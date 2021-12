Korbach: Die Polizei-News

Bundespolizei ermittelt erfolgreich gegen Graffitisprayer-Quartett

Bad Wildungen/ Bielefeld/Vlotho/Halle (ots) – Mit einem Großaufgebot an Bundespolizisten hat die Bundespolizei Kassel im Auftrag der Kasseler Staatsanwaltschaft am Dienstag 21.12.21 insgesamt fünf Wohnungen von 4 mutmaßlichen Graffitisprayern durchsucht. Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen 19-Jährigen aus Halle (Westfalen), einen 23-Jährigen und einen 22-Jährigen aus Bielefeld (NRW) sowie einen weiteren 23-Jährigen aus Vlotho (Kreis Gütersloh, NRW).

“Nach unseren bisherigen Ermittlungen gelten alle 4 überregional als tatverdächtig im Zusammenhang mit illegaler Graffiti!”, sagt der stellvertretende Inspektionsleiter, Polizeioberrat Kamal Darwiche.

Zuletzt aktiv in Bad Wildungen – Festnahme auf frischer Tat

Am 7. November 2021 soll das Quartett gemeinschaftlich im Bahnhof Bad Wildungen einen Zug mit Farbe besprüht haben. Der angerichtete Sachschaden belief sich hierbei auf rund 1.000 Euro. Die beiden 23-Jährigen wurden unmittelbar nach der Tat am Bahnhof Bad Wildungen von Beamten der Bundespolizeiinspektion Kassel festgenommen.

Umfangreiches Beweismaterial sichergestellt

Bei den Wohnungsdurchsuchungen am 21. Dezember haben die Beamten in großem Umfang Sprayerutensilien als Beweismittel sichergestellt. Ob die Viererbande mit weiteren Graffitistraftaten in Verbindung gebracht werden kann, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel ermittelt gegen alle vier Beschuldigten unter anderem wegen gemeinschaftlich begangener Sachbeschädigung. Die Tatverdächtigen blieben auf freiem Fuß.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Sachbeschädigung an Auto – Polizei sucht Zeugen

Frankenberg (ots) – Am Montag 20.12.2021 kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Auto in Frankenberg. Der Fahrer hatte seinen schwarzen VW Golf gegen 17.00 Uhr in der Straße Pferdemarkt in der Frankenberg Altstadt abgestellt.

Als er nur etwa eine Stunde später zu seinem Auto zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein Unbekannter die Beifahrerseite auf einer Länge von über einem Meter zerkratzt hatte. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Betrüger erbeuten als falsche Polizeibeamte Bargeld von Seniorin – Polizei bittet um Hinweise

Bad Arolsen-Mengeringhausen (ots) – Mit der miesen Masche der falschen Polizeibeamten haben bislang unbekannte Täter am letzten Donnerstag (16. Dezember) eine Frau in Bad Arolsen-Mengeringhausen betrogen.

In dem guten Glauben, ihr Geld in Sicherheit zu bringen, übergab sie eine vierstellige Summe an angebliche Polizeibeamte. Die Kriminalpolizei Korbach sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen und den Geldabholer geben können.

Am Donnerstagabend meldete sich die Seniorin bei der Polizei in Bad Arolsen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie das Geld schon an die Betrüger übergeben, sie war erst später misstrauisch geworden.

Gegen 10:00 Uhr hatte sie den ersten Anruf eines angeblichen Polizisten erhalten. Dieser schilderte ihr die schon bekannte Geschichte, dass es in ihrer Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen sei. Da auch ihr Name auf einer Liste stehe, sei ihr Geld nicht mehr sicher. Aufgrund der seriös wirkenden Gesprächsführung gelang es dem angeblichen Polizeibeamten, die Frau nach ihren finanziellen Verhältnissen auszufragen. Danach erklärte der Betrüger, dass auch das Geld bei ihrer Bank nicht sicher sei und außerdem überprüft werden müsse.

Die nun verunsicherte Seniorin folgte den weiteren Anweisungen des falschen Polizisten und fuhr nach Bad Arolsen, wo sie bei einem Geldinstitut Geld abhob. Die Frage eines Angestellten nach dem Grund beantwortete sie damit, dass sie ein Auto kaufen wolle und Weihnachtseinkäufe erledigen müsse. Weiteres Bargeld hob sie an einem Geldautomaten in Mengeringhausen ab.

Unmittelbar nachdem sie wieder zuhause war, rief der falsche Polizist erneut an. Sie wurde nun aufgefordert, das Geld in einem Umschlag bei einer in der Nähe befindlichen Baustelle zu deponieren.

Die Seniorin folgte den Anweisungen, legte das Geld im Briefumschlag auf Pflastersteinen einer Baustelle in der Obere Torstraße ab, ging sofort wieder nach Hause und wartete einige Stunden. Nachdem sich die angeblichen Polizeibeamten nicht wie versprochen erneut meldeten, um das Geld nach der Überprüfung zurückzugeben, wurde die Seniorin misstrauisch und verständigte die Polizeistation Bad Arolsen.

Im Zusammenhang mit der Tat könnte ein Mann stehen, der sich im Tatzeitraum im Bereich der Baustelle Obere Torstraße aufgehalten hat.

Dieser konnte wie folgt beschrieben werden:

Etwa 30 bis 40 Jahre alt, groß und schlank, kurze, blonde Haare, bekleidet mit schwarzer Jacke.

Außerdem soll sich ein verdächtiges Auto im Bereich des Tatortes aufgehalten haben. Dabei handelt es sich um einen grünen Kleinwagen mit ortsfremden Kennzeichen.

Zeugen, die am Donnerstag, 16. Dezember, zwischen 10:00 und 14:00 Uhr in Bad Arolsen-Mengeringhausen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zu dem beschriebenen Mann oder dem grünen Kleinwagen geben können, melden sich bitte unter der Tel. 05631/9710 bei der Kriminalpolizei Korbach.

