Mainz: Traditionelles Silvesterschwimmen der Feuerwehr 2021 abgesagt

Mainz – Auch dieses Jahr wird das traditionelle Silvesterschwimmen der Feuerwehr in Mainz nicht stattfinden.

„Mit Blick auf die aktuelle pandemische Lage und die neuesten Beschränkungen können wir das Silvester-Stromschwimmen im Rhein nicht durchführen. Wir möchten die Infrastruktur der Feuerwehr und der sonstigen Organisationen nicht gefährden. Natürlich bedauern wir die Absage sehr, wissen aber, dass es die einzig richtige und vertretbare Entscheidung ist. Wir hoffen, dass wir an Silvester 2022 wieder in die Fluten von Vater Rhein springen können,“ so Ltd. Branddirektor Martin Spehr, Leiter der Mainzer Berufsfeuerwehr.