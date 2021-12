Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 21.12.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Feierabendbier kostet Führerschein

Neustadt/Weinstraße (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle in der Gartenstraße am 21.12.2021 kurz nach Mitternacht bemerkten die Beamten Atemalkohol beim Fahrer. Er war zuvor wegen überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen und deshalb kontrolliert worden. Er gab an, nur ein Feierabendbier getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 1,48 Promille. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben, der Führerschein wurde sichergestellt.

Neustadt: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 20.12.2021 gegen 16:15 Uhr befuhren eine 30-jährige schwangere Autofahrerin und dahinter ein 26-jähriger Mann mit ihren Fahrzeugen die Martin-Luther-Str. in Richtung Mußbacher Landstraße. Die 30-Jährige musste verkehrsbedingt bis zum Stillstand bremsen, was der 26-Jährige zu spät bemerkte und auf das Fahrzeug der Frau auffuhr. Der Aufprall war so stark, dass beide Verkehrsteilnehmer ins Krankenhaus gebracht wurden. Der Mann war leicht verletzt, die Frau musste vorsorglich die Nacht im Krankenhaus verbringen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 9000 Euro geschätzt.

Neustadt: Zweiradfahrer bei Unfall verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 20.12.2021 gegen 11:30 Uhr kam es an der Einmündung Haltweg/Dr.-Siebenpfeiffer-Str. zu einer Kollision zwischen einem Fahrer eines Kleinkraftrades und einem Autofahrer. Der Autofahrer befuhr die Dr.-Siebenpfeiffer-Str. und missachtete an der Einmündung Haltweg die Vorfahrt des Zweiradfahrers. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Zweiradfahrer und zog sich eine Schlüsselbeinfraktur zu. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

