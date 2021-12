22-Jähriger sieht Dieb mit dem Rennrad seiner Mutter wegfahren

Kassel-Mitte (ots) – Drei couragierte junge Männer haben in der vergangenen Nacht in der Kasseler Innenstadt einen Fahrraddieb verfolgt und gestellt. Der 35-Jährige hatte gegen 23:30 Uhr das Schloss eines Rennrads geknackt, das unweit des Lyceumsplatzes abgestellt war. Zufälligerweise gehörte das Fahrrad der Mutter des 22-jährigen Zeugen, der gemeinsam mit seinen gleichaltrigen Freunden auf den Verdächtigen aufmerksam geworden war.

Als der Dieb mit dem erbeuteten Rennrad wegfuhr, nahmen die drei jungen Männer mit ihren Fahrrädern sofort die Verfolgung des Flüchtenden auf. Dieser fuhr quer durch die Innenstadt bis zum Holländischen Platz. Im Innenhof eines Mehrparteienhauses hatte seine Flucht schließlich ein Ende, denn dort konnte das couragierte Trio den Fahrraddieb stellen und bis zum Eintreffen der alarmierten Streife des Polizeireviers Mitte festhalten.

Der 35-Jährige musste die Beamten anschließend für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit zur Dienststelle begleiten. Gegen den bereits hinreichend bei der Polizei bekannten Tatverdächtigen wird nun wegen Fahrraddiebstahls ermittelt.

Zwei schwer Verletzte bei Unfall auf B 83 bei Grebenstein

Bundesstraße 83/Grebenstein (ots) – Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B 83 bei Grebenstein sind am gestrigen Dienstagabend zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeistation Hofgeismar berichten, war es gegen 22:50 Uhr zu dem Unfall gekommen. Nach ersten Ermittlungen war ein 44-Jähriger aus Hofgeismar mit seinem VW Polo von Kassel kommend in Richtung Hofgeismar unterwegs.

Etwa 500 Meter hinter dem Grebensteiner Stadtteil Burguffeln war er aus noch ungeklärter Ursache offenbar in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem entgegenkommenden VW Golf eines 35-Jährigen aus Hann. Münden zusammengestoßen. Dabei zogen sich beide Fahrer schwere Verletzungen zu, wobei für den 35-Jährigen nach erster Einschätzung der Rettungskräfte Lebensgefahr bestehen soll. Beide Verletzte wurden mit Rettungswagen anschließend in Kasseler Krankenhäuser gebracht.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter in die weiteren Ermittlungen eingebunden und zur Unfallstelle bestellt. Bei dem 44-jährigen Fahrer ließen die Beamten im Krankenhaus zudem eine Blutprobe entnehmen, da bei ihm der Anfangsverdacht auf eine Alkoholisierung bestand. Die beiden Unfallfahrzeuge, an denen jeweils ein Totalschaden von ca. 10.000 Euro entstanden war, wurden für die weiteren Ermittlungen sichergestellt.

Aufgrund des Unfalls und zur Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen musste die B 83 in beide Richtung bis etwa 4:30 Uhr voll gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und werden bei der Polizeistation Hofgeismar geführt.

Trickdieb täuscht Interesse an Requisiten vor

Niestetal (ots) – Das Opfer eines dreisten Trickdiebstahls wurde am Montagnachmittag 20.12.2021 ein Seniorenpaar in ihrer Wohnung in Niestetal. Der bislang unbekannte Täter hatte sich unter dem Vorwand, Requisiten für das Theater zu suchen, Zutritt zum Haus verschafft. Dort stahl er in einem unbeobachteten Moment hochwertigen Goldschmuck aus dem Wohnzimmer. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, ereignete sich die Tat am Montagnachmittag gegen 15 Uhr. Der Unbekannte hatte zu dieser Zeit am Haus des hochbetagten Seniorenpaars im Umbachsweg geklingelt und Interesse an alten Gegenständen für Requisiten vorgegeben. Daraufhin ließ sich der Mann einige Sachen im Haus zeigen, ohne letztlich etwas zu kaufen.

Kurz nachdem der Unbekannte gegangen war, musste das Ehepaar feststellen, dass der vermeintliche Kaufinteressent ein Trickdieb war und den Schmuck gestohlen hatte. In welche Richtung der Täter flüchtete und ob er mit einem Auto unterwegs war, ist derzeit nicht bekannt. Es soll sich um einen ca. 1,75 Meter großen und etwa 50 Jahre alten Mann mit schmaler Statur gehandelt haben, der kurze dunkle Haare hatte und akzentfrei Deutsch sprach.

Zeugen, die am Montagnachmittag im Bereich des Tatorts verdächtige Personen beobachtet haben und den Ermittlern der EG SÄM Hinweise auf den Trickdieb geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Ins Gleisbett gefahren und Sensoren für Bahnschranke beschädigt

Helsa (ots) – Zwar mit mehreren Tausend Euro Schaden, aber glücklicherweise ohne Verletzte ging eine Unfallflucht aus, die sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag 19.12.2021 am Bahnhof Helsa-Eschenstruth ereignete. Wie die zum Unfallort gerufenen Streife des Polizeireviers Ost berichtet, war ein unbekanntes Fahrzeug auf der Wilhelm-Stöpke-Straße von der B 7 kommend über den Bahnübergang gefahren. Hierbei schätzte der Fahrer den Straßenverlauf offenbar falsch ein, sodass er vor der Linkskurve nach links abbog und in das Gleisbett fuhr.

Den Reifenspuren nach bemerkte der Unbekannte seinen Fahrfehler nach etwa 30 Metern und legte dann den Rückwärtsgang ein. Hierbei wurde die Anlage für die sogenannte Bahnübergangsbelegmeldung zerstört. Die Fehlermeldung, dass die Sensoren für die automatische Schließung der Bahnschranke in Richtung Kassel nicht mehr reagieren, lief um 01:48 Uhr in der Nacht bei der Bahnzentrale auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es sich hierbei auch um die Unfallzeit handeln. Zum Glück war es nach der Zerstörung der Anlage zu keinem Folgeunfall an dem Bahnübergang gekommen. Von dem unbekannten Verursacher fehlt bislang jede Spur.

Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten der Unfallfluchtgruppe. Wer den Ermittlern Hinweise zu dem Unfall oder auf den unbekannten Verursacher geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Einbruch in Baunataler Schule – Kripo sucht Zeugen

Baunatal (ots) – Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum heutigen Mittwoch in das Verwaltungsgebäude einer Schule in Baunatal-Großenritte eingebrochen. Die Einbrecher hatten mit Werkzeug gewaltsam an der Eingangstür gehebelt und waren so letztlich in das Gebäude in der Burgbergstraße gelangt. Dort brachen sie weitere Türen sowie Schränke auf und durchsuchten sämtliche Räume. Mit ihrer Beute, Bargeld und Briefmarken, flüchteten die Täter wieder über die aufgehebelte Tür nach draußen, wo sich ihre Spur verliert. Wann genau die Einbrecher in der Nacht agierten, ist derzeit nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich der Schule verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Einbruch in Haus in Oberzwehren: Zeugin sah 4 Männer flüchten

Kassel-Oberzwehren (ots) – Am Dienstagabend 21.12.21 brachen bislang unbekannte Täter in Abwesenheit der Bewohner in ein Einfamilienhaus in der Straße “Hinter der Brücke” im Stadtteil Oberzwehren ein. Eine Zeugin hatte in der Dunkelheit 4 Männer aus dem Haus kommen und in Richtung Keilsbergstraße flüchten sehen, woraufhin sie die Polizei rief. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Einbrechern führte nicht mehr zum Erfolg. Die Kasseler Kripo sucht nun nach weiteren Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Der Notruf der Zeugin war gegen 19 Uhr bei der Leitstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen eingegangen. Wie die Frau beschrieb, hatte sie die vier Männer, die alle dunkle Wollmützen und Winterjacken trugen, aus dem Haus einer Bekannten kommen und flüchten sehen. Zwei der Einbrecher, sollen dunkle Jeanshosen getragen haben. Alle vier sollen etwa 1,80 Meter groß gewesen sein. Neben der sofort eingeleiteten Fahndung nach den Tätern durch mehrere Streifen der Kasseler Polizei suchten Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) den Tatort auf. Wie sich dort herausstellte, hatten die Täter mit einem Werkzeug die Haustür des Einfamilienhauses aufgebrochen und in mehreren Räumen nach Wertsachen gesucht. Dort erbeuteten sie nach derzeitigem Kenntnisstand offenbar Schmuck und flüchteten anschließend aus dem Haus in Richtung Keilsbergstraße.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden nun beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

