Bei Personenkontrolle geflüchtet und Verkehr gefährdet – Betroffene gesucht

Mannheim (ots) – Als Beamte des Polizeireviers Mannheim-Neckarau am Dienstagnachmittag 21.12.2021 um 16:25 Uhr junge Männer in einer Unterführung der Maximilianstraße kontrollieren wollten, flüchteten diese zu Fuß in Richtung B 36. Auf der Flucht überstiegen diese dabei, ungeachtet des heranfahrenden Verkehrs, die Leitplanken und rannten über alle Fahrspuren.

Auf der anderen Seite angekommen konnten die beiden Männer im Alter von 17 und 18 Jahren aber schnell eingeholt und festgenommen werden. Der Grund der gefährlichen Flucht: Eine geringe Menge Haschisch und ein weggeworfenes Messer, das sichergestellt wurde. Der 17-Jährige gelangt nun wegen Besitz von Betäubungsmitteln und der 18-Jährige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz zur Anzeige.

Bei der rücksichtslosen Flucht über die Bundesstraße mussten mehrere Verkehrsteilnehmer stark abbremsen um einen Zusammenstoß mit den jungen Männern zu verhindern, deshalb gelangen die Beiden zudem wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zur Anzeige. Zeugen, die hierdurch selbst betroffen waren, werden gebeten, sich unter 0621 833970 an das Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu wenden.

Zimmerbrand durch unbeaufsichtigte Kerze

Mannheim-Jungbusch (ots) – In der Nacht von Dienstag 21.12.2021 auf Mittwoch 22.12.2021 kam es gegen 00:20 Uhr in einer Wohnung in der Jungbuschstraße zu einem Zimmerbrand. Dieser wurde möglicherweise durch brennende Kerzen auf einem Adventskranz ausgelöst. Der Brand konnte gelöscht werden, Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro.

Ob die Kerzen durch die Bewohner nicht oder nicht vollständig gelöscht wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang eindringlich daraufhin, offenes Feuer nie unbeaufsichtigt zu lassen und stets zu überprüfen, ob Kerzen tatsächlich vollständig gelöscht sind.

Motorradfahrer verursacht – Verkehrsunfall und flüchtet

Schwetzingen (ots) – Am späten Montagabend 20.12.2021 gegen 22 Uhr verursachte ein Motorradfahrer in der Walter-Rathenau-Straße an der Einmündung zur Schützenstraße einen Verkehrsunfall, indem er gegen einen am Straßenrand geparkten Ford fuhr. Nachdem der Unbekannte aufgrund der Kollision zu Fall gekommen war, stieg er wieder auf sein Motorrad und flüchtete von der Unfallstelle.

Die genaue Unfallursache wird im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Der Zweiradfahrer trug einen dunklen Helm und dunkle Kleidung. Bei dem Motorrad handelte es sich um ein schwarzes “Naked Bike”.

Ein aufmerksamer Zeuge konnte ein Video des Flüchtigen anfertigen, welches nun ausgewertet wird. Darauf sind weitere Personen zu erkennen, welche als wichtige Zeugen in Frage kommen könnten. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mannheim unter Tel.: 0621/174-4064 zu melden.