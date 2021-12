Drei Kellerabteile im Visier Krimineller – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Freitag 17.12.2021 und Montag 20.12.2021 sind 3 Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Barkhausstraße in das Visier von Kriminellen geraten. Am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr war der Diebstahl von Werkzeugen und Alkohol aus den Abteilen entdeckt worden.

Das Kommissariat 43 ist mit den Fällen betraut und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Unbekannter entwendet BMW und flüchtet – Wer kann Hinweise geben?

Pfungstadt (ots) – Ein Autohaus in der Robert-Bosch-Straße geriet in der Nacht zum Montag (20.12.) in das Visier eines bislang Unbekannten. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschaffte er sich im Tatzeitraum zwischen 0.45 und 1 Uhr Zutritt zum Gelände. Im Anschluss entwendete er einen schwarzen BMW “X5”. Der Flüchtige soll um die 40 Jahre alt gewesen sein und eine kräftige Statur gehabt haben.

Er trug einen Trainingsanzug und hatte kurze Haare. Um seine Flucht in Richtung Bundesstraße 426 anzutreten, soll er mit dem BMW einen anderen, auf dem Autohof abgestellten, Wagen touchiert und dadurch weggeschoben haben. Demnach müsste der X5 an der Front auf der Beifahrerseite beschädigt sein.

In diesem Zusammenhang sucht das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt nach Zeugen und fragt: Wer hat das beschriebene Fahrzeug entdeckt? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Kriminelle zapfen knapp 200 Liter Diesel ab – Wer kann Hinweise geben?

Mühltal/Nieder-Ramstadt (ots) – Knapp 200 Liter Diesel machten sich Kriminelle im Tatzeitraum zwischen Freitagmittag (17.12.) und Montagmorgen (20.12.) zur Beute. Nach derzeitigem Kenntnisstand rückten drei Lastwagen, die auf einem Parkplatz in der Rheinstraße abgestellt waren, in das Visier der bislang Unbekannten. Hieraus zapften sie den Kraftstoff ab und flüchteten im Anschluss unerkannt.

Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. In diesem Zusammenhang hofft das Kommissariat 41 bei der Polizei in Ober-Ramstadt um Kontaktaufnahme von möglichen Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06154/6330-0 zu erreichen.

Einbruch in Corona-Teststation – Polizei sucht Zeugen

Griesheim (ots) – Eine Corona-Teststation in der Flughafenstraße rückte in der Nacht zum Dienstag 21.12.2021 in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Unter Einwirkung von Gewalt gelang es den Unbekannten ins Innere des Containers zu kommen. Hierbei machten sie sich unter anderem Bargeld und ein Handy zur Beute.

Insgesamt wird der Schaden auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden an die Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Kriminelles Vorhaben scheitert – Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Otzberg-Lengfeld (ots) – Bei ihrem Vorhaben, am späten Samstagabend 18.12.2021 in den Verkaufsraum einer Firma in der Habitzheimer Straße einzubrechen, scheiterten Kriminelle. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Unbekannten gegen 22.30 Uhr Zutritt zum Firmengelände. Dort versuchten sie ein Fenster zu öffnen, was ihnen misslang.

Das Fenster hielt dem Einbruchsversuch stand. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt und hinterließen dennoch einen Schaden von ca. 150 Euro. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Angriff mit Reizstoff – Wer hat was beobachtet?

Viernheim (ots) – Ein 17-Jähriger soll nach ersten Ermittlungen am Montagabend 20.12.21 an der Haltestelle Tivoli in der Mannheimer Straße mit einem Reizstoff angegriffen worden sein. Der junge Mann aus Viernheim berichtete, dass er gegen 22.15 Uhr aus der Bahn ausgestiegen sei, als er unvermittelt mit dem Reizstoff besprüht wurde.

Die Hintergründe des Angriffs seien unklar. Bei den Tätern soll es sich um 2 bis 3 Personen handeln. Die Polizei (K 42) ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sich gegen 22.15 Uhr im Bereich der Haltestelle aufgehalten haben. Telefon: 06206 / 9440-0.

Überfall auf Spielothek – Zeugen gesucht

Lampertheim (ots) – Am Dienstagmorgen (21.12.) gegen 04.00 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter eine Spielhalle in der Ernst-Ludwig-Straße. Zu dieser Zeit waren keine Gäste mehr anwesend und die 40-jährige Angestellte mit Reinigungsarbeiten beschäftigt. Unter Vorhalt eines Messers forderte er diese auf, ihm das Geld aus einem Geldautomaten zu geben.

Nach Erhalt flüchtet der Räuber mit seiner Beute in Höhe von mehreren Hundert Euro durch den Hinterausgang in unbekannte Richtung. Die Frau blieb unverletzt. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Durch die Angestellte wird der Mann wie folgt beschrieben:

180 cm groß und etwa 30 Jahre alt. Bekleidet war er mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen. Auf dem Kopf trug der zudem eine Wollmütze.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim wird die weiteren Ermittlungen übernehmen und nimmt unter der Rufnummer 06252/706-0 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Hand in Hand gegen Betrugsmaschen – Polizei stellt neue Präventionskampagne vor

Bergstraße (ots) – Im Jahr 2020 erbeuteten Enkeltrickbetrüger und falsche Polizisten im Bereich des Polizeipräsidiums Südhessen geschätzte 4,5 Millionen Euro. Die in den letzten zwei Jahren angezeigten Betrugsfälle in diesen Deliktsbereichen sind im Polizeipräsidium Südhessen, im Vergleich zu den Vorjahren, signifikant gestiegen. Es wird davon ausgegangen, dass die Dunkelziffer – also die nicht angezeigten Fälle – zudem sehr hoch ist.

Wie gehen die Täter vor?

Kriminelle suchen sich gezielt ältere Menschen aus. Dafür werden Telefonbucheintragungen nach traditionellen Vornamen, Berufsbezeichnungen oder vollständigen Adressen durchforstet. Die Täter spekulieren darauf, dass ihre Opfer nicht gut informiert und einfach zu verunsichern sind.

In einem Telefonat können die psychologisch geschickten Täter Vertrauen aufbauen, indem sie sich als Enkel, Verwandte oder gar als Polizist ausgeben. Zusätzlich wird massiver emotionaler und zeitlicher Druck aufgebaut. Es werden Geschichten von festgenommenen Banden, die den Anrufer auf einer Liste hätten, erzählt, oder von dem kriminellen Bankangestellten, der das Vermögen an sich reißen will. Wahlweise melden sich auch falsche Polizisten und Staatsanwälte, die für einen Verwandten eine Kautionszahlung fordern, damit dieser nach einem verursachten tödlichen Unfall nicht ins Gefängnis muss.

Wie kann den Kriminellen das Handwerk gelegt werden?

Das Polizeipräsidium Südhessen berichtet regelmäßig über aktuelle Betrugsstraftaten und gibt Verhaltenshinweise.

Speziell für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Banken und Geldinstituten wurde als Hilfsmittel für den Verdachtsfall ein spezieller Fragekatalog, im Sinne eines Kommunikationsleitfadens konzipiert. Mithilfe dieser Checkliste kann erkannt werden, ob sich hinter einer Geldauszahlung eine kriminelle Forderung verbirgt.

Aktuell geht die Polizei im Bereich des Polizeipräsidium Südhessen proaktiv auf soziale Einrichtungen, Hilfsorganisationen, Apotheken und Arztpraxen zu, um dort mit entsprechendem Infomaterial auf diese Betrugsmaschen aufmerksam zu machen und zu warnen. Mit wenigen Worten und leicht verständlich macht der Flyer “Ihre Polizei warnt vor falschen Verwandten und Amtsträgern am Telefon” aufmerksam und zeigt auf, wie sich jeder vor Betrugsmaschen schützen kann.

Die großangelegte Präventionsoffensive findet eine breite Unterstützung innerhalb von Hilfsorganisationen. Soziale Einrichtungen und Pflegedienste an der Bergstraße sensibilisieren jetzt gezielt Seniorinnen und Senioren während des täglichen Umgangs. Zudem weitet die Polizei in Lampertheim, Viernheim, Bensheim, Heppenheim und Wald-Michelbach die Präventionskampagne auf Geschäfte, Arztpraxen, Sanitätshäuser und Apotheken aus. Eine der ersten Apotheken in Heppenheim ist die Weststadtapotheke. Weitere Apotheken und Einrichtungen werden folgen.

