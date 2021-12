Ludwigshafen: Stadtnotizen 22.12.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Wieder Impftermine ohne vorherige Anmeldung möglich

Ab sofort sind im Ludwigshafener Impfzentrum in der Walzmühle auch wieder Impfungen – Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen – ohne vorherige Anmeldung möglich. Während den Betriebszeiten des Landesimpfzentrums, also zwischen 9.30 und 17 Uhr, ist es möglich, dort ohne Termin vorbeizukommen und nach einer Impfmöglichkeit zu fragen. Falls entsprechende Kapazitäten hierfür verfügbar sind, kann zeitnah die Verabreichung eines mRNA-Vakzins erfolgen. Die Anzahl der kurzfristig verfügbaren Termine richtet sich nach der Zahl der nicht wahrgenommener, aber vorher vereinbarten Impftermine. In der vergangenen Woche hatte sich gezeigt, dass pro Tag durchschnittlich etwa ein Fünftel der vereinbarten Impftermine in der Walzmühle nicht angetreten wurden.

Um ein solches, kurzfristiges Angebot nutzen zu können, müssen Erwachsene, welche eine Impfung haben wollen, den Personalausweis oder Pass sowie – falls vorhanden – den Impfausweis mitbringen. Minderjährige müssen von einer sorgeberechtigten Person beim Impfen in die Walzmühle begleitet werden und sollten ebenfalls nach Möglichkeit ihren Impfpass dabeihaben.

Schließungen an Weihnachten und Neujahr

Volkshochschule in der Weihnachtspause

Die Volkshochschule (VHS) der Stadt Ludwigshafen samt der Sprachberatung im Bürgerhof ist ab Donnerstag, 23. Dezember 2021, bis Samstag, 1. Januar 2022, geschlossen. Ab Montag, 3. Januar 2022, ist die VHS wieder geöffnet und erreichbar. Anmeldungen für Kurse sind jederzeit online unter www.vhs-lu.de möglich.

Ernst-Bloch-Zentrum geschlossen

Das Ernst-Bloch-Zentrum (EBZ), Walzmühlstraße 63, ist von Donnerstag, 23. Dezember 2021, bis einschließlich Montag, 3. Januar 2022, geschlossen. Ab Dienstag, 4. Januar 2021, ist das EBZ wieder geöffnet.

Instandsetzung der Schließe am Rheinpolder abgeschlossen

Die Arbeiten zur Instandsetzung der Schließe am Rheinpolder – Durchlass Brückweggraben (an der Dohlwiese) – sind beendet. Das Bauwerk erhielt mit neuen Dichtungen an den Schiebern im Schieberschacht im Hauptdeich und mit der per Inliner-Verfahren aufgetragenen Abdichtung im Grabendurchlass quasi eine Rundumerneuerung. Damit wurde der Hochwasserschutz verbessert.

Radarkontrollen für die Woche vom 27. Dezember bis 2. Januar 2022

Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radarkontrollen vor.

Montag, 27. Dezember: Pfingstweide, Ruchheim und Oppau; Dienstag, 28. Dezember: Süd, Ruchheim und West; Mittwoch, 29. Dezember: Friesenheim, Gartenstadt und Edigheim; Donnerstag, 30. Dezember: Maudach, Mundenheim und Mitte.

Kurzfristige Änderungen behält sich der Bereich Straßenverkehr vor. Kontrollen können auch kurzfristig an anderen Stellen stattfinden.

Die Feuerzangenbowle

Mit der Inszenierung des Kultromans Die Feuerzangenbowle des Altonaer Schauspielhauses gastiert am Samstag, 1.1. um 19.30 Uhr und am Sonntag, 2.1.2022 und 14.30 Uhr eine Produktion auf den Pfalzbau Bühnen, die seit ihrer Premiere vor zwanzig Jahren schon selbst zum Klassiker wurde. “Das Schönste im Leben”, resümiert die Herrenrunde um den jungen Schriftsteller Dr. Pfeiffer bei einer dampfenden Feuerzangenbowle, “war die Gymnasiastenzeit”. Doch Pfeiffer hatte Privatunterricht, war nie auf der Penne, kennt weder Pauker noch die Streiche, die man ihnen spielt und ist daher für die anderen “überhaupt kein Mensch, sozusagen”.

Diese Erfahrungen müssen nachgeholt werden, beschließt die Runde. Und so drückt Dr. Pfeiffer als “Pfeiffer mit drei f” noch einmal die Schulbank, wird in der Oberprima von Babenberg „Schöler“ von Professor Crey, lernt beim Bömmel, was es mit der „Dampfmaschin´“ auf sich hat und ersinnt mit seinen pubertierenden Schulkameraden Unfug aller Art, um den Lehrern einzuheizen. Schnell zeigt sich, dass er es faustdick hinter den Ohren hat.

In der Regie von Regisseur Axel Schneider, der auch das Bühnenbild entwarf, spielt sich die so altbekannte wie fröhlich-frische Geschichte ab und überzeugt mit zeitloser Komik. Die Kostüme der Aufführung stammen von Daniela Kock, musikalisch wird die Inszenierung mit Kompositionen von Olaf Paschner untermalt.

Preise 36 € / 31 € / 26 € / 21 €, Familienpaket 97 € / 85 € / 69 € / 53 €

Nachmittagsvorstellung 14:30 Uhr 24 € / ermäßig 14 €, Familienpaket 65 € Kartentelefon 0621/504 2558

3 Musketiere. Das Musical

Eine weitere opulente Aufführung des Jungen Musicals der Pfalzbau Bühnen feiert am Freitag, 14.1.2022 um 19.30 Uhr am Theater im Pfalzbau Premiere. Rob und Ferdi Bollands

3 Musketiere. Das Musical nach dem berühmten Abenteuerroman von Alexandre Dumas wird von Iris Limbarth mit Jugendlichen aus Ludwigshafen und der Region wirkungsvoll und einfallsreich in Szene gesetzt.

Frankreich im 17. Jahrhundert. D’Artagnan, ein junger Gascogner, macht sich auf den Weg nach Paris, um ein Musketier der Garde des Königs zu werden und damit in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Kaum angekommen gerät er in Konflikte mit den drei Musketieren Aramis, Athos und Porthos. Doch plötzlich müssen sich die jungen Männer gemeinsam gegen die Schergen des Kardinals Richelieu verteidigen. Darüber freunden sie sich schnell miteinander an ̶ eine Abenteuergeschichte um Macht, Intrige und Leidenschaft beginnt.

Das Musical 3 Musketiere präsentiert sich als Fest für Auge und Ohr. Es besticht durch kraftvolle Rock-Popmusik und gefühlvolle Balladen (Musikalische Leitung Frank Bangert), packende Szenen, spektakuläre Fechtkämpfe und auch eine große Portion Humor. Mit historischen Kostümen (Heike Korn) und einem wirkungsvollen Bühnenbild (Britta Lammers) taucht man tief in die Atmosphäre der Ereignisse des berühmten Romans ein. Neben Freundschaft und Liebe erleben die Musketiere Arglist und Heimtücke, gegen die sie sich mit originellen Ideen und Raffinesse unerschrocken zur Wehr setzen. Bei dem großartigen Bühnenspektakel bewähren sich die jungen Darstellerinnen und Darsteller einmal mehr und zeigen ihr professionelles Können in Gesang und Schauspiel.

Weitere Aufführungen des Stückes werden am Sonntag, 16.1. um 18 Uhr, Freitag, 29.4. um 19.30 Uhr, Samstag, 30.4. um 14.30 Uhr, Freitag, 1.7. um 19.30 Uhr sowie am Samstag, 2.7.2021 um 14.30 Uhr gezeigt.

Preise 29 € / 25 € / 21 € / 17 €, Familienpaket 77 € / 67 € / 53 € / 39 €

Kartentelefon 0621/504 2558