältig. Fallen Sie darauf herein, können die Täter mitunter hohe Geldbeträge ergaunern – unter Umständen sogar Ihre Lebensersparnisse.

Auf Ihrem Telefondisplay sehen sie eine Rufnummer mit örtlicher Vorwahl, manchmal sogar die 110 und der Anrufer stellt sich als Polizeibeamter der örtlichen Dienststelle vor. Unmöglich, denn der Notruf kann nur angerufen werden und nicht raus telefonieren. Mit Hilfe technischer Mittel können Betrüger jedoch jede beliebige Rufnummer auf dem Telefondisplay ihrer Opfer anzeigen lassen. Erste Zweifel an der Identität des betrügerischen Anrufers werden so bereits ausgeräumt.

Einbrecher seien in der Nachbarschaft des Angerufenen unterwegs. Die Polizei habe bereits Täter festgenommen. Ein Festgenommener habe einen Zettel bei sich gehabt, auf dem die Adresse des späteren Opfers und dessen Vermögenswerte gestanden hätten. Nun sei die Polizei um die Sicherheit der Angerufenen und deren Ersparnisse besorgt und wolle daher zusammenarbeiten. Im weiteren Gesprächsverlauf gehen die Betrüger äußerst geschickt vor und bringen ihre Opfer so dazu, Wertsachen zusammenzutragen und an vereinbarten Örtlichkeiten abzulegen oder zu übergeben. Den Opfern wird eindringlich suggeriert, dass man nur so für die Sicherheit ihres Ersparten sorgen könne und sie die Wertsachen in den kommenden Tagen auf der Polizeistation abholen könnten.

Auch am Mittwoch (22.12.) riefen Betrüger bei einer 79-jährigen Frau aus Bad Hersfeld an und gaben sich als falsche Polizeibeamte aus. Glücklicherweise erkannte die Frau den Betrug und die Gespräche wurden beendet, ohne das ein Schaden entstand.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei eindringlich:

Trickbetrug ist sehr vielfältig. Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gegenüber Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie umgehend die Polizei unter der 110 an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Marihuana im Wert von rund 6.500 Euro bei Durchsuchung sichergestellt

Bad Hersfeld – Beamte der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg beschlagnahmten am Mittwoch (22.12.) circa 650 Gramm Marihuana in der Wohnung eines 30-Jährigen Mannes aus Bad Hersfeld. Im Zuge umfangreicher Ermittlungen des Bad Hersfelder Rauschgiftkommissariats in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Fulda erließ das Fuldaer Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnräume des Hersfelders, wegen des Verdachts des Drogenhandels.

Dabei stellten die Ermittlerinnen und Ermittler einen fünfstelligen Bargeldbetrag und etwa 650 Gramm Marihuana sicher. Neben dem Rauschgift entdeckten die Beamten auch mehrere Gegenstände, die dem Verkauf von Drogen dienen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda wurde der Tatverdächtige im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Er muss sich nun wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten. Das sichergestellte Rauschgift hätte im Straßenverkauf etwa 6.500 Euro erzielen können.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen