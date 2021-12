Verdächtige Briefsendung in Wahlkreisbüro

Hofheim am Taunus (ots)-(fh) – Am Mittwochmittag 22.1.2021 hat in Hofheim der Eingang einer verdächtigen Briefsendung in einem Wahlkreisbüro einer Partei einen Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 12:15 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein Mitarbeiter des Wahlkreisbüros in der Kirschgartenstraße einen verdächtigen Brief geöffnet habe und dabei mit einer bislang unbekannten Substanz aus dem Inneren des Umschlags in Kontakt gekommen sei.

Der Mitarbeiter blieb augenscheinlich unverletzt, wurde jedoch vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Bereich rund um die Kirschgartenstraße musste zunächst von der Polizei gesperrt werden. Durch die zur Unterstützung herbeigerufene Feuerwehr wurde die Briefsendung zunächst gesichert und im Anschluss durch die Polizei für weitere Untersuchungen sichergestellt. Eine Gefährdung für Dritte bestand nach derzeitigem Kenntnisstand zu keinem Zeitpunkt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Turnhalle beschädigt

Eschborn, Pestalozzistraße, Samstag, 18.12.2021, 13:00 Uhr bis Montag, 20.12.2021, 10:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte in der Pestalozzistraße in Eschborn ihre Aggressionen an der Turnhalle einer Schule ausgelassen. Im Zeitraum von Samstag bis Montag beschädigten die Täter auf bislang unbekannte Art und Weise zwei Fensterscheiben und eine Seitentür der Sportstätte und verursachten dadurch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Im Anschluss gelang den Verursachern unbemerkt die Flucht. Die Polizeistation Eschborn nimmt Hinweise zu der Sache unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

Unfall beim Abbiegen mit leicht Verletzten

Eppstein, B455/L3011, Kreuzung Lorsbacher Straße, Dienstag, 21.12.2021, 07:50 Uhr,

(mh) Am Dienstagmorgen ist es an der Kreuzung der B455 zur Lorsbacher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW mit Leichtverletzten gekommen. Die Unfallstelle musste für ungefähr zwei Stunden gesperrt werden. Gegen 07:50 fuhr der Fahrer eines Citroen C1 auf der B455 von Fischbach kommend und wollte auf der Kreuzung Lorsbacher Straße in Richtung Lorsbach abbiegen.

Dabei übersah er einen aus dem Ortskern kommenden Seat Leon und kollidierte mit diesem. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die 36-jährige Fahrerin des Seat wurde zur Abklärung eventueller Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße konnte gegen 09:50 Uhr durch die Einsatzkräfte freigegeben werden.

