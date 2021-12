Friedberg: Die Polizei-News

Echzell: Transporter kracht in Garage (siehe Foto)

(ots) – In der Hauptstraße durchbrach am Dienstagabend 21.12.2021 ein VW Transporter ein Hoftor und prallte auf dem Innenhof dann in eine Garage. Der offenbar betrunkene Fahrzeugführer wurde bei der Kollision verletzt. Anwohner hatten den Verkehrsunfall mitbekommen und dem 55-jährigen Fahrer aus seinem Auto geholfen. Rettungskräfte brachten den Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von mehr als 2 Promille an. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Unfallfahrers. Auch ein in der zerstörten Garage parkender PKW wurde dabei erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt nach derzeitigen Schätzungen etwa 55.000 Euro. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden. Hinweis für die Redaktionen: Eine Aufnahme der Unfallstelle gehört zur Meldung.

Bad Vilbel: Bargeld, Schmuck und eine Kaffeemaschine

Bargeld, Schmuck und eine Kaffeemaschine entwendeten Einbrecher am Dienstag aus einem Mehrfamilienhaus am Ritterkeller. Zwischen 16.15 Uhr und 20.15 Uhr beschädigten sie eine Balkontür und gelangten so in die Wohnräume. Mögliche Zeugen, denen im Tatzeitraum in der Nähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren, werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Kripo in Friedberg zu melden.

Bad Vilbel: Unfreiwilliges Bike-Sharing

Ein schwarz/rotes Mountainbike von Bulls (Modell “Race Street”) im Wert mehrerer Hundert Euro entwendete ein Fahrraddieb am Dienstagvormittag von einem Schulhof in der Saalburgstraße. Der Dieb hatte das Schulgelände gegen 11 Uhr betreten und ein mitgebrachtes Bike an den dortigen Ständern abgestellt. Dafür nahm er das andere Zweirad mit. Der männliche Täter trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke, eine schwarze Mütze, einen schwarzen Rucksack, blaue Jeans sowie weiße Schuhe. Das zurückgelassene Rad stellte die Polizei sicher. Hinweise erbitten die Ermittler in Bad Vilbel unter Tel. 06101/54600.

Büdingen: Blanko-Impfpässe entwendet

Aus einer Düdelsheimer Arztpraxis verschwanden in den vergangenen Tagen neben einigen Blanko-Impfpässen, Impfstoff-Aufklebern, Bargeld und Briefmarken auch ein Arztstempel. Bislang unklar ist, wie es den Dieben zwischen Samstagnachmittag (14.30 Uhr) und Montagmorgen (8 Uhr) gelungen war, in die Räumlichkeiten zu gelangen. Die Polizei in Büdingen bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06042/96480.

Büdingen: In Leitplanke geraten

Offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterglatter Fahrbahn kam am frühen Mittwochmorgen auf der Landstraße zwischen Bindsachsen und Büdingen ein Autofahrer von der Fahrbahn ab und prallte seitlich gegen die dortige Leitplanke. Ohne den entstandenen Schaden zu melden, verließ der als etwa 170 cm groß und schlank beschriebene Mann mit braunen Haaren dann nach einem kurzen Gespräch mit einem anderen Verkehrsteilnehmer dann die Unfallstelle. Bei dem Unfallfahrzeug könnte es sich um einen grünen VW Golf gehandelt haben. Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042/96480.

