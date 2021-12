Gießen: Auseinandersetzung in der Gießener Straße

(ots) – Mehrere Personen, darunter auch ein 34-Jähriger sollen am Dienstag 21.12.2021 gegen 20.000 Uhr, in der Marburger Straße in eine Schlägerei verwickelt gewesen sein. Zunächst hatten sich zeugen gemeldet und mitgeteilt, dass sich etwa 10 Personen auf dem Gehweg schlagen würden. Die Streifenbesatzungen konnten dort wenig später noch 7 Personen antreffen und kontrollieren.

Erst Stunden später meldeten sich weitere Zeugen und teilten mit, dass der 34-Jährige mit Gesichtsverletzungen in einer Klinik liegen würde. Offenbar war auch er an dem Streit in der Marburger Straße beteiligt.

Da der Sachverhalt bislang unklar ist, sucht die Polizei Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Weihnachtsgeschenke entwendet

(ots) – In der Gottlieb-Daimler-Straße hatte es ein unbekannter am Dienstagnachmittag auf Weihnachtsgeschenke abgesehen. Der Dieb hatte die Scheibe eines VW Passat eingeschlagen und dann aus dem Innenraum schön verpackten Geschenke im Wert von mehreren hundert Euro und Bargeld entwendet.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Zeugenaufruf nach einer versuchten Geldautomatensprengung

Buseck (ots) – Zwei Zeugen haben Mittwochfrüh womöglich die Sprengung eines Geldautomaten in der Straße „Am Rinnerborn in Alten-Buseck verhindert. Gegen 04.00 Uhr meldeten eine Zeugin der Polizei eine verdächtige Person und ein Fahrzeug vor einem Geldautomaten. Der Fahrer eines vermutlich hochmotorisierten Fahrzeuges parkte zunächst auf dem Parkplatz. Anschließend näherten sich mindestens eine Person dem Geldautomaten. Die vermummte Person legte eine Tasche vor dem Objekt und kniete sich vor der Tür hin.

Als ein Zeuge auf sich aufmerksam machte, flüchteten die Unbekannten und fuhren mit dem PKW in Richtung Ortsmitte davon. Die Polizei geht davon aus, dass die mindestens drei Unbekannten vermutlich den Geldautomaten sprengen wollten und sucht nach weiteren Zeugen.

Der Polizei liegt eine vage Personenbeschreibung vor:

Der Mann, der kniete, ist etwa 1,80 Meter groß, hat eine normale Statur und war schwarz gekleidet. Er trug eine schwarze Maske.

Wer hat die verdächtigen Personen gesehen und kann Hinweise auf dessen Identität geben? Wem ist das Fahrzeug, vermutlich ein Audi Kombi, in Alten-Buseck aufgefallen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555.

Gießen: Bargeld aus Wettbüro gestohlen – Zeugenaufruf

Auf Bargeld hatte es Unbekannte in einer Spielhalle in der Ferniestraße auf mehrere Tausend Euro abgesehen. Zwischen 21.45 Uhr am Sonntag und 01.25 Uhr am Montag betraten drei Männer zeitversetzt die Spielhalle. Während einer den Mitarbeiter in ein Gespräch verwickelte, machten sich zwei Komplizen, so die ersten Ermittlungen, an insgesamt fünf Spielautomaten zu schaffen. Aus einem Automaten entnahmen sie Bargeld in vierstelliger Höhe. Die Versuche die Anderen zu öffnen, schlugen offenbar fehl. Anschließend verließen sie das Wettbüro an der Rückseite des Gebäudes.

Beschreibung der Tatverdächtigen:

Der Mann, welcher den Mitarbeiter ablenkte, ist zwischen 30 und 40 Jahren alt. Er hat wie seine Komplizen eine untersetzte Figur, kurze seitlich rasierte dunkle Haare und einen Oberlippen- sowie Kinnbart. Er trug eine dunkle Basecap mit weißem Aufdruck, eine dunkle Winterjacke, eine Jeans und auffällige rote Turnschuhe.

Die anderen beiden Männer sind zwischen 35 und 40 Jahren alt. Einer trug ein weißes Basecap mit Symbolen, eine Jacke mit Tarnmuster und deine Blue Jeans.

Der andere hat dunkle kurze Haare und einen Oberlippen- sowie Kinnbart. Er trug ein dunkles Basecap, eine dunkle Jacke und eine Jeans.

Wer hat im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen vor und um das Gebäude herum beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Buseck: Kennzeichen gestohlen

Unbekannte stahlen in der Straße “In den Rechtenwiesen” in Großen-Buseck die Kennzeichen eines Opel. Zwischen 22.00 Uhr am Dienstag und 00.15 Uhr am Mittwoch montierte sie die Nummernschilder “GI-VK 197” des gelben Corsa ab. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib der Kennzeichen machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Linden: Nummernschilder abmontiert

Auf die Nummernschilder eines VW-Golf hatte es Kennzeichendiebe in der “Gießener Pforte” in Großen-Linden abgesehen. Sie stahlen die Kennzeichen zwischen 22.00 Uhr am Dienstag und 06.45 Uhr am Mittwoch. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib der Kennzeichen “DL-M 519” machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Linden: Zwei 21-Jährige nach Unfall leicht verletzt

Bei einem Unfall von Dienstagmittag auf der Landstraße 3130 verletzte sich zwei 21-jährige Frauen leicht. Gegen 12.15 Uhr war ein 28-jähriger Wiesbadener mit seinem Toyota von Gießen nach Leihgestern unterwegs, als vom Tannenweg der Polo einer 21-jährigen aus Pohlheim auf die Landstraße einbog. Die Autos kollidierten und anschließend prallte der Toyota im weiteren Verlauf in eine Leitplanke. Die Pohlheimerin und ihre gleichaltrige Beifahrerin mussten anschließend in die Klinik. Ein Unternehmen schleppte die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge ab. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Grünberg: Fußgänger von PKW erfasst

Mit schweren Verletzungen brachte eine Rettungswagenbesatzung einen 81-jährigen Mann aus Grünberg nach einem Unfall in ein Krankenhaus. Der Grünberg wollte am Dienstag gegen 17.00 Uhr in der Kantstraße die Fahrbahn überqueren, als er von dem Ford eines 57-jährigen aus Grünberg erfasst wurde. Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Heuchelheim: Radfahrerin nach Unfall schwer verletzt

Dienstagabend gegen 18.55 Uhr war eine 27-Jährige Frau aus Heuchelheim mit ihrem Fahrrad auf der Landstraße 3020 von Gießen nach Heuchelheim unterwegs. Als sie die Fahrbahn überqueren wollte, stieß sie mit einem von Gießen kommenden Hyundai einer 29-Jährigen zusammen. Dabei erlitt die Radfahrerin schwere Verletzungen und musste in eine Klinik. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Schweren Verkehrsunfall in der Nordanalage – Mutmaßlicher Unfallbeteiligter ermittelt

Gießen (ots) – Nachtrag – Mitte November 2021 kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Gießener Innenstadt, bei dem ein 26-jähriger Fußgänger schwer verletzt wurde. Der 26-Jährige war am Sonntag 14.11.2021 zu Fuß unterwegs und wollte die Nordanlage in Höhe des Neustädters Tor überqueren. Dort kam es dann gegen 05.55 Uhr zu dem schweren Zusammenstoß mit einem unbekannten PKW und dem Fußgänger. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte in Richtung Nordanlage. Der Fußgänger kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Polizisten stellten am Unfallort ein Fahrzeugteil sicher.

Umfangreiche Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen führten zu einem 32-jährigen Tatverdächtigen. Bei den Überprüfungen von etwa 60 Fahrzeugen und nachfolgenden Anschlussermittlungen geriet der in Gießen wohnende Mann ins Visier der Ermittler. Er hatte offenbar den Touran unberechtigt und ohne Führerschein genutzt. Das Fahrzeug war offenbar im Anschluss an den Unfall in einer Werkstatt gebracht worden. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an.

Die Beamten stellten den Unfallwagen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen sicher, welche ebenfalls eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Tatverdächtigen anordnete. Bei seiner Vernehmung räumte er den Verkehrsunfall nicht ein. Der schwer verletzte Fußgänger ist aufgrund der Folgeschäden bislang noch nicht vernehmungsfähig. Die Ermittlungen dauern noch an.

