Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 22.12.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Einbruch in Lagerhalle

Bad Dürkheim (ots) – In der Zeit zwischen dem 20.12.2021, gegen 18.00 Uhr und dem 21.12.2021, gegen 08.00 Uhr, brachen unbekannte Täter gewaltsam über eine Seitentür in die Lagerhalle einer Firma in der Bruchstraße ein. Aus der Halle wurden Elektrogeräte, Messinstrumente, Ausrüstungs- und Verbrauchsmaterial in hoher Stückzahl entwendet. Es wird davon ausgegangen, dass zum Abtransport des umfangreichen Diebesgutes ein Lieferwagen benutzt wurde. Die Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum im Bereich der Bruchstraße auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322-9630 oder per Email pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Freinsheim: Verkehrsunfallflucht

Freinsheim (ots) – Am 21.12.21, gegen 16.00 Uhr, parkte ein Autofahrer seinen blauen Dodge RAM am Fahrbahnrand in der Reiboldstraße in nördlicher Richtung. Nachdem er um 20.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die Stoßstange, der Radkasten und das Rücklicht der linken Fahrzeugseite beschädigt worden waren. Der Schaden dürfte sich auf etwa 1.500 Euro belaufen. Wer kann Hinweise zum Unfallverursacher geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322-9630 oder per Email pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Haßloch: Auffahrunfall; drei Verletzte

Haßloch (ots) – Drei Leichtverletzte und 15.000,- Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Dienstagvormittag (21. Dez. 11:30 Uhr) auf der Westrandstraße. Dass der Fahrer eines Skoda abbremsen musste, erkannte ein 22-Jähriger Seat-Fahrer zu spät und fuhr auf den Vorausfahrenden auf. Die beiden Fahrer sowie die Beifahrerin des Unfallverursachers verletzten sich leicht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppte werden. Der 22-Jährige muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Lambrecht: Außenspiegel abgetreten – Zeugen gesucht

Lambrecht (ots) – Am 21.12.2021 gegen 21:15 Uhr randalierte eine Gruppe von ca. sieben Jugendlichen in der Blainviller Straße in Lambrecht. Einer der Jugendlichen trat hierbei beide Außenspiegel an einem Opel Astra ab. Der Täter hatte eine schwarze Basecap auf dem Kopf und trug weiße Sneaker-Schuhe. Beim Eintreffen der Polizei hatten sich die Jugendlichen schon entfernt und konnten nicht mehr angetroffen werden. Die Schadenshöhe liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise auf diese Gruppe oder den Täter können telefonisch bei der PI Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de abgegeben werden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):