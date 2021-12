35-jähriger Dealer wandert in JVA

(ots) – Am Montagvormittag 20.12.2021 machte ein aufmerksamer Zeuge die Autobahnpolizei Walldorf telefonisch auf einen unsicher fahrenden BMW auf der BAB 5 aufmerksam. Das Fahrzeug, welches von Karlsruhe her in Richtung Frankfurt fuhr, konnte schließlich an der Tank- und Rastanlage Hardtwald-Ost festgestellt werden.

Als der Fahrer des PKWs durch die Polizeibeamten angesprochen wurde, ergriff er sofort zu Fuß die Flucht in ein unmittelbar angrenzendes Waldgebiet. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers gelang dem Verdächtigen zunächst die Flucht.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges eröffnete sich den Beamten der mutmaßliche Grund für die Flucht: Im Fahrzeug befanden sich rund 60 Kilogramm Marihuana. Des Weiteren führte die Durchsuchung zum Auffinden persönlicher Gegenstände, welche Hinweise auf den Fahrer lieferten.

Die parallel zur Fahndung eingeleiteten verdeckten Ermittlungsmaßnahmen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg lieferten am Dienstagnachmittag entscheidende Hinweise auf den Aufenthaltsort des Verdächtigen. Mit Hilfe der Autobahnfahndung gelang gegen 14 Uhr schließlich die Festnahme zweier Männer in einem Mietfahrzeug auf der BAB 5 kurz vor dem Parkplatz Büchenau bei Bruchsal.

Der Fahrer des Mietwagens, ein 35-jähriger Mann, steht nach bisherigem Ermittlungsstand im dringenden Verdacht, auch das drogenbestückte Fahrzeug am Montagvormittag geführt zu haben. Gegen ihn und seinen Beifahrer wird nun wegen des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt.

Am Mittwochvormittag wurde der 35-jährige Tatverdächtige dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Rauschgiftdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern weiter an.

Bei Spurwechsel anderes Fahrzeug übersehen

Heidelberg-Mitte (ots) – Am Dienstagnachmittag 21.12.2021 kurz vor 17 Uhr fuhren eine 77-jährige VW-Fahrerin und ein 56-jähriger Opel-Fahrer zunächst über die Theordor-Heuss-Brücke in Richtung Bismarckstraße. In der Bismarckstraße wechselte die VW-Fahrerin von der rechten auf die linke Fahrspur und übersah den neben ihr fahrenden Opel, wodurch es zum Unfall kam.

Während der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Beamten auch noch, dass der Opel-Fahrer alkoholisiert war. Ein Test ergab ein Ergebnis von 0,54 Promille. Gegen den 56-Jährigen wird nun wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt. Durch den Unfall erlitten die Beteiligten keine Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf 1.500 Euro.

Geldbeutel aus Rucksack gestohlen – Zeugen gesucht

Heidelberg-Bergheim (ots) – Am Dienstagabend 21.12.2021 gegen 19:30 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Täter aus dem Rucksack einer 53-jährigen Frau einen Geldbeutel. Die Frau war zunächst zu Fuß in der Bergheimer Straße unterwegs und begab sich dann in einen Drogeriemarkt. Dort wurde sie von einer Mitarbeiterin auf ihren geöffneten Rucksack hingewiesen.

Erst bei der Nachschau im Rucksack bemerkte die Frau, dass ihr der Geldbeutel zuvor gestohlen worden war. Im Geldbeutel selbst befanden sich rund 200 Euro Bargeld. Das Polizeirevier Heidelberg Mitte hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Hinweise zu Tat oder Täter werden unter der Telefonnummer 0621/174-1700 entgegengenommen.

Unfall nach Christbaumkauf

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – Am Dienstagnachmittag 21.12.2021 gegen 15 Uhr kam es in der Dossenheimer Landstraße auf einem Parkplatz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Audi und einem Skoda. Der 55-jährige Audi-Fahrer übersah nach dem Christbaumkauf beim rückwärtigen Ausparken aus einer Parklücke einen vorbeifahrenden Skoda.

Glücklicherweise wurden weder der Audi-Fahrer noch der 38-jährige Skoda-Fahrer verletzt, sodass es lediglich beim Sachschaden von rund 3.000 Euro blieb.