Stadtkasse am Donnerstag geschlossen

Die Stadtkasse ist am Donnerstag, 30. Dezember 2021, wegen Jahresabschlussarbeiten für den Kundenverkehr geschlossen. An diesem Tag können beispielsweise keine Bareinzahlungen erfolgen. Die Stadtkasse steht dem Publikumsverkehr am Montag, 3. Januar 2022, wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten zu Verfügung.