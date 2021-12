Betrunken gegen Auto gefahren und vorbildlich die Polizei informiert

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 21.12.2021 gegen 18:50 Uhr fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Auto auf der Mundenheimer Straße in Richtung Wittelsbachstraße. In Höhe der Einmündung Holbeinstraße fuhr er an ein ordnungsgemäß geparktes Auto, welches durch den Zusammenstoß an das davor geparkte Auto geschoben wurde. Der Gesamtschaden an den drei Autos beträgt etwa 11.000 Euro.

Nachdem der 46-Jährige vorbildlich den Unfall der Polizei gemeldet hatte, kam diese vor Ort. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 0,54 Promille. Das Auto des 46-Jährigen wurde abgeschleppt und der 46-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Betrunkener nimmt Jugendlichen Geld weg

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 21.12.2021 gegen 15:25 Uhr meldete ein 15-Jähriger der Polizei, dass ihm in der Bahnhofstraße ein Unbekannter soeben 40 Euro unter Androhung von Gewalt aus der Hand gezogen habe. Als die Polizeibeamten vor Ort ankamen, trafen sie sowohl den 15-Jährigen und seinen Freund als auch den Täter an einen 42-Jährigen. Während der Anzeigenaufnahme beleidigte der erheblich betrunkene 42-Jährige die beiden Jugendlichen aufs Übelste.

Zudem reagierte er nicht auf die wiederholten Ansprachen der Polizeibeamten. Daraufhin wurde er durchsucht. Dabei konnten die 40 Euro aufgefunden werden. Der 42-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,91 Promille. Dem 42-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und er kam in Gewahrsam, bis ihn ein Bekannter abholte und nach Hause brachte.

Brand in einer Wohnung in der Vom-Stein-Straße

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 21.12.2021 gegen 05:30 Uhr kam es zu einem Brand in einer Wohnung in der Vom-Stein-Straße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer in einem Kinderzimmer der Wohnung aus. Die genaue Brandursache ist noch unklar.

Die 3 Kinder wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in eine Kinderklinik gebracht und nach kurzer Behandlung wieder entlassen. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unfall auf der Pasadenaallee

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 21.12.2021 gegen 18:45 Uhr fuhr eine 57-Jährige mit ihrem Auto auf der Pasadenaallee in Richtung Hauptbahnhof und wollte geradeaus die Kreuzung Pasadenaallee/Lorientalle überqueren. Zur gleichen Zeit stand ein 33-Jähriger mit seinem Auto auf dem Linksabbiegerfahrstreifen und wollte vom Hauptbahnhof aus kommend nach links in die Lorientallee einbiegen, nachdem die Ampel von Rot auf Grün wechselte.

Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Die 57-Jährige und ihre 23-jährige Beifahrerin wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus. Da beide Autos nicht mehr fahrbereit waren, wurden sie abgeschleppt. Eine Spezialfirma beseitigte die ausgelaufenen Betriebsstoffe von der Fahrbahn. Der Gesamtschaden an den beiden Autos beläuft sich auf etwa 21.000 Euro.

Betrunken Unfall gebaut und geflüchtet

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 22.12.2021 gegen 00:30 Uhr, fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Auto auf der Valentin-Bauer-Straße in Richtung Bruchwiesenstraße. Zur gleichen Zeit kam eine 24-Jährige rückwärts fahrend aus der Einmündung Margarethenstraße in die Valentin-Bauer-Straße. In Höhe der Einmündung Valentin-Bauer-Straße/Margarethenstraße blieb der 26-Jährige mit seinem Auto stehen, um der 24-Jährigen ein Eingliedern in den fließenden Verkehr zu ermöglichen. Zunächst kam die 24-Jährige vor dem 26-Jährigen in Fahrtrichtung Bruchwiesenstraße zum Stillstand.

Plötzlich setzte sie jedoch erneut zum rückwärts fahren an, fuhr auf das stehende Auto des 26-Jährigen auf und entfernte sich daraufhin in Fahrtrichtung Bruchwiesenstraße. Der 26-Jährige betätigte die Hupe, um der 24-Jährigen zu signalisieren, stehen zu bleiben. Da sie dies ignorierte, notierte sich der 26-Jährige ihr Kennzeichen und informierte die Polizei.

Als die Polizeibeamten zu der 24-Jährigen nach Hause fuhren, stellten sie Alkoholgeruch bei ihr fest. Ein Atemalkoholtest ergab 2,03 Promille. Daraufhin wurde sie mit zur Dienststelle genommen und eine Blutprobe wurde durchgeführt. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Nicht auf falschen Telekom Mitarbeiter reingefallen

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 21.12.2021 gegen 17:20 Uhr klingelte ein falscher Telekom-Mitarbeiter bei einem 57-Jährigen in der Van-Leyden-Straße. In der Hand hielt er ein Tablet und an der Hose trug er einen Ausweis. Er erklärte, dass er von der Telekom sei und das Internet von Kabel auf Glasfaser umstellen würde. Hierfür benötige er zur Bonitätsprüfung eine IBAN-Nummer des 57-Jährigen.

Nachdem dem 57-Jährigen dies verdächtig vorkam, erwiderte er, dass er kein Interesse habe. Daraufhin entfernte sich der Unbekannte.

Der Unbekannte war etwa 20-25 Jahre alt, hatte dunkle Haare und war schlank. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke und Jeans.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.