Neustadt: Hambacher Schloss vorübergehend geschlossen

Neustadt an der Weinstraße – Aufgrund von Umbau- und Modernisierungsarbeiten der Dauerausstellung ist das Hambacher Schloss vom 01.01.2022 bis einschließlich 09.02.2022 geschlossen.

Im Mai 2020 kündigte der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Hambacher Schloss eine Modernisierung und – in Teilen – Erneuerung der bereits seit 13 Jahren bestehenden Dauerausstellung „Hinauf, hinauf zum Schloss!“ an. Seitdem arbeitet die Stiftung mit ihren Partnerinnen und Partnern intensiv an frischen inhaltlichen und gestalterischen Konzepten. Ziel der Modernisierung ist es, die Demokratie und ihre Werte noch umfassender, nahbarer und zeitgemäßer zu vermitteln. So stellen interaktive und partizipative Meinungsstationen die Gegenwarts- und Lebensweltbezüge in den Mittelpunkt und ergänzen die historischen Inhalte in ansprechender Weise.

Ab 1. Januar 2022 wird nun die nächste Arbeitsphase eingeläutet. Für Umbauarbeiten ist das Hambacher Schloss vom 1. Januar bis 9. Februar 2022 komplett geschlossen, um das vom Institut für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz und der Stiftung Hambacher Schloss erarbeitete inhaltliche Konzept sowie das vom Büro schwarz-düser • düser museumsgestalter aus Karlsruhe erarbeitete gestalterische Konzept Schritt für Schritt in die Tat umzusetzen.

Ab 10. Februar 2022 ist das Hambacher Schloss wieder zur Besichtigung geöffnet.

Im Siebenpfeiffer-Saal wird bis zum 10. April 2022 die Sonderausstellung „Die Weimarer Republik“ gezeigt. Weitere Informationen werden unter www.hambacher-schloss.de veröffentlicht.

Die Eröffnung der überarbeiteten Dauerausstellung ist für das Frühjahr 2022 geplant.