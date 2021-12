Tierischer Randalierer weckt Anwohner

Kirn-Gauskopfweg (ots) – Am Mittwoch 22.12.2021 meldete eine Kirner Bürgerin hiesiger Dienststelle eine “randalierende Wildsau” im Bereich des Gauskopfweges von Kirn. Das Tier habe mehrere Mülltonnen umgeworfen und labe sich jetzt am Müll der Anwohner. Weder durch hupen noch mit dem Sondersignal konnte das Wildschwein von seinem Festmahl abgehalten werden. Ein Anwohner schlug sodann mit einer Schaufel auf die Straße. Die Knallgeräusche vertrieben das Tier.

Das Wildschwein lief jedoch nicht zurück in den angrenzenden Wald. Es zog weiter Richtung Innenstadt. Hier warf es hinter einer ortsansässigen Bäckerei erneut Mülltonnen um und fraß unentwegt weiter.

Die eingesetzten Beamten konnten das Tier nun über die L183 treiben.

Auf der Naheseite lief das Schwein dann in das dortige Gebüsch und konnte nicht mehr ausfindig gemacht werden. Bis auf die Verschmutzungen mit Müll war kein Schaden entstanden.

Versuchtes Raubdelikt – ein Täter festgenommen

Bad Sobernheim (ots) – Nachdem es am Dienstag 21.12.2021 zu einem versuchten Raubdelikt in Bad Sobernheim kam, konnte heute einer der beiden Täter ermittelt werden. Es handelte sich hierbei um den Träger des Schwerts. Der 17-jährige Jugendliche konnte im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung festgenommen werden und wurde anschließend am Amtsgericht Bad Kreuznach vorgeführt.

Dort räumte er die Tat ein. Durch die Richterin wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Er wurde anschließend in die Jugendstrafanstalt Schifferstadt verbracht.

Die Ermittlungen bezüglich des zweiten Täters dauern an.

Fahrradfahrer fährt gegen geparkten PKW und flüchtet

Kirn (ots) – Am Mittwoch 22.12.2021 gegen 10:30 Uhr befährt ein bisher unbekannter Fahrradfahrer den Lidl-Parkplatz in der Kallenfelser Straße in Kirn. Dabei stößt er aufgrund unbekannter Ursache gegen einen dortig geparkten PKW. Die Besitzerin des PKW spricht den Fahrradfahrer hier auf sein Fehlverhalten und das Verschulden eines Schadens an.

Daraufhin flüchtet der Fahrradfahrer in unbekannte Richtung. Der flüchtige kann wie folgt beschrieben werden. Männlich, ca. 60 Jahre alt, Bart, Schwarze Wintermütze, trug eine Brille. Hinweise oder Zeugen des Verkehrsunfalles melden sich bitte bei der Polizeiinspektion in Kirn.

Unfallflucht zwischen Schweppenhausen und Stromberg

Schweppenhausen (ots) – Am Dienstag 21.12.2021 um 22:45 Uhr, kam es auf der Landstraße 242, zwischen Schweppenhausen und Stromberg, zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, wobei der Unfallverursacher seine Fahrt unerlaubt in Richtung Schweppenhausen fortsetzte.

Bei dem unfallverursachenden Auto dürfte es sich um einen roten PKW Opel Astra, Baujahr 2004-2010, gehandelt haben, der einen Schaden am linken Außenspiegel bzw. der linken Fahrzeugseite aufweist.

Hinweise zu diesem Fahrzeug an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.

Verkehrsunfall mit Personenschaden – Vollsperrung

Monzingen – B41 (ots) – Am 21.12.21, kurz nach 07:00 Uhr, kam es auf der B41 zwischen Monzingen und Martinstein zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Eine in Richtung Monzingen fahrende 43-jährige Fahrzeugführerin kam mit ihrem PKW Audi Q3 beim Überholen eines Pannenfahrzeugs auf die Gegenfahrspur und kollidierte hierbei mit dem entgegenkommenden PKW Opel Vectra eines 33-jährigen Fahrzeugführers, welcher sich auf der Überholspur in Fahrtrichtung Martinstein befand.

Der Fahrer des Opel hatte den Sicherheitsgurt nicht angelegt und konnte sich glücklich schätzen, dass der Aufprall nicht komplett frontal, sondern leicht seitlich erfolgte. Beide Fahrzeugführer waren alleine in ihren Fahrzeugen und wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung in verschiedene Krankenhäuser verbracht.

Beide PKW wurden durch den Unfall stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 25.000 EUR geschätzt. Die B41 war im Bereich zwischen Martinstein und Monzingen für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde über Merxheim umgeleitet.

Einbruch

Göllheim (ots) – Zwischen dem 19.12.21, 18:00 Uhr und dem 20.12.21, 14:00 Uhr wurde versucht in die Apotheke am Marktplatz einzubrechen. Die bislang unbekannten Täter versuchte die Medikamentenklappe, auf der Rückseite des Gebäudes gewaltsam zu öffnen, um so in das Anwesen zu gelangen. Die Klappe wurde im Bereich des Schlosses massiv beschädigt. Es blieb beim Versuch.