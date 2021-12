Teleskoplader und Baggerschaufel gestohlen

Burghaun/Langenschwarz – Unbekannte stahlen zwischen Samstagnachmittag (18.12.) und Montagmorgen (20.12.) im Bereich einer Baustelle am Solarpark einen roten Teleskoplader des Herstellers Weidemann und einen Löffel eines Minibaggers im Gesamtwert von circa 45.000 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Sozialeinrichtung

Künzell – Zwischen Samstag (18.12.) und Montag (20.12.) brachen Unbekannte in die Räumlichkeiten einer Sozialeinrichtung im Hahlweg ein. Die Täter zerschlugen eine Scheibe, um ins Gebäude zu gelangen.

Diebstahl

Heringen – Unbekannte entwendeten in der Zeit vom 22. November bis 29. November ein Weidezaungerät sowie 70 weiße Pfähle mit der Aufschrift “Horizont” an einer Viehweide im Bereich der Eichbergstraße im Ortsteil Lengers.

Einbruch in Wohnwagen

Angersbach – Unbekannte hebelten in der Zeit von Samstagnachmittag (18.12.) bis Montagnachmittag (20.12.) die Tür eines Wohnwagens auf. Zur Tatzeit stand der Wohnanhänger auf einer Wiese zwischen der Lauterbacher Straße und der Straße “Auf dem Weiher”. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts.

Kennzeichen von Transporter gestohlen

Fulda – In der Nacht auf Montag (20.12.) stahlen Unbekannte das hintere amtliche Kennzeichen FD-QL 439 eines Mercedes Sprinters. Das Fahrzeug stand auf einem frei zugänglichen Parkplatz in der Straße “Am Bahnhof” gegenüber der Einmündung “Am Schützenhaus”.

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda/Horas – Ein Einfamilienhaus in der St.-Gallener-Straße war am Montagnachmittag (20.12.), zwischen 17.15 Uhr und 19.15 Uhr, Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter durchsuchten die Wohnräume und stahlen Bargeld sowie Schmuck unbekannten Werts.

Einbruch in Handy-Shop

Hünfeld – Ein Unbekannter brach in der Nacht auf Dienstag (21.12.) in einen Handy-Shop in der Töpferstraße ein. Der Täter zerstörte eine Schaufensterscheibe, um in das Geschäft zu gelangen und stahl im Anschluss ein Kopfhörerset im Wert von circa 25 Euro.

Wer vermisst seinen Roller? Rollerbesitzer gesucht!

Durch Mitarbeiter der Stadt Hünfeld wurde im Bereich der Kleingartenanlage Zu den Unsben ein herrenloses Kleinkraftrad aufgefunden. Das Fahrzeug ist in einem guten Zustand und fahrbereit. Die Polizei in Hünfeld bittet um Hinweise. Wer vermisst seinen silbergrauen Roller der Marke Gilera, Typ Runner? Der Eigentümer oder Personen, die den Eigentümer kennen, werden gebeten sich bei der Polizeistation Hünfeld unter Tel. 06652-96580 zu melden.

Alsfeld – Fahrzeugzusammenstoß aufgrund von Glätte

Am Montag 20.12.2021 gegen 08:36 Uhr befuhr eine 33-jährige Alsfelderin mit ihrem Pkw und den auf der Rücksitzbank in Kindersitzen sitzenden zwei Kleinkinder im Alter von 2 und 4 Jahren, die L 3157 aus Richtung der Bundesstraße 62 kommend in Fahrtrichtung Alsfeld-Berfa. Eine 73-jährige PKW Fahrerin und ihr Ehemann wiederum befuhren die gleiche Straße in entgegengesetzter Richtung.

In Höhe einer spitzwinkligen Rechtskurve kam die junge Frau auf winterglatter Fahrbahn nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hierbei frontal mit den jeweils vorderen, linken Fahrzeugseiten. Während der PKW der Alsfelderin schwerstbeschädigt auf der Fahrbahn stehen blieb, wurde der Pkw des Ehepaares durch die Wucht des Zusammenstoßes rückwärts in die links befindliche Wiese geschleudert.

Einer der beiden Kindersitze war nicht mittels Gurt fixiert und wurde bei dem Zusammenstoß mitsamt dem Kleinkind nach vorne in den Zwischenraum zwischen Fahrer- und Beifahrersitz geschleudert. Alle Fahrzeuginsassen erlitten bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Außerdem wurde bei dem Zusammenstoß ein Leuchtpfosten beschädigt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt etwas über 17.000 EUR.

Brand von Hackschnitzellager an Wohnhaus

Fulda (ots) – Um 15.34 Uhr wurde in Haunetal-Meisenbach in der Meisenbacher Straße Rauchentwicklung in einem Hackschnitzelspeicher gemeldet. Der Speicher grenzt an ein Wohnhaus. Zur Zeit wird die örtliche Feuerwehr von der Feuerwehr aus Bad Hersfeld mit einer Drehleiter unterstützt um ein Übergreifen des Brandes auf ein angrenzendes Wohnhaus zu verhindern.

Verkehrsunfallmitteilung

Fulda – Am Montag (20.12.), gegen 17.10 Uhr, befuhr ein 61-Jähriger mit seinem Opel Crossland die Haimbacher Straße von der Bardostraße kommend in Richtung Haimbach. Auf Höhe eines dortigen Autohauses wollte der Mann nach links abbiegen, musste jedoch verkehrsbedingt anhalten um dem Gegenverkehr die Vorfahrt zu gewähren.

Eine ihm nachfolgende 20-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit ihrem Fiat 500 auf den Opel auf. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Geklärte Verkehrsunfallflucht

Ludwigsau – Am Sonntag (19.12.), gegen 19:10 Uhr, befuhr eine 25-jährige Frau aus Ludwigsau mit ihrem Opel Agil die Mecklarer Straße in Fahrtrichtung Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße. In Höhe der Hausnummer 1 stieß sie aus bislang ungeklärter Ursache mit dem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel Astra eines 26-jährigen Mannes aus Ludwigsau zusammen und entfernte sich anschließend zunächst vom Unfallort ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die 25-Jährige konnte wenig später ermittelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld – Am Montag (20.12.), gegen 5:45 Uhr, befuhren ein 47-jähriger Mann aus Bebra mit einem VW Golf und eine 18-jährige Frau aus Philippsthal mit einem Opel Astra die Bundesstraße 27 aus Bad Hersfeld kommend auf die Bundesstraße 62 in Richtung Niederaula. In Höhe der Unfallstelle musste der 47-Jährige verkehrsbedingt abbremsen.

Die nachfolgende Philippsthalerin konnte ihren Opel Astra nicht mehr rechtzeitig bremsen, wodurch es zum Zusammenstoß der Autos kam. Bei dem Unfall wurde der Mann aus Bebra leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.800 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Niederaula – Am Dienstag (21.12.), um 0:20 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Mann aus Erlenbach mit seinem Lkw die Schlitzer Straße aus Fahrtrichtung Bundesstraße 62 kommend und musste vor der Einfahrt eines dortigen Logistikzentrums verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender Lkw fuhr links an dem haltenden Fahrzeug des 57-Jährigen vorbei und streifte den haltenden Lkw des Erlenbachers, wodurch das Rücklicht des Lkw beschädigt wurde.

Der Unfallverursacher hielt daraufhin kurz an und sprach mit dem 57-jährigen Mann aus Erlenbach, bevor er seine Fahrt in Richtung eines Briefzentrums fortsetzte und seine Pflichten als Unfallbeteiligter vernachlässigte. Es entstand Schaden in Höhe von circa 150 Euro.

Verkehrsunfall beim Ausparken

Philippsthal – Am Montag (20.12.), gegen 12:50 Uhr, wollte ein 52-jähriger Mann aus Merkers mit seinem Kia den Parkplatz an der Flutbrücke in Richtung Bundesstraße 62 verlassen. Zeitgleich parkte ein 49-jähriger Mann aus Bebra mit einem Opel rückwärts aus seiner Parklücke aus. Dabei kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei welchem Schaden in Höhe von insgesamt etwa 9.500 Euro entstand. Der Kia war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Polizeistation Bad Hersfeld

Parkendes Fahrzeug beschädigt

Rotenburg-Lispenhausen – Am Montag (20.12.), gegen 21.30 Uhr, befuhr ein BMW-Fahrer aus Rotenburg die Schulstraße. Ein weiterer Pkw-Fahrer aus Bebra hatte seinen Fiat zu diesem Zeitpunkt am rechten Fahrbahnrand auf einem parallel zur Straße verlaufenden Parkplatz abgestellt. Beim Vorbeifahren stieß der Rotenburger mit der rechten Fahrzeugfront gegen das linke Heck des geparkten Fiat.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 8.500 Euro. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, sodass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

