Ludwigshafen: Eulen an Weihnachten 2021 ohne Zuschauer

Ludwigshafen – Das Zweitliga-Heimspiel der Eulen Ludwigshafen am 2. Weihnachtsfeiertag (26.12.2021, 16 Uhr) gegen den TV Emsdetten muss leider ohne Zuschauer stattfinden. Am morgigen Donnerstag tritt die Änderungsverordnung der Corona-Landesverordnung in Kraft, nach der ab sofort keine Zuschauer für Sportveranstaltungen mehr zugelassen sind. Ursprünglich hatten die Eulen eine Genehmigung der Behörden, gegen Emsdetten 990 Besuchern nach der 2G-Plus-Regel Zugang zu gewähren.

Die Geschäftsführung der Eulen bedauert natürlich, dass es nun Corona-bedingt erneut zu Geisterspielen kommt. Zuschauer, die Karten für das Spiel gegen Emsdetten erworben haben, können die Tickets gegen Karten umtauschen, wenn 2022 wieder Fans Einlass gewährt werden kann. Auf Wunsch werden die Eintrittsgelder zurückerstattet. Das Spiel der Eulen gegen den TV Emsdetten wird am 26. Dezember ab 15.45 Uhr live von SportDeutschland.TV übertragen.