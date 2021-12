Rheingau-Taunus

Mehrere Versammlungen zum Thema Corona-Regeln

Rheingau-Taunus-Kreis (ots)-(fh) – Am Montagabend 20.12.2021 kam es im Rheingau-Taunus-Kreis zu Versammlungen von Coronaregel-Kritikern. Gegen 18:00 Uhr fanden sich in Bad Schwalbach rund 130 Personen zu einer angemeldeten Versammlung und einem anschließenden Aufzug unter Einhaltung der erteilten Auflagen statt. Darüber hinaus kam es in der Idsteiner-Innenstadt zu einem nicht angemeldeten Aufzug von etwa 100 Teilnehmern.

Als die eingesetzten Polizeikräfte Kontakt zu den Personen aufnehmen wollten, entfernten sich diese und lösten die Zusammenkunft auf. Zeitgleich kam es in Eltville, Rüdesheim, Hünstetten-Wallbach und Taunusstein zu ähnlich gelagerten Sachverhalten mit Teilnehmerzahlen im niedrigen zweistelligen Bereich.

Diese Zusammenkünfte wurden durch die Polizei sowie die zuständigen Versammlungsbehörden eng begleitet und auf die Einhaltungen der Corona-Regeln geachtet. Die Versammlungen und Aufzüge verliefen störungsfrei und wurden letztendlich gegen 20:00 Uhr beendet.

Einbruch in Wohnhaus

Eltville-Erbach, Rheinstraße, Freitag 17.12.2021, bis Montag 20.12.2021, 15:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in ein Erbacher Wohnhaus eingebrochen. Im Zeitraum von Freitag bis Montagnachmittag, suchten die Einbrecher das Anwesen in der Rheinstraße auf und machten sich sogleich an der Haustür zu schaffen. Ersten Ermittlungen zufolge gelang es den Tätern in das Objekt einzusteigen, hier wurden jedoch keine Gegenstände entwendet. Im Anschluss flüchteten die Täter.

Die Polizeistation in Eltville nimmt Hinweise zu der Tat unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

Unfallflucht vor Supermarkt

Idstein, Weldertstraße, Montag 20.12.2021, 13:45 Uhr bis 14:30 Uhr

(fh) – Am Montagnachmittag wurde ein geparkter Pkw auf einem Supermarktparkplatz in der Weldertstraße in Idstein beschädigt. Der Verursacher, oder die Verursacherin floh daraufhin von der Unfallstelle. Zwischen 13:45 Uhr bis 14:30 Uhr parkte ein blauer Mazda in einer Parklücke des Marktes und wurde dort vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Im Anschluss entfernte sich das unbekannte Fahrzeug vom Unfallort, ohne dass dessen verantwortliche Person ihren Pflichten nachkam.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

Wiesbaden

48-Jähriger auf dem Luisenplatz ausgeraubt,

Wiesbaden-Mitte, Montag 20.12.2021, 18:05 Uhr,

(mh) Am Montagabend ist ein 48-jähriger Wiesbadener in der Rheinstraße auf Höhe des Luisenplatzes von einem unbekannten Täter beraubt worden. Der Täter näherte sich zunächst dem Geschädigten und forderte diesen auf, ihm sein Geld zu geben. Als der Geschädigte seinen Geldbeutel vorzeigte, schlug der Unbekannte den 48-Jährigen und entnahm einen Geldschein. Der Täter flüchtete dann in Richtung des Luisenplatzes.

Er wird vom Geschädigten als männlich, ca. 30-35 Jahre alt und 170 cm groß mit kräftiger Statur beschrieben. Er habe kurz rasierte Haare und ein breites Gesicht mit kurzem Bart gehabt. Zur Kleidung des Täters weiß der Geschädigte nur, dass dieser Winterhandschuhe trug.

Personen, die Zeugen der Tat geworden sind oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Nummer (0611) 345-0 zu melden.

Einbruch in Grundschule – Spielzeug entwendet

Wiesbaden-Dotzheim, Freitag 17.12.2021, 15:00 Uhr bis Montag 20.12.2021, 07:30 Uhr,

(mh) An diesem Wochenende kam es zu einem Einbruchsdiebstahl aus einer Grundschule in der Föhrer Straße in Dotzheim. Unbekannte Täter hebelten eine Terrassentür auf und entwendeten Spielzeug aus verschlossenen Schränken. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer (0611) 345-0 bei der Polizei zu melden.

Mann nach Schlägen gegen zwei Personen gefasst

Wiesbaden-Westend, Bleichstraße, Montag 20.12.2021, 15:25 Uhr,

(mh) Am Montagnachmittag wurde in der Bleichstraße in Wiesbaden zwei Personen durch einen männlichen Täter ins Gesicht geschlagen. Dieser konnte im Anschluss an die Taten festgenommen werden. Der Täter stand zunächst vor einem Geschäft in der Bleichstraße, als er einen, aus dem Geschäft tretenden, 65-Jährigen ansprach und diesem dann einen Schlag ins Gesicht gab.

Der Täter entfernte sich in Richtung des Platzes der deutschen Einheit, wo er eine weitere Person ansprach und dieser ebenfalls ins Gesicht schlug. Der 32-jährige, stark alkoholisierte Angreifer konnte im Anschluss an die Taten von einer Polizeistreife festgenommen werden.

Coronaregelkritiker zerstreuen sich nach Ansprache

Wiesbaden, Kranzplatz, Montag 20.12.2021, 18:00 Uhr,

(mh) Am Montagabend kam es auf dem Kranzplatz in Wiesbaden zu einer Versammlung von ca. 40 Personen, die die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen ablehnen. Auf polizeiliche Ansprache gab sich keine Versammlungsleitung zu erkennen, die Personen bewegten sich dann in Richtung der Wiesbadener Innenstadt. Dort wurden sie von Polizeikräften angehalten und kontrolliert.

Anschließend wurden Platzverweise ausgesprochen. In einem Fall wird eine Strafanzeige wegen Urkundenfälschung gegen eine Person gefertigt. Diese hatte bei der Kontrolle eine gefälschte Fahrerlaubnis vorgezeigt.

Gemeldetes Schussgeräusch löst Polizeieinsatz aus

Wiesbaden, Ernst-von-Harnack-Straße, Montag 20.12.2021, 21:30 Uhr,

(mh) Am Montagabend wurde durch einen Zeugen per Notruf ein Schussgeräusch in der Ernst-von-Harnack-Straße in Wiesbaden gemeldet. Der Bereich wurde zunächst weiträumig abgesperrt und nach Beweismitteln abgesucht. Gegen 22:30 Uhr konnte dann Entwarnung gegeben werden. Der Verdacht auf eine Schussabgabe konnte nach Absuche der Umgebung und Befragung mehrerer Passanten nicht erhärtet werden.

