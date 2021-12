Neustadt: BDS-Neujahrsempfang am 21. Januar 2022

Neustadt an der Weinstraße – Der Bund der Selbständigen Rheinland-Pfalz und Saarland e.V. lädt am 21. Januar 2022 zu seinem Neujahrsempfang ein.

„Wir haben immer noch die Hoffnung, dass wir am 21. Januar 2022 unseren Neujahrsempfang abhalten können. Daher freuen wir uns Sie dazu im Casimirianum (Ludwigstr. 1) in Neustadt an der Weinstraße begrüßen zu dürfen. Beginn wird um 19 Uhr sein.