Bad Dürkheim: Motorhaube eines Autos zerkratzt

Bad Dürkheim (ots) – Am Montag, 20.12.2021, gegen 04.45 Uhr, stellte eine 22-Jährige aus Bad Dürkheim Uhr ihren roten Mercedes Benz auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bruchstraße 7 ab, um arbeiten zu gehen. Nachdem sie um 13.30 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass die komplette Motorhaube zerkratzt worden war. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322 -9630 oder per Email pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bad Dürkheim (ots) – Am Montag, 20.12.2021, gegen 15.40 Uhr, stieß ein 75-jährige Autofahrer aus Bad Dürkheim auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bruchstraße, beim Einparken gegen einen dort abgestellten Pkw. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 450 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde in der Atemluft des Verursachers Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,83 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Sein Fahrzeugschein und der Autoschlüssel wurden sichergestellt. Der Führerschein wird mit der Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft übersandt.

Wachenheim: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Wachenheim (ots) – Am Montag, 20.12.2021, gegen 17.50 Uhr, befuhr ein 18-jähriger aus dem Kreis Bad Dürkheim, mit seinem BMW-Motorrad die Weinstraße in Wachenheim in Fahrtrichtung Bad Dürkheim. Auf der Höhe der Tankstelle bremste ein vorausfahrender Pkw-Fahrer ab, um nach links in die Straße „Am Königswingert“ abzubiegen. Der Motorradfahrer erkannte den Fahrtrichtungsanzeiger zu spät. Da er nicht rechtzeitig abbremsen konnte, versuchte er rechts am Pkw vorbeizufahren. Dies gelang ihm jedoch nicht. Er touchierte den Pkw mit seiner linken Front, stürzte zu Boden und verletzte sich an der Schulter. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

