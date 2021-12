Brand in Mehrfamilienhaus – Glätte wegen gefrierendem Löschwasser

Karlsruhe (ots) – Zu einem Brand in einem Kellerappartement in einem Mehrfamilienhaus in Schöllbronn kam es am Mittwochnachmittag 22.12.2021 gegen 15.35 Uhr. Durch die Löscharbeiten gefror das Wasser auf der Fahrbahn und machte den Einsatz eines Streufahrzeugs notwendig.

Eine Anwohnerin bemerkte den Brand und verständigte die Feuerwehr. Die Brandursache bedarf weiterer Ermittlungen. Eine Hausbewohnerin erlitt offenbar eine Rauchgasintoxikation und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Durch die Löscharbeiten bei eisigen Außentemperaturen gefror Wasser auf der Fahrbahn im Bereich der Einsatzstelle. Ein Streufahrzeug beseitigte die Gefahrenstelle.

Auto kollidiert mit Radfahrer

Karlsruhe (ots) – Ein 55-jähriger Fahrradfahrer wurde am Dienstag 21.12.2021 gegen 17 Uhr verletzt, als er an der Autobahnausfahrt Durlach mit einem Auto kollidierte. Offensichtlich übersah eine 71-jährige Autofahrerin beim Einfahren von der Autobahnausfahrt Durlach in Richtung Stadtmitte den vorfahrtsberechtigten Radfahrer.

Bei dem Zusammenstoß stürzte der 55-Jährige mit seinem Fahrrad und verletzte sich hierbei leicht. Es entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 1.100 Euro.

Kreis Karlsruhe

Fahrradfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall mit weiterem Fahrradfahrer

Bruchsal (ots) – Vor einer Eisdiele in Bruchsal kam es am Dienstagnachmittag 21.12.2021 gegen 17:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen 2 Radfahrern. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer streifte beim Vorbeifahren einen 83-jährigen Radfahrer in der Werner-von-Siemens-Straße. Dies brachte den älteren Mann zu Fall.

Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der unbekannte vermeintliche Unfallverursacher flüchtete ohne anzuhalten in Richtung Innenstadt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 07251/726-0 mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.

Ein Schwerverletzter bei Verkehrsunfall

Malsch (ots) – Ein Schwerverletzter ist das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag 21.12.2021 gegen 14:50 Uhr in Malsch ereignet hat. Eine 79-jährige Autofahrerin wollte nach derzeitigem Ermittlungsstand rückwärts aus einem Parkplatz beim Malscher Rathaus ausparken und wurde hierbei von ihrem 84-jährigen Ehemann eingewiesen.

Als dieser die Beifahrertür öffnete um in das Auto einzusteigen fuhr die 79-Jährige unerwartet rückwärts. Der 84-Jährige wurde hierbei zu Boden geschleudert und schwer verletzt.

Die Fahrerin beschädigte beim Rückwärtsfahren anschließend einen auf der anderen Fahrbahnseite parkenden PKW. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Rollerfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich ein 53 Jahre alter Rollerfahrer zu, als er am Mittwochmorgen auf der John-Deere-Straße gegen einen Lkw fuhr. Nach bisherigem Sachstand fuhr der 53-Jährige gegen 06:45 Uhr auf der John-Deere-Straße in Richtung Dittmannswiesen. Aus noch bislang unbekannter Ursache prallte er mit seinem Roller gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Lkw.

In der Folge stürzte der 53-Jährige zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Fahrer in ein nahe gelegenes Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Am Roller entstand durch den Aufprall wirtschaftlicher Totalschaden und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.