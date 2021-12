Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr – Bundespolizei sucht Zeugen

Bretten (ots) – Am späten Montagabend 20.12.2021 haben unbekannte Täter am Haltepunkt Diedelsheim Steine auf die Schienenstränge gelegt und damit den Zugverkehr lahmgelegt. Gegen 20:30 Uhr hat ein Güterzug am Haltepunkt Diedelsheim einen zunächst unbekannten Gegenstand überfahren. Der Triebfahrzeugführer musste daraufhin eine Schnellbremsung einleiten, um den Zug zum Stillstand zu bringen.

Bei einer späteren Nachschau im Gleisbereich konnte die Bundespolizei feststellen, dass in beide Fahrtrichtungen Schottersteine auf die Schienenstränge gelegt wurden. Diese sind von dem Güterzug überfahren worden. Am Zug entstand kein Sachschaden.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Die Bundespolizei bittet daher Personen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können, sich telefonisch unter 0721/120160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de zu melden. Zudem nimmt jede Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass es kein Spaß ist, Gegenstände auf Schienen zu legen. Zum einen begibt man sich durch das unbefugte Betreten des Gleisbereiches in Lebensgefahr. Zum anderen besteht bei Überfahren der Gegenstände, wie Steinen, die Gefahr, dass diese wegfliegen und umstehende Personen im schlimmsten Fall schwer oder lebensgefährlich verletzen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Zahlreiche Plastikflaschen mit unbekanntem Inhalt entsorgt – Polizei sucht Zeugen

Oberderdingen (ots) – Bislang unbekannte Täter entsorgten am sogenannten Derdinger Horn bei Oberderdingen bis zu 500 Plastikflaschen mit unbekanntem Inhalt. Eine Spaziergängerin hatte die unerlaubte Abfallbeseitigung am vergangenen Samstag auf einem Feldweg bei einem Weinberg in Richtung Bernhardsweiher entdeckt.

Der Fachbereich für Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Karlsruhe führt hierzu die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, sich unter 07252 50460 beim Polizeirevier Bretten zu melden.

ICE nach Brand evakuiert – Brandursache noch unklar

Mannheim-Waldhof (ots) – In einem ICE mit Fahrtrichtung Frankfurt hat es nach einer Rauch- ebenfalls eine Brandentwicklung gegeben. Gegen 10 Uhr am Dienstagmorgen 21.12.2021 kam es in der zweiten Zugeinheit des ICE 202 zu einer Rauchentwicklung. Im weiteren Verlauf konnte festgestellt werden, dass im dortigen Toilettenbereich ein Brand ursächlich war. Der Zug wurde auf Höhe Mannheim-Waldhof zum Halten gebracht. Er war zu dieser Zeit mit ca. 450 Reisenden besetzt.

Im Folgenden rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften, bestehend aus mehreren Streifen der Bundespolizei, der Landespolizei, ca. 30 Mitarbeitenden der Feuerwehr sowie ca. 15 Kräften des Rettungsdienstes an. Etwa 100 Reisende wurden aus der betroffenen Zugeinheit evakuiert und vor Ort medizinisch in Augenschein genommen. Aktuell ist von 2 Personen auszugehen, die sich in Folge der Rauchentwicklung Verletzungen zugezogen haben. Einer der beiden Verletzten wurde zur weiteren Untersuchung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht, die andere Person wollte keine medizinische Versorgung.

Im Anschluss wurden die Reisenden in die vordere, nicht von Rauch und Brand betroffene, Zugeinheit verbracht. Ein Ersatzzug wurde angefordert, kam aber nicht mehr zum Einsatz, da der vordere Zugteil die Fahrt Richtung Frankfurt mit den Reisenden fortsetzen konnte. Gegen 13:20 Uhr konnten die Gleise freigegeben und der Zugverkehr wieder aufgenommen werden.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Schadenshöhe sowie die bahnbetrieblichen Auswirkungen sind ebenfalls noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Dank gilt allen eingesetzten Kräften für die gute und reibungslose Zusammenarbeit.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Fußgängerin von Lkw erfasst

Karlsruhe (ots) – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagmorgen 21.12.2021 in der Lameystraße in Mühlburg. Dabei erlitt eine 75 Jahre alte Fußgängerin schwerste Verletzungen und musste durch die alarmierte Rettungswagenbesatzung in eine Klinik gebracht werden.

Nach bisherigem Sachstand querte die Fußgängerin gegen 10:15 Uhr vor dem verkehrsbedingt zum Stillstand gekommenen Lkw, indessen toten Winkel, die Fahrbahn. Beim Anfahren erfasste der Lkw-Fahrer mit seiner Fahrzeugfront die Rentnerin und verletzte sie dabei schwer. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Lameystraße in Richtung Rheinhafen bis 11:30 Uhr voll gesperrt werden.

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall mit Streifenwagen

Karlsruhe (ots) – Zu einer Kollision mit einem Streifenwagen kam es am Montagabend auf der Schwarzwaldstraße in Karlsruhe. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro. Nach bisherigem Sachstand befanden sich 3 Einsatzfahrzeuge der Polizei gegen 18:45 Uhr mit Sondersignal und Martinshorn auf der Anfahrt zu einem Einsatz in Rüppurr.

Zwei der Streifenwagen hatten den Kreuzungsbereich der Schwarzwaldstraße bereits passiert. Etwas abgesetzt fuhr der dritte Streifenwagen bei Rotlicht mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dabei mit dem von rechts aus Richtung Ebertstraße kommenden Citroën, welcher sich zu diesem Zeitpunkt seitlich hinter einem Linienbus befand.

Zeugen die Angaben über den Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Karlsruhe unter 0721 944840 in Verbindung zu setzten.

Dieb hatte es auf Fleischware abgesehen

Karlsruhe (ots) – Ein nicht ganz ungewöhnlicher Diebstahl ereignete sich in der Zeit von Samstag 18.12.2021 um 14:00 Uhr bis Montag 20.12.2021 um 05:45 Uhr im Stadtteil Dammerstock. Ein bislang unbekannter Täter öffnete mit brachialer Gewalt das Vorhängeschloss eines Kühlwagens der in der Nürnberger Straße abgestellt war. Anschließend entwendete der Dieb die Fleischware aus dem Kühlwagen im Wert von mehreren Tausend Euro.

Mit seiner Beute verschwand der Langfinger bislang unerkannt, weshalb das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt auf der Suche nach Zeugen ist. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721 666-3411 zu melden.

Einbruch in Corona-Schnellteststation

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich zwischen Samstagabend 18.12.2021 um 18:00 Uhr und Montagmorgen 20.12.2021 um 08:00 Uhr, Zutritt zu einem Schnelltestcenter in Durlach und erbeutete Diebesgut im Wert von circa 60 Euro.

Das Testcenter wurde vollständig durchwühlt. Der Einbrecher entwendete schriftliche Unterlage, die wohl nicht zur missbräuchlichen Verwendung geeignet sind. Der entstandene Schaden an der Teststation wird auf circa 50 Euro geschätzt.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Karlsruhe (ots) – 4 überfahrene Bäume, ein beschädigter Leitpfosten, gestohlene Kennzeichen und Fahrerflucht sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am frühen Montagmorgen auf der Neureuter Straße/Bundesstraße 36 im Karlsruhe-Mühlburg. Nach ersten Erkenntnissen war der bislang unbekannte Fahrer eines blauen Renault gegen 04:45 Uhr in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs, als sich in der Folge mehrere Unfälle ereignet haben.

Zuerst geriet das Fahrzeug kurz vor einer Fußgängerbrücke aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte nach einigen Metern einen Leitpfosten. Auf den nächsten 100 Metern des Mittelstreifens überfuhr der Pkw drei schmalstämmige Bäume bis er gegen einen weiteren Baum frontal prallte und stehenblieb.

Hierbei lösten beide Frontairbags aus. Anschließend verließ der Verursacher sein Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Eine Überprüfung der Kennzeichen ergab, dass diese am Tag zuvor entwendet wurden. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/6663611 zu melden.