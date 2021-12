Der überarbeitete Glücksspielvertrag, der seit Mitte 2021 gilt, ist vielen Online Zockern ein Dorn im Auge.

Der Grund liegt nicht darin, dass Online Glücksspiel in Deutschland jetzt in geordneten Bahnen verlaufen soll, sondern darin, dass sich die Besuchern von Online Casinos mittlerweile beschnitten und kontrolliert wie unter einem Nackt-Scanner behandelt fühlen. Warum dies so ist und welche Konsequenzen viele Spieler daraus ziehen wird in den nächsten Zeilen aufgedeckt.

GlüStV – Mehr Probleme statt Lösung

Online Casinos sind seit Jahren im Aufwärtstrend. In Deutschland waren diese im alten Glücksspielgesetz jedoch nicht geregelt und wurden von Betreibern unter dem Argument des EU-Rechts mit einer Lizenz aus einem EU-Mitgliedsstaates, meistens Malta, betrieben. Dass dies kein andauernder Zustand sein kann, war jedem klar. Nach fast zwei Jahrzehnten schafften es die deutschen Geset6zesmacher endlich eine neue Regelung für Glücksspiel auf den Weg zu bringen.

Bis dahin liest sich alles noch recht gut und ist komplett nachvollziehbar. Was dann jedoch unter dem Denkmantel des Spielerschutz in das Gesetz eingearbeitet wurde hat damit kaum noch etwas zu tun. Anstatt Casinospielern ihre favorisierten Online Slots wie Book of Dead ohne Limit genießen zu lassen wurden Regeln aufgestellt, die für viele Zocker den Besuch in den virtuellen Spielhallen komplett vermiesen.

So ist der maximale Wetteinsatz auf 1 Euro beschränkt und ein Spin muss mindestens 5 Sekunden dauern. Wer das Speil wechselt, muss automatisch eine 5-Minuten Zwangspause machen. Eine weitere gibt es nach 60 Minuten Spielzeit.

Damit aber noch nicht genug. In den deutschen Online Casinos werden nur Online Spielautomaten erlaubt. Digitale Tisch- und Kartenspiele wie Roulette oder Poker sind verboten. Auch die immer beliebter werdenden Live Spiele und Gameshows dürfen nicht angeboten werden.

Da auf jede einzelne Wette auch 5,3 % Steuern an den Staat abgeführt werden müssen, werden die Betreiber dazu gezwungen die Auszahlungsquote, welche nicht selten deutlich über 95% lag, zu senken, da man sonst mit den Steuern Verluste einfahren würde. Das hat zur Folge, dass die durchschnittliche Auszahlungsquote der Spiele deutlich unter der international üblichen Quote der gleichen Games liegt.

Zusätzlich müssen die Online Casino in Deutschland alle Daten, Transaktionen und Spielrunden jedes einzelnen Spielers an eine bundeseigene Datenbank übermitteln, damit diese das Spielverhalten jedes einzelnen Besuchers überwachen kann.

Casinobesucher flüchten ins Ausland

Man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass der neue Glücksspielstaatsvertrag auf wenig Gegenliebe stößt. Laut Umfragen haben viele Spieler nicht einmal Probleme mit den Steuern und verstehen, dass es diese geben muss. Viele der Vorschriften schießen jedoch meilenweit über das Ziel hinaus. Ein Blick auf die europäischen Nachbarn, wo es in vielen Ländern schon seit Jahren eine gutfunktionierende Gesetzgebung gibt, hätte den Machern des Gesetzes sicherlich gutgetan. Aber in Deutschland wollte man erneut, das Rad neu erfinden. Dies, obwohl die letzten Jahre überdeutlich gezeigt haben, wie weit man sich vor allem in den digitalen Techniken immer noch blind im „Neuland“ hinter den führenden Nationen befindet.

Vor allem die jüngere Zocker-Generation will sich nicht mit der Totalüberwachung und Bevormundung abfinden. Sie ist auch offensichtlich in technischer Sicht mehrere Schritte voraus. Bei einem weltweit riesigen Angebot an Online Casinos werden Alternative Plattformen schnell gefunden. Die meisten hiervon laufen direkt im Browser von jedem modernen Smartphone, ohne dass eine App installiert werden muss.

Wer dann auch noch mit Kryptowährungen wie Bitcoin an den Automaten oder im Live Casino speilt, hinterlässt nur einen winzigen digitalen Fußabdruck, der eigentlich nicht nachzuverfolgen ist. Die meisten dieser internationalen Casinos sind seit vielen Jahren im Geschäft und betreiben ihre Plattformen seriös. Dass Sie keine Lizenz in Deutschland beantragen kann viele Gründe haben. Zumeist ist das Geschäftsmodel auf einen anderen Markt ausgerichtet.

Ist es legal in Casinos ohne Einschränkungen zu spielen?

Generell gilt, dass man nicht in Casinos ohne Lizenz spielen darf, wenn man sich in Deutschland aufhält. Das wäre dann eigentlich alles. Aber auch hier hat man die Rechnung ohne den Wirt, oder in diesem Fall die neue deutsche Glücksspielbehörde, gemacht. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es nämlich noch kein einziges Casino, das eine der neuen deutschen Lizenzen besitzt.

Auch wenn es nach zwanzig Jahren endlich eine Regulierung zum Online Glücksspiel gibt, die Vorschriften seit August 2020 auf dem Tisch liegen und viele Betreiber diese schon seit Oktober 2020 befolgen, bekommen die Verantwortlichen nichts gebacken.

Die Betreiber der Online Spielhallen selbst und die Spieleentwickler waren in der Lage die neuen Vorgaben binnen weniger Wochen zwischen September und Oktober 2020 zu implementieren. Der Bund hat es über 1 Jahr später immer noch nicht geschafft eine Lizenz auf die Beine zu stellen. Mittlerweile wird gemunkelt, dass die 2020 ins Leben gerufene neue Glücksspielbehörde nicht vor 2023 vollständig ihren Dienst aufnehmen kann.

Verantwortliche Stellen ließen verlauten, dass Online Spielhallen, welche sich an die neuen Regeln halten momentan auch ohne Lizenz geduldet werden. Verschiedene deutsche Gerichte widersprachen dem jedoch vehement, da es für eine Duldung keine gesetzliche Grundlage gibt.

De facto gibt es also in Deutschland momentan kein einziges legales Online Casino und das wird wohl auch noch eine Zeit so bleiben.