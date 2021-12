Anrufe von Trickbetrügern – “Falscher Polizeibeamter” bis hin zum “Schockanruf”

Weinheim/Mannheim (ots) – Am Montag trieben wieder Trickbetrüger ihr Unwesen in der Metropolregion. Mit der Betrugsmasche “Falscher Polizeibeamter” und dem sogenannten “Schockanruf” waren die Unbekannten auf der Suche nach potentiellen Opfern. Die Betrüger wechselten im Laufe des Montags zwischen 2 Betrugsmaschen und versuchten so, die Angerufenen um ihr Erspartes zu bringen.

Neben den Mannheimer Stadtteilen Käfertal und Feudenheim, war auch wieder die Region um Weinheim betroffen. Glücklicherweise reagierten jedoch alle Betroffenen im Alter zwischen 65-88 Jahren richtig und keinem entstand ein Vermögensschaden.

Bereits am Montag gegen 10:15 Uhr versuchten die Trickbetrüger ihr Glück bei einer 83-Jährigen aus Mannheim-Feudenheim. Die Unbekannten stellten sich am Telefon als angebliche Polizeibeamte vor, die in der Nähe des Wohnhauses der Frau 2 Einbrecher festgenommen hätten. Die Täter hätten angeblich einen Zettel bei sich gehabt, auf welchem persönliche Daten der 83-Jährigen notiert gewesen wären.

Aus diesem Grund wäre sie nun besonders gefährdet und solle unbedingt mit den “Falschen Polizeibeamten” zusammenarbeiten. Die 83-Jährige erinnerte sich sofort an die Betrugsmasche und beendete das Gespräch.

Nur wenige Minuten später versuchten es die Trickbetrüger dann mit derselben Betrugsmasche bei einem 81-Jährigen aus Mannheim-Käfertal. Aber auch er erkannte den dreisten Betrugsversuch und legte auf. Da die Betrugsmasche offenbar nicht zum gewünschten Erfolg führte, versuchten die Trickbetrüger es in den frühen Nachmittagsstunden dann mit dem sogenannten “Schockanruf”. Die Täter erzählten allen Betroffenen aus der Region Weinheim eine nahezu identische Geschichte:

Angeblich habe die Tochter einen schweren Verkehrsunfall gehabt, bei der eine Person tödlich verletzt worden wäre.

Da angeblich kein Versicherungsschutz mehr bestehen würde, müssten die Betroffenen nun schnellstmöglich einen Geldbetrag in Höhe von rund 80.000 Euro bezahlen. Keiner der Betroffenen ging auf die Forderungen der Trickbetrüger ein. Stattdessen beendeten alle das Gespräch und kontaktierten, unter den bekannten Rufnummern, ihre Familienangehörigen.

Diese bestätigten schließlich, dass es sich um einen Betrugsversuch handelte und kein Familienmitglied in einen derartigen Verkehrsunfall verwickelt ist. Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Trickbetrugs aufgenommen.

Bitte beachten Sie folgende Warnhinweise:

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert:

Ziehen Sie unbedingt eine Vertrauensperson hinzu und besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehende Personen

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an Ihnen unbekannte Personen

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der 110.

Einbruch in Zustellstützpunkt – Polizei sucht Zeugen

Eschelbronn (ots) – Am frühen Montagmorgen 20.12.2021 brachen unbekannte Täter in den Zustellstützpunkt eines Paketlieferdienstes in Eschelbach ein. Die Einbrecher hebelten zwischen 02-07 Uhr die Tür der Mitarbeiterküche des Gebäudekomplexes in der Spechbacher Straße auf und drangen so ins Gebäudeinnere ein. Hier rissen die Unbekannten mehrere auf Rollpaletten gelagerte Pakete aus und entwendeten daraus offenbar hochwertige Waren. Genauere Informationen zum Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor.

Die letzte Paketanlieferung erfolgte gegen 2 Uhr. Festgestellt wurde der Einbruch durch eine Angestellte zu Arbeitsbeginn, kurz vor 07 Uhr. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel: 07261/690-0 zu melden.

Fehler beim Abbiegen führt zum Unfall

Rauenberg (ots) – Am Montag 20.12.2021 gegen 13:30 Uhr war ein 27-jähriger Mann mit seinem Audi auf der K4169 von Rauenberg kommend in Fahrtrichtung Malschenberg unterwegs. Als der Mann in die Römerstraße einbiegen wollte, übersah er einen ihm entgegenkommenden 26-jährigen Mazda-Fahrer.

In der Folge kam es zum Zusammenstoß, wodurch beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen erlitten und vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurden. Der Sachschaden liegt bei 35.000 Euro.

Unfall zwischen PKW und Straßenbahn

Eppelheim (ots) – Am Montagvormittag 20.12.2021 kurz vor 10 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße ein Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Mercedes. Auf Höhe der Scheffelstraße hielt die aus Plankstadt kommende Straßenbahn zunächst kurz an, da ihr der Mercedes entgegenkam.

Nach derzeitigem Kenntnisstand schätze die Straßenbahnfahrerin bei der Vorbeifahrt am PKW den seitlichen Abstand falsch ein, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Personen wurden nicht verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf 3.000 Euro.