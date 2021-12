Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 22.12.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Unter Betäubungsmitteleinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots) – Unter Betäubungsmitteleinfluss befuhr ein 25-jähriger Mann aus Landau/Pfalz mit seinem E-Scooter am 22.12.2021 um 09:30 Uhr die Speyerdorfer Straße, als er durch eine Streifenbesatzung der Polizei Neustadt/W. einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit konnten bei dem Fahrzeugführer Auffälligkeiten festgestellten werden, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Ein in der hiesigen Dienststelle durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht der Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss. Dem 25-Jährigen wurde letztlich eine Blutprobe entnommen. Der E-Scooter des Landauers wurde sichergestellt.

Der Mann muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeiten-, sowie einem Strafverfahren verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Neustadt Verkehrsunfall auf Grund vereister Frontscheibe

Neustadt/Weinstraße Ortsteil Diedesfeld (ots) – Am Mittwoch, den 22.12.2021 um 08:42 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Neustadter die Hohe-Loog-Straße in Neustadt mit seinem PKW. Da dieser vor Fahrtantritt seine Scheiben nicht ordnungsgemäß enteist hatte, kollidierte dieser mit einem parkenden Anhänger. Bei dem Unfall wurde der Fahrer glücklicherweise nicht verletzt, allerdings entstand ein erheblicher Gesamtschaden von ca. 3500 Euro. Auf Grund der Gesamtumstände muss der Fahrzeugführer mit einem Bußgeld rechnen. Des Weiteren muss in solchen Fällen damit gerechnet werden, dass die Versicherer den entstandenen Schaden nicht übernehmen. Die Polizei Neustadt bittet in diesem Zusammenhang gerade in der kalten Jahreszeit alle Fahrzeugführer, ihre Scheiben vor Fahrtantritt zu enteisen.

