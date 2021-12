22-jähriger kollidiert mit Ampel am Juxplatz

Mainz-Gonsenheim (ots) – Vergangene Nacht kam ein 22-jähriger Mainzer mit seinem Auto in Gonsenheim unter Einfluss von Alkohol und/oder Betäubungsmittel von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Ampel für Straßenbahnen. Der Fahrer des VW Bora befuhr in Begleitung von 2 unbekannten Personen die Finther Landstraße in Richtung Juxplatz. Im Kreuzungsbereich Finther Landstraße/Heidesheimer Straße prallte er gegen die besagte Lichtzeichenanlage.

Sowohl das Fahrzeug als auch die Ampel wurden stark beschädigt. Anschließend bog der Fahrer in die Heidesheimer Straße ab. Nachdem der Motor des Fahrzeuges versagt hat, stellte er das Auto am Fahrbahnrand ab.

Die drei Insassen flüchteten umgehend zu Fuß von der Unfallörtlichkeit.

Mehrere Zeugen konnten den Unfall beobachten und kontaktierten die Polizei. Beim Eintreffen der Polizisten kehrte auch der Unfallverursacher zu seinem Fahrzeug zurück.

Im Fahrzeuginneren konnten mehrere Werkzeuge (u.a. Schlagbohrer und Handkreissäge) aufgefunden werden. Da die Eigentumsverhältnisse unklar sind, wurden diese sichergestellt. Darüber hinaus konnte festgestellt werden, dass der Fahrer keinen gültigen Führerschein besitzt. Da sich sein Gesundheitszustand aufgrund des Alkohol und/oder Drogenkonsums stetig verschlechterte, wurde er nach dem Entnehmen einer Blutprobe in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat er sich bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt.

Die Schadenshöhe liegt bei mehreren tausend Euro. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Die Identität der beiden anderen Fahrzeuginsassen steht noch nicht fest. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Linienbus bei Verkehrsunfallflucht beschädigt

Mainz (ots) – Am Dienstag 21.12.2021, kam es um 11:08 Uhr im Landwehrweg in Mainz zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr den Landwehrweg in Richtung Obere Zahlbacher Straße und kollidierte auf unbekannte Art und Weise mit dem vorderen linken Bereich eines ordnungsgemäß parkenden Linienbusses.

Es entstanden Lack- und Kratzschäden. Die Schadenshöhe liegt bei mehreren hundert Euro. Die Mainzer Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen, ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfall und Unfallverursacher geben können.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz-Bingen

Bedrohung

Bingen (ots) – 21.12.2021, Basilikastraße, 20:28 Uhr – Im Laufe des Abends machte eine 32-Jährige Bekanntschaft mit einem obdachlosen 36-Jährigen. Beim gemeinsamen Glühweintrinken bedrohte der Mann die Frau plötzlich mit einer Pistole und mit Schlägen. Die herbeigerufenen Beamten legten dem Mann sicherheitshalber Handfesseln an.

Es stellte sich heraus, dass es sich bei der Pistole um eine sogenannte Kinder-Softair-Pistole handelte. Da der Mann extrem alkoholisiert war und in der Stimmung stark schwankte, wurde er auf die Dienststelle gebracht und zwecks Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Brand

Bingen (ots) – 21.12.2021, L414, 16:55 Uhr. Ein Autofahrer auf der A61 meldete eine brennende Arbeitsmaschine auf einer Baustelle in der Gemarkung Bingen-Dromersheim. Vor Ort wurde eine in Flammen stehende Arbeitsmaschine, ein Teerkocher, festgestellt. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen.

28-jähriger Betrüger gibt sich als Handwerker aus

Stadecken-Elsheim (ots) – Ein 28-jähriger Betrüger aus Frankfurt gab sich als Handwerker aus und erstellte dem 69-jährigen Geschädigten nach der Reinigung eines Abflussrohres eine Rechnung in Höhe von 1.200 EUR. Der in Stadecken-Elsheim lebende Geschädigte beauftragte vergangene Woche eine Firma mit der Reinigung eines Abflussrohres.

Am gestrigen Tag suchte der Betrüger das Anwesen auf und arbeitete vier Stunden an dem besagten Rohr. Nachdem der hohe Geldbetrag in Rechnung gestellt worden ist, kontaktierte der glücklicherweise skeptische Geschädigte telefonisch die Polizei.

Kurze Zeit später war sowohl die Polizei als auch die beauftragte Firma mit richtigen Handwerkern zugegen. Die fachkundigen Arbeiter der Firma überprüften das Rohr und stellten fest, dass es mangelhaft bis gar nicht gereinigt wurde. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Betrugs und Wuchers eingeleitet.

Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Bingen (ots) – 21.12., Bingerbrücker Straße, 16:39 Uhr. Im Rahmen eines Einsatzes fiel den Polizisten ein amtlich Bekannter auf, der seinen nicht-versicherten E-Scooter vor sich herschob. Bei der Kontrolle wurde bei dem 31-Jährigen zudem Atemalkohol festgestellt. Der E-Scooter wurde unter anderem sichergestellt, um eine Trunkenheitsfahrt verhindern zu können.

Gefahrenstelle im Verkehr

Bingen (ots) – 21.12., Koblenzer Straße/Am Rupertsberg, 16:00 Uhr. Bei einer Streifenfahrt stellten die Beamten den Ausfall der Lichtzeichenanlage fest. Die Straßenmeisterei, die kontaktiert wurde, erklärte, dass es eines größeren Zeitaufwands bedarf; es wird sich aber nun gekümmert.

Diebstahl an Kfz

Bingen (ots) – Gerbhausstraße, 11.12., 00:00 Uhr bis 13.12., 00:00 Uhr. Im oben genannten Zeitraum wurde der Katalysator an einem Seat Ibiza abgetrennt und entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter.