Nicht angemeldete Versammlung in Speyer

Speyer (ots) – Nachdem die als ‘Montagsspaziergang’ bezeichnete Versammlung am Montag 20.12.2021 in Speyer behördlich untersagt wurde, erhielt die Polizei Hinweise darauf, dass am Dienstag 21.12.2021 um 18:30 Uhr, eine Ersatzversammlung geplant sei. Insgesamt konnten 30-40 Personen im Bereich der Innenstadt durch Polizeikräfte festgestellt werden, welche einen Aufzug durchführen wollten.

In der Gruppe kam es zu mehreren Verstößen gegen die aktuellen Coronavorschriften, weshalb die Versammlung aufgelöst wurde und allen Personen ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Gegen acht Personen wurden wegen der Verstöße gegen die 29. CoBeLVO Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Vorfahrt missachtet, Radfahrer verletzt

Speyer (ots) – Die Vorfahrt missachtet hat am Dienstag 21.12.2021 um 17:30 Uhr eine 54-jährige PKW-Fahrerin als sie vom Closweg nach links in die Paul-Egell-Straße in Richtung Landauer Straße abbog. Beim Abbiegen übersah sie einen aus Richtung Diakonissenstraße kommenden Radfahrer, welcher die Kreuzung passieren wollte.

Infolge der Kollision fiel der 51-Jährige Radfahrer über seinen Fahrradlenker und glitt über die Motorhaube. Bei dem Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu. Glücklicherweise trug der der Mann einen Fahrradhelm, wodurch schlimmere Verletzungen vermutlich verhindert werden konnten. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

Mit knapp 2 Promille Unfall verursacht

Speyer (ots) – Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte am Dienstag 21.12.2021 gegen 13:00 Uhr ein alkoholisierter PKW- Fahrer aus dem Verkehr gezogen werden. Nachdem der PKW -Fahrer bereits in der Auestraße durch eine auffällige Fahrweise in Form von Schlangenlinien aufgefallen war, beschädigte er auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Auestraße einen parkenden Roller.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte die Polizeistreife bei dem 61-jährigen Fahrer Alkoholgeruch fest. Da ein vor Ort durchgeführter Test 1,96 Promille ergab, wurde dem Mann aus Speyer eine Blutprobe entnommen. Die Beamten stellten in der Folge seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.