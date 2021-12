Korbach: Die Polizei-News

Warenautomaten versucht aufzubrechen

Korbach (ots) – In der Zeit von Montagabend 20.12.21 bis Mittwochmorgen 22.12.21 versuchte ein Unbekannter einen Warenautomaten am Wasserskizentrum des Twistesees aufzubrechen. Dabei richtete er hohen Sachschaden an, konnte aber nur geringe Beute machen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Täter versuchte den hochwertigen Warenautomaten aufzuhebeln, was ihm jedoch nicht gelang. Auch die Versuche, einen Glaseinsatz einzuschlagen, brachten keinen Erfolg. Der Täter konnte lediglich einige Waren von geringen Wert durch einen Schlitz entwenden. Durch das brachiale Vorgehen hinterließ der Täter einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Sachbeschädigungen auf Campingplatz

Korbach (ots) – In der Nacht von Samstag (18. Dezember) auf Sonntag (19. Dezember) randalierte ein Unbekannter auf einem Campingplatz in Edertal-Affoldern. Der Unbekannte begab sich auf das Gelände in der Hemfurther Straße. Hier riss er eine Lichterkette von einem Baum und ließ diese anschließend beschädigt zurück. Außerdem beschädigte er einen Mülleimer, Dekorationssteile und einen Bauzaun.

Damit nicht genug, auch ein Kunststoffschuppen brach er auf und beschädigte eine Laterne auf einem Spielplatz. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Durchsuchung – Cannabis-Plantage sicher gestellt

Diemelstadt (ots) – Am Dienstag 21.12.21 durchsuchten Polizeibeamte der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg ein Wohnhaus in Diemelstadt-Rhoden. Dort stellten die Ermittler eine größere Cannabisplantage sicher und nahmen einen Mann und eine Frau fest.

Aus bei der Kriminalpolizei Korbach geführten Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass in einem Wohnhaus in Diemelstadt-Rhoden Cannabis angebaut wird. Die Staatsanwaltschaft Kassel beantragte daher einen Durchsuchungsbeschluss für dieses Haus, der von einem Richter am Amtsgericht Kassel erlassen wurde.

Am frühen Dienstagmorgen vollstreckten die Polizeibeamten den richterlichen Beschluss. Dabei wurden sie fündig. In dem Wohnhaus stellten sie eine Cannabisplantage mit über 100 Pflanzen, umfangreiche Anbauutensilien zum professionellen Betrieb einer sogenannten Indoor-Plantage sowie weitere Beweismittel, wie Mobiltelefone, sicher. Bei der Sicherstellung der Anlage und der Anbauutensilien unterstützte das Technische Hilfswerk (THW) Korbach. Im Haus nahmen die Polizisten einen 27-jährigen Mann und eine 20-jährige Frau vorläufig fest.

Am Mittwoch (22. Dezember) wurden die Beschuldigten der zuständigen Richterin des Amtsgerichts Korbach vorgeführt. Diese erließ den von der Staatsanwaltschaft Kassel beantragten Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen gegen den 27-Jährigen Beschuldigten. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt.

Der Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gegen die 20-Jährige wurde nach haftrichterlicher Anhörung der Beschuldigten von der Staatsanwaltschaft zurückgenommen. Die Frau befindet sich wieder auf freiem Fuß. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Korbach und der Staatsanwaltschaft Kassel dauern an.

Wohnungseinbruch und versuchter Einbruchsdiebstahl aus Zigarettenautomaten

Volkmarsen (ots) – In der Nacht von Montag 20.12.2021 auf Dienstag 21.12.2021 brachen Unbekannte in ein Haus in der Volkmarser Pfortenstraße ein. Die wahrscheinlich selben Täter versuchten in der gleichen Straße einen Zigarettenautomaten aufzubrechen, wurde aber von einem Zeugen beobachtet und mussten daher flüchten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Täter öffnete gewaltsam ein Fenster zu dem Haus, in dem sich mehrere Wohnungen befinden. Aus zwei Wohnungen entwendeten sie Zigaretten, eine Playstation und Bargeld.

Gegen 02.30 Uhr wurde ein Zeuge auf zwei Unbekannte aufmerksam, die versuchten, einen Zigarettenautomaten in der Pfortenstraße aufzubrechen. Offensichtlich fühlten sich die Täter gestört und flüchteten. Von den Tätern ist bisher nur bekannt, dass sie etwa 180 bis 185 cm groß sein sollen. Die Polizei ist auf der Suche nach weiteren Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Einbrecher in Kindertagesstätte bleibt ohne Beute

Frankenberg (ots) – In der Nacht von Dienstag 21.12.2021 auf Mittwoch 22.12.2021 brach ein Unbekannter in eine Kindertagesstätte in der Parkstraße in Frankenberg ein. Er öffnete gewaltsam eine Tür und konnte so in das Gebäude gelangen. Dort brach er einen Spind auf, konnte aber letztlich nichts entwenden.

Den Sachschaden schätzten die aufnehmenden Polizeibeamten auf etwa 1.000 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen