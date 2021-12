Wörth: Vollsperrung des Radweges am Wörther Altwasser wegen Rodungsarbeiten von Januar bis März 2022

Wörth – Der Landesbetrieb Mobilität Speyer teilt mit, dass der Radweg am Wörther Altwasser zwischen Friedrichstraße (Ein- und Ausfahrt Spielplatz) in Wörth und Wegedreieck am Pumpwerk Jockgrim von Montag, 10.01.2022, bis Donnerstag, 31.03.2022, voll gesperrt wird. Während der Vollsperrung finden Rodungsarbeiten für die Reduzierung schilfbeschattender Gehölze im Wörther Altwasser als vorgezogene Kompensationsmaßnahme im Zuge des Neubaus der 2. Rheinbrücke bei Wörth statt.

Eine Umleitung für den Radverkehr erfolgt über die L540 in Richtung Jockgrim bis zum Abzweig Badesee über die Brücke über die B9 Richtung Polderdeich.

Der Landesbetrieb Mobilität Speyer wird die Verkehrsteilnehmer und Anlieger über die weiteren Arbeiten im Zuge dieser Baumaßnahme informieren und bittet die Verkehrsteilnehmer und Anlieger für die mit den Bauarbeiten verbundenen Umleitungen und Beeinträchtigungen um Verständnis.