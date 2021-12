PKW landet nach Unfall auf dem Dach

Schifferstadt (ots) – Am Dienstag 21.12.2021 gegen 12:15 Uhr, befuhr eine 45-jährige PKW-Fahrerin die Waldseer Straße in Richtung Ortsausgang. Auf der Höhe eines dortigen Geschäfts fuhr die Fahrerin rückwärts. Ein nachfolgender 27-jähriger PKW-Fahrer versuchte dem PKW auszuweichen, streifte diesen jedoch im Heckbereich und fuhr auf eine Verkehrsinsel. Durch das Auffahren auf die Verkehrsinsel geriet der PKW in Schräglage und kam auf dem Dach zum Liegen.

Der unverletzte Fahrer und leicht verletzte Beifahrer konnten sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Die 45-Jährige blieb unverletzt. Für die Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn gesperrt. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 24.000 Euro. Neben der Polizei waren auch die Freiwillige Feuerwehr Schifferstadt und der Rettungsdienst im Einsatz.

Verdacht der Trunkenheitsfahrt

Schifferstadt (ots) – Durch die Polizei Grünstadt wird am Dienstagnachmittag 22.12.2021 gegen 16:00 Uhr, ein möglicher betrunkener PKW-Fahrer mitgeteilt. Beim Überprüfen der Halteranschrift konnte der 31-jährige PKW-Halter angetroffen werden. Dieser bestätigte nach erfolgter Belehrung die Fahrereigenschaft und gibt an, erst daheim Alkohol getrunken zu haben.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Da der Anfangsverdacht einer Trunkenheitsfahrt vorlag, wurden dem Mann auf der Dienststelle zwecks Rückrechnung zum Zeitpunkt der Autofahrt zwei Blutproben entnommen.