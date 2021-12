3-Jährige bei Unfall tödlich verletzt

Niedernhausen (ots) – Am Dienstagmittag 22.12.2021 ereignete sich gegen 13 Uhr ein tragischer Unfall im Wiesenpfad, bei dem ein 3-jähriges Mädchen tödlich verletzt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand übersah ein 23-jähriger Fahrer eines Kleintransporters das Mädchen beim Rückwärtsfahren. Sofort herbeigeeilte Rettungskräfte haben das Mädchen noch reanimiert.

Letztlich erlag die 3-Jährige ihren schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Wie genau es zum Zusammenstoß kam, muss noch geprüft werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wird zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter hinzugezogen. Für die aktuell laufende Unfallaufnahme wurde der dortige Bereich abgesperrt, weshalb es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann. Die Unfallaufnahme wird noch einige Zeit andauern.

Essensstand aufgebrochen – Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Griesheim (ots) – Einen Essensstand in der Flughafenstraße suchten Kriminelle zwischen Montagabend (20.12.) und Dienstagmorgen (21.12.) auf. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Die Unbekannten wendeten Gewalt an, um in den Wagen zu gelangen.

Im Anschluss entwendeten sie circa 40 Euro Münzgeld und suchten im Anschluss das Weite. Mit den Ermittlungen ist das Kommissariat 42 bei der Polizei in Griesheim betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06155/8385-0 entgegen.

In Wochenendhaus eingebrochen

Münster-Altheim (ots) – Bereits im Tatzeitraum zwischen Samstagmittag (18.12.) und Montagnachmittag (20.12.) machten sich Kriminelle an einem Wochenendhaus im Amselweg zu schaffen. Unter Einwirkung von Gewalt gelangten sie ins Innere des Hauses. Nach jetzigem Kenntnisstand flüchteten sie ohne Beute.

In diesem Zusammenhang sucht das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt nach Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Seeheim (ots) – Zwischen dem 20.12.2021, 20:00 Uhr und 21.12.2021, 21:00 Uhr, kam es in der Königsberger Str. in Höhe der Hausnummer 24 in Seeheim-Jugenheim zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein grauer Pkw Jeep stand in einer Parklücke rückwärts geparkt, welcher vorne rechts beschädigt wurde.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Pfungstadt unter 06157/9509-0.

Einbruch in Lagerhalle – Wer hat etwas bemerkt?

Mühltal (ots) – Eine Lagerhalle “Am alten Graben” geriet in der Nacht zum Mittwoch (21.-22.12.) ins Visier von Einbrechern. Durch ihr gewaltsames Vorgehen, mit dem sie sich im rückwärtigen Bereich des Gebäudes zu schaffen machten, verursachten die Täter einen Schaden in Höhe mehrerer Tausend Euro.

Ob die Unbekannten die Halle betraten und Beute machten ist abschließend noch nicht bekannt. Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten Hinweise von Zeugen entgegen.

Darmstadt

Fußgänger an Ampel erfasst – Autofahrer geflüchtet

Darmstadt (ots) – Am Mittwoch (22.12.), gegen 07:45 Uhr, kam es an der Kreuzung Kasinostraße Ecke Landwehrstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einem 12-jährigen Fußgänger. Nach bisherigem Erkenntnisstand überquerte der Fußgänger an der Ampel die Kasinostraße. Der Autofahrer bog in diesem Moment von der Landwehrstraße nach rechts in die Kasinostraße ein und stieß mit dem Fußgänger zusammen.

Ohne anzuhalten setzte der Autofahrer anschließend seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort. Der Fußgänger wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen VW-Bus gehandelt haben.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das 2. Polizeirevier in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-41210 entgegen.

Markthütte aufgebrochen – Motivpullover gestohlen

Darmstadt (ots) – Ungebetene Besucher hatten in der Zeit zwischen Dienstag (21.12.), 19 Uhr und Mittwoch (22.12.), 10 Uhr nichts Gutes im Sinn als sie gewaltsam in eine Markthütte einbrachen und daraus rund 20 Pullover entwendeten. Der verursachte Schaden wird derzeit auf mindestens 800 Euro geschätzt.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Zeugen, die zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die der Aufklärung der Tat dienlich sind, werden gebeten, sich zu melden. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten sachdienliche Hinweise entgegen.

Kreis Bergstraße

Cabrio-Dach zerschnitten – Wer hat was gesehen?

Heppenheim (ots) – Das Stoffdach eines Smart-Cabrios wurde am Mittwoch (22.12.) in der Darmstädter Straße, vor einer Arztpraxis, zerschnitten. Die Beschädigung für 400 Euro wurde nach ersten Ermittlungen zwischen 12 Uhr und 14 Uhr begangen.

Die Polizei (K 41) sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die in der Tatzeit Beobachtungen am weißen Smart gemacht haben.

Hinweise werden unter der Rufnummer 06252 / 706-0 entgegengenommen.

Südhessen

Augen auf beim Zigarettenkauf – Verdächtige Beschädigung an Automaten

Südhessen (ots) – Seit Oktober 2021 haben Kriminelle auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Südhessen mehrere Zigarettenautomaten aufgebrochen und Beute gemacht. Die Taten erstreckten sich dabei unter anderem auf die Stadt Darmstadt, den Landkreis Darmstadt-Dieburg und Groß-Gerau. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen konnte bislang festgestellt werden, dass es sich bei den Standorten der Zigarettenautomaten um frei zugängliche Tatorte handelt.

Zudem zeigten sich Parallelen hinsichtlich der Vorgehensweise, sodass derzeit ein Zusammenhang der Vorfälle nicht ausgeschlossen werden kann. Auffällig erscheint, dass die Täter scheinbar ihr kriminelles Vorgehen über mehrere Tage verteilen und in zwei Schritten vorgehen. Hinweise legen nahe, dass die noch Unbekannten erst die Automaten “anflexen”, um dann in den darauffolgenden Nächten diese aufzubrechen. Signifikant ist hier der vertikale Schnitt im Bereich des Sicherungsbügels oberhalb des Münzwechselgeldfaches.

Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse möchten die Beamten hinsichtlich dieser Schäden sensibilisieren und hoffen auf Hinweise von Zeugen.

Wem ein solcher Schaden aufgefallen ist oder zukünftig darauf aufmerksam wird, wird gebeten, sich bei der Polizei in Pfungstadt (06157/95090) zu melden.

