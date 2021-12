Auf Musik aggressiv reagiert

Kaiserslautern (ots) – Mit einem rabiaten Fahrradfahrer hatten es 2 junge Männer am Dienstagabend 21.12.2021 in der Schoenstraße zu tun. Wie der 16-jährige Jugendliche und sein 19-jähriger Begleiter gegen 08:30 Uhr der Polizei meldeten, waren sie von dem Unbekannten gepackt und beleidigt worden. Demnach hatten sich die beiden auf dem Gelände der Fachhochschule aufgehalten und Musik gehört, als der Fahrradfahrer vorbeikam.

Der Mann habe sich offenbar durch die Musik gestört gefühlt und sei sofort aggressiv gewesen, er versuchte nach den Beiden zu schlagen, packte den 19-Jährigen auch am Arm und stieß Beleidigungen aus. Anschließend sei der Unbekannte mit seinem Fahrrad in Richtung “Alte Brücke” davongefahren. Er habe einen alkoholisierten Eindruck gemacht.

Von ihm ist lediglich bekannt, dass er zwischen 30 und 40 Jahre alt ist und ca. 1,80 Meter groß. Er trug Jeans, eine schwarz-blaue Jacke, eine blaue Mütze und sprach mit osteuropäischem (eventuell russischem) Akzent.

Über das benutzte Fahrrad ist nichts bekannt. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion 2 unter Telefon 0631 / 369 – 2250. |cri

Illegales Weihnachts-Shopping

Kaiserslautern (ots) – Auf die illegale Art wollten sich offenbar 2 Männer am Dienstag 21.12.2021 sowohl ihre Weihnachtsdeko als auch ihre Geschenke verschaffen. Aber wie gewonnen, so zerronnen: Als sie in einem Laden in der Mall aufflogen, flüchteten die beiden Unbekannten und ließen ihre Beute aus verschiedenen Geschäften zurück.

Das Duo war gegen 13.30 Uhr in den Shop im Untergeschoss gekommen. Bei sich hatten die Männer einen Christbaum in einer roten Tasche. Während sich einer von ihnen von einer Mitarbeiterin beraten ließ, versuchte der andere die Frau abzulenken. Doch der aufmerksamen Verkäuferin fiel auf, dass sich plötzlich Kerzen in dem Tannenbaum befanden, die vorher noch nicht da waren.

Als die Frau daraufhin den Baum “durchsuchte”, fand sie außer den Kerzen auch noch Artikel aus einer Parfümerie. Während sie ihre Chefin über den Ladendiebstahl informierte, ergriffen die beiden Täter die Flucht und konnten unerkannt entkommen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Parfümerie-Artikel aus einem Geschäft in der Fußgängerzone stammten. Die Diebe hatten sie im Außenbereich aus einer Auslage genommen und nicht bezahlt. Und auch der Tannenbaum wurde gestohlen – er stammte aus einem Markt in der Fruchthallstraße.

Von den Tätern liegt folgende Beschreibung vor: Einer etwa Mitte 40, ungefähr 1,65 Meter groß, schlank, dunkle kurze, glatt nach hinten gekämmte Haare, Stoppelbart, markante Nase, sprach mit ausländischem Akzent, bekleidet mit einer dunklen Daunenjacke mit Kapuze. Der andere zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß, untersetzte Statur, europäisches Aussehen, ausländischer Akzent, bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke und dunkelblauen Jeans sowie einer Wollmütze.

Zeugen, denen die beiden Männer gegen 13.30 Uhr aufgefallen sind, oder die Hinweise zu ihrer Fluchtrichtung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Gäste eines Cafés mit Messer bedroht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Passanten und Gäste eines Lokals, die am Sonntag 05.12.2021 von einem 46-Jährigen in der Marktstraße angepöbelt, beleidigt beziehungsweise mit einem Messer bedroht wurden. Der Mann fiel außerdem durch das skandieren rassistischer Parolen auf. Teilweise führte er in unverständlicher Weise Selbstgespräche.

Wie der Polizei durch Ermittlungen jetzt bekannt wurde, hat der 46-Jährige nach aktuellen Erkenntnissen ein Paar bedroht, das Gast eines Lokals gegenüber der Stiftskirche war. Die Personen hatten auf der Bestuhlung vor dem Café in der Marktstraße Platz genommen. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und war dazwischen gegangen, woraufhin der 46-Jährige in Richtung Schneiderstraße wegging. Eine Polizeistreife nahm den Verdächtigen später fest. Seine Personalien und die des Zeugen stehen fest, allerdings nicht die, der Bedrohten.

Die Polizei bittet nun um Hinweise zu der Frau und dem Mann, die draußen vor dem Café saßen. Von ihnen ist lediglich bekannt, dass sie dunkle Hautfarbe haben. Zeugen, die Hinweise zu dem Paar geben können oder auch selbst von dem 46-Jährigen angegangen wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

27-Jährige wird Opfer von Taschendieben

Kaiserslautern (ots) – Taschendiebe haben am Dienstag 21.12.2021 in der Fackelstraße zugeschlagen. Sie bestahlen eine 27-Jährige. Unbemerkt gelang es Unbekannten, sich den Geldbeutel der Frau zu greifen. Wie die Diebe es anstellten ist derzeit unklar. Die Täter erbeuteten Ausweisdokumente und eine Bankkarte.

Nachdem die 27-Jährige den Diebstahl bemerkte, ließ sie umgehend die Karte sperren und informierte die Polizei. Die Beamten ermitteln. |erf

Kreis Kaiserlautern

Betrunkener pöbelt Passanten an

Enkenbach-Alsenborn (ots) – In der Rosenhofstraße pöbelte am Dienstagmorgen 21.12.2021 ein betrunkener Mann Passanten an. Zeugen informierten die Polizei. Eine Funkstreife traf den 27-Jährigen an. Er zeigte sich auffällig und lkoholisiert, jedoch nicht aggressiv.

Vorsorglich wurde dem Mann ein Platzverweis erteilt. Diesem kam er nach. Er begab sich an den Bahnhof, um von dort mit dem Zug wegzufahren. |erf

Fahrerflucht – Polizei bittet um Hinweise

Kaiserslautern (ots) – Vermutlich beim Vorbeifahren streifte am Dienstag 21.12.2021 ein Unbekannter mit seinem Wagen ein parkendes Auto. Der BMW parkte in der Kohlenhofstraße, als der Unbekannte irgendwann zwischen 7:30-17:40 Uhr das Fahrzeug touchierte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der Unfallverursacher weg.

Jetzt ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht und bittet um Hinweise: Wer hat den Unfall beobachtet? Wem sind Fahrzeuge oder Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631/369-2150 entgegen. |erf