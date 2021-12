Nach Angriff auf Polizeibeamten – Tatverdächtiger in Haft

Mannheim (ots) – Am Montagabend 20.12.2021 kam es im Rahmen einer verbotenen Versammlung zu mehreren Angriffen gegen Polizisten, wobei 12 leicht und 1 Polizist schwerer verletzt wurde. Im Rahmen der Durchsetzung des Versammlungsverbotes wurde gegen 19:15 Uhr durch eine 5-köpfige Gruppe, eine polizeiliche Absperrung mittels massiver körperlicher Gewalt durchbrochen. Dabei erlitt ein Polizist Schulterverletzungen die vorübergehend im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Einer der Angreifer konnte bereits unmittelbar nach der Tat in Mannheim festgenommen werden. Bei seiner Festnahme wurde ein weiterer Polizeibeamter verletzt. Dem 54-jährigen Täter werden nun Landfriedensbruch, tätlicher Angriff auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Hinzu kommt, dass der Tatverdächtige mit einem gefälschten Impfausweis unterwegs gewesen sein soll. Gegen den Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim durch den Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die über Soziale Medien beworbene, durch die Stadt Mannheim allerdings mittels Allgemeinverfügung verbotene Versammlung, zog im Laufe des Abends immer wieder in Kleingruppen durch die Innenstadt. Neben dem Versammlungsverbot wurden hierbei auch die gültigen Regelungen wie Abstand und Maskengebot ignoriert.

18 weitere Personen müssen nun mit Strafanzeigen aufgrund verschiedener Straftaten wie Landfriedensbruch, Körperverletzung und tätlicher Angriffe auf Polizeibeamte rechnen. Eine Vielzahl weiterer Personen gelangt aufgrund von Verstößen gegen das Versammlungsgesetz zur Anzeige.

EC-Karten in großem Stil von Senioren entwendet und missbräuchlich eingesetzt

Heidelberg/Rauenberg/Viernheim u.a. (ots) – Bereits im September hatte die Staatsanwaltschaft Heidelberg die Untersuchungshaft gegen zwei 45 und 57-jährige Männer beim zuständigen Gericht beantragt, welches diese in Vollzug gesetzt hatte. Die Täter standen im Verdacht, als Teil einer Bande in Supermärkten ältere Menschen bei der Eingabe ihrer PIN beobachtet und diesen dann im Anschluss auf dem Parkplatz die Geldbörse entwendet zu haben. Danach hoben die Männer mit den entwendeten EC-Karten Bargeld an Geldautomaten ab oder tätigten Einkäufe in verschieden Supermärkten.

Dies taten die Beschuldigten solange, bis die EC-Karten gesperrt wurden oder die bezogenen Konten keine Deckung mehr aufwiesen. Durch die akribische Arbeit der zuständigen Ermittler des Polizeireviers Heidelberg-Mitte konnten den beiden Männern nun insgesamt 115 Fälle nachgewiesen werden, bei denen sie entwendete EC-Karten von 11 Geschädigten im gesamten Bundesgebiet eingesetzt haben. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat zwischenzeitlich wegen gemeinschaftlichen schweren Bandendiebstahls sowie gewerbsmäßigen und bandenmäßigen Computerbetrugs Anklage zur großen Strafkammer des Landgerichts Heidelberg erhoben

Schwerpunktkontrollwoche – Radverkehr

Schwetzingen (ots) – Das Polizeirevier Schwetzingen führte in der Woche zwischen dem 13.12.2021 und dem 20.12.2021 schwerpunktmäßige Kontrollen des Radverkehrs im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Schwetzingen durch, da sich in der dunklen Jahreszeit die Beschwerden über das Fehlverhalten von Radfahrern erfahrungsgemäß häufen.

Der Fokus der Kontrollmaßnahmen lag dabei vor allem bei der Überprüfung der Verkehrssicherheit der Fahrräder sowie dem ordnungsgemäßen Verhalten von Radfahrern, insbesondere beim Befahren von Fußwegen sowie im Bereich von Ampelanlagen. Bei 8 Kontrollaktionen, jeweils in der Zeit zwischen 06:30-08:00 Uhr, wurden insgesamt 357 Fahrradfahrer kontrolliert. Hierbei kam es insgesamt zu 146 Beanstandungen, vorwiegend aufgrund nicht ordnungsgemäßer bzw. funktionstüchtiger Beleuchtungseinrichtungen.

Bei der überwiegenden Zahl der Fahrradfahrer blieb es bei einer mündlichen Verwarnung sowie einem verkehrserzieherischen Gespräch, lediglich in 22-Fällen musste eine gebührenpflichtige Verwarnung ausgesprochen werden.

Um die Wichtigkeit der verkehrssicheren Ausstattung von Fahrrädern zu untermauern und Kinder, Jugendliche sowie deren Erziehungsberechtigten weiter zu sensibilisieren, werden auch in diesem Jahr die Eltern betroffener Kinder und Jugendlicher wieder durch den Versand eines gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Schwetzingen entworfenen “Blauen Briefs” auf die sicherheitstechnischen Mängel hingewiesen und um deren Behebung gebeten. Auf diese Weise wurden bzw. werden in den kommenden Tagen insgesamt 126 solcher “blauen Briefe” an die jeweiligen Eltern übersandt.

Im Zuge der Maßnahmen wurde auch eine Vielzahl von Kindern festgestellt, die ihren Schulweg mit einem Tretroller zurücklegten. Da die Roller in der Regel über keinerlei Beleuchtungseinrichtungen verfügen, sind diese jedoch gerade in der dunklen Jahreszeit für andere Verkehrsteilnehmer häufig nur schwer zu erkennen. Die Polizei bittet die Eltern der Kinder daher, diese Gefahren mit dem Anbringen von Beleuchtungsmitteln an den Rollern oder durch geeignete Kleidung (z.B. Warnwesten) zu reduzieren.

Darüber hinaus fiel auf, dass viele der radfahrenden Kinder und Jugendliche keine Fahrradhelme trugen, was ein nicht unerhebliches Gesundheitsrisiko im Falle eines Sturzes darstellt. Auch hier appelliert die Polizei Schwetzingen an die Kinder/Jugendlichen sowie deren Eltern, nicht auf das Tragen des so wichtigen Sturzhelms zu verzichten.

Die Maßnahmen haben sich bewährt und werden auch im kommenden Jahr in enger Abstimmung mit dem Ordnungsamt Schwetzingen fortgeführt, um so die Verkehrssicherheit nachhaltig zu verbessern.

Bei Firmeneinbruch Tresor entwendet – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarau (ots) – Unbekannte Täter ließen in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen 20.12.2021 bei einem Einbruch in ein Firmengelände im Stadtteil Neckarau einen Tresor mitgehen. Die Einbrecher drangen zunächst auf unbekannte Art und Weise auf das umzäunte Firmengelände in der Floßwörthstraße ein.

An der Firmenhalle hebelten sie eine Tür auf und drangen in die Räumlichkeiten ein. Im Gebäudeinneren brachen sie die Türen mehrerer Büroräume auf und durchwühlten darin Schränke und Schubladen. Dabei stießen sie im ersten Obergeschoss auf einen Standtresor, den sie zunächst ins Erdgeschoss transportierten und schließlich mit einem aufgefundenen Hubwagen ins Freie brachten.

Sie entriegelten und öffneten das Schiebetor und luden den Tresor offenbar in ein Transportfahrzeug. Den Hubwagen ließen sie vor der Firmeneinfahrt zurück und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen, denen Verdächtigtes aufgefallen ist und sachdienliche Hinweise zu den Tätern und einem möglichen Abtransport- und Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0.

Feuer in ICE

Mannheim (ots) – Wegen eines Brandes in einem Schnellzug im Bereich der Sonderburger Straße laufen derzeit Einsatzmaßnahmen der Bundespolizei. Der Schienenverkehr sowie die Sonderburger Straße zwischen der Böhringerstraße und der Kulmerstraße sind für den Zeitraum der Einsatzmaßnahmen gesperrt.