Bad Dürkheim: Mehrere Anrufe von falschen Polizeibeamten – alle Angerufenen verhielten sich vorbildlich

Bad Dürkheim (ots) – Am Mittwoch, 22.12.2021 wurden der Polizeiinspektion Bad Dürkheim im Zeitraum von 10.55 – 11.30 Uhr drei betrügerische Anrufe gemeldet. In allen drei Fällen gaben sich die Anrufer als Polizeibeamte aus und teilten mit, dass es soeben in ihrer Straße zu einem Überfall mit einer Täterfestnahme gekommen sei. Bei den Tätern sei ein Zettel aufgefunden worden, auf dem sich die Anschrift des jeweiligen Angerufenen befunden habe. Der 81-jährige und 61-jährige Bürger aus Bad Dürkheim sowie der 75-Jährige aus Dackenheim schöpften sofort Verdacht und beendeten das Gespräch.

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, beenden Sie das Gespräch!

Lassen Sie sich nicht einschüchtern!

Verständigen Sie bitte anschließend Ihre Polizeidienststelle oder rufen Sie bei der 110 an und erstatten Sie Anzeige!

Die Polizei weist weiterhin ausdrücklich darauf hin, bei solchen Anrufen von angeblichen Polizeibeamten oder Kriminalbeamten keine Auskünfte am Telefon zu erteilen und niemandem Gegenstände zu übergeben. Die Polizei wird sich niemals am Telefon nach Wertgegenständen, Geld oder Aufbewahrungsorte erkundigen.

Haßloch: Fahrradfahrer angefahren

Haßloch (ots) – In der Kirchgasse war die Fahrerin eines Audi am Mittwochnachmittag (22. Dez., 14.40 Uhr) unterwegs, als sie beim Linksabbiegen in die Lindenstraße einen entgegenkommenden Radfahrer übersah und mit ihm kollidierte. Der 82-Jährige stürzte über die Haube des Autos, verletzte sich aber glücklicherweise nur leicht. Es entstand 2.000,- Euro Sachschaden. Gegen die 30-Jährige wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Haßloch: Unfallflucht; mehrere tausend Euro Schaden

Haßloch (ots) – Zwei Tage (20.- 22. Dez.) stand der BMW X1 im Kaiserpfad, als der Besitzer sein Auto stark beschädigt vorfand. Die linke Fahrzeugseite war komplett beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 5.000,- Euro. Um den Schaden kümmerte sich der Verursacher nicht und flüchtete. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Haßloch unter Tel.: 06324 933-0 oder E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de.

