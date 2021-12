Einbruch in Kläranlage

Niederselters, Freitag 17.12.2021, 11:30 Uhr bis Montag 20.12.2021, 01:15 Uhr (ots)-(wie) – Am Wochenende brachen unbekannte Täter in eine Lagerhalle der Kläranlage Niederselters ein und klauten dort mehrere Gegenstände. Die Polizei wurde am Montagmorgen nach Niederselters gerufen, da Mitarbeiter der Kläranlage Aufbruchsspuren und ein offenes Tor entdeckt hatten.

Die Kriminalpolizei fuhr zum Tatort und nahm die Anzeige auf und sicherte Spuren. Offensichtlich hatten die Täter ein Loch in den Zaun geschnitten und waren so auf das Gelände gelangt.

An der Lagerhalle öffneten sie die Tür an einem großen Tor gewaltsam und anschließend das Tor komplett. Im Inneren durchwühlten die Täter alles und entwendeten Werkzeuge sowie Kabeltrommeln. Der Wert des Stehlgutes wird auf ca. 6.000 EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0. Wer hat am Wochenende verdächtiges in der Nähe der Kläranlage Niederselters beobachtet?

Einbrecher scheitert und verletzt sicher

Limburg, Tielemannstraße, Sonntag, 19.12.2021, 09:30 Uhr bis Montag, 20.12.2021, 09:00 Uhr

(wie) Ein unbekannter Täter versuchte Sonntag oder in der Nacht zum Montag 20.12.2021 in ein Pfarramt in Limburg einzubrechen und verletzte sich dabei. Der Unbekannte hatte versucht ein Fenster aufzuhebeln, woran er offensichtlich scheiterte. Dazu versuchte der Täter ein Fenster mit einem Stein einzuschlagen.

In den Innenraum des Gebäudes gelangte er nicht, dafür hinterließ er Blut an der Bruchstelle des Glases, ein Werkzeug und den genutzten Stein. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Kabelbrücken von Limburger Weihnachtsmarkt gestohlen

Limburg-Neumarkt (ots) – 05:00 Uhr bis 06:45 Uhr (ots)-(wie) – Am Montagmorgen 20.12.2021 entwendeten unbekannte Täter Kabelbrücken von 2 Ständen auf dem Limburger Weihnachtsmarkt. Die Polizei wurde zum Weihnachtsmarkt auf dem Neumarkt gerufen, da ein Standbetreiber entdeckt hatte, dass verschiedene Verbindungskabel fehlten. Die unbekannten Täter hatten am frühen Morgen die Kabelbrücken von zwei Ständen abmontiert und dann mitgenommen.

Der Sachschaden wird auf ca. 1.300 EUR geschätzt. In einem Rohbau in Limburg-Eschhofen in der Brüsseler Straße versuchten unbekannte Täter ebenfalls Kabelbrücken zu stehlen. Starkstromkabel wurden durchtrennt und in kleine Stücke zerteilt. Zum Abtransport kam es allerdings nicht mehr. Möglicherweise wurden die Täter gestört. Hinweise zu beiden Tatorten nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Limburg-Offheim, Limburger Straße, Montag, 20.12.2021, 10:37 Uhr (ots)-(wie) – Am Montagmorgen 20.12.2021 wurde bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger in Offheim der Fußgänger schwer verletzt. Ein 32-Jähriger befuhr mit einem Audi die Limburger Straße in Richtung Limburg. An der Kreuzung mit der Brunnenstraße überquerte ein 91-Jähriger die Fahrbahn mit einem Rollator.

Der Autofahrer bemerkte den Fußgänger zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zur Kollision auf der Straße, wobei der Fußgänger schwer verletzt wurde. Nach einer Behandlung an der Unfallstelle wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallgutachter zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die Limburger Straße für ca. 2,5 Stunden gesperrt.

Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Dornburg, Landesstraße 3278, Montag, 20.12.2021, 11:19 Uhr (ots)-(wie) – Am Montag 20.12.2021 wurden bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der L 3278 zwei Menschen verletzt. Eine 46-Jährige befuhr mit ihrem VW die L 3278 von Thalheim in Richtung Frickhofen. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet die Frau plötzlich in den Gegenverkehr und stieß mit dem entgegenkommenden BMW einer 41-Jährigen zusammen.

Bei der Kollision wurden beide Fahrerinnen verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 EUR.

Betrunkener verletzt sich bei Verkehrsunfall

Bad Camberg, Landesstraße 3030, Montag, 20.12.2021, 22:11 Uhr (ots)-(wie) – Am Montag 20.12.2021 hat ein betrunkener Autofahrer bei Bad Camberg-Erbach einen Unfall verursacht und sich selbst dabei verletzt. Der 57-Jährige befuhr mit einem Daihatsu die L 3030 von Erbach in Richtung Schwickershausen. Alkoholbedingt verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr zwei Leitpfosten und fuhr dann gegen die Leitplanke.

Durch den Aufprall fiel das Auto auf die Seite und bleib quer auf der Straße liegen. Nachfolgende Fahrer halfen dem Verunfallten. Der 57-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Da der Mann offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser brachte ein Ergebnis von über 2,8 Promille.

Daher wurde der Mann festgenommen, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Danach konnte der Mann die Dienststelle wieder verlassen. Der Sachschaden wurde insgesamt auf ca. 4.600 EUR geschätzt. Die L 3030 musste während der Rettungs- und Bergungsarbeiten für ca. 1 Stunde gesperrt werden.

