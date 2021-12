Rentier auf Abwegen?

Otterbach (ots) – Am Montag 20.12.2021 meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei, dass auf der Landstraße zwischen Erlenbach und Otterbach ein Rentier für Verkehrschaos sorge. War das Tier ausgebüxt? Hatte der Weihnachtsmann eine Panne und Rudolph losgeschickt, um Hilfe zu holen? Eine Polizeistreife des Kaiserslauterer Altstadtreviers rückte aus.

Doch weit und breit war kein Rentier in Sicht. Auch der Schlitten des Weihnachtsmannes war nicht auszumachen. Also, Entwarnung: Die Beamten gehen davon aus, dass alle Geschenke pünktlich unterm Weihnachtsbaum liegen dürften. |erf

Frontal gegen parkendes Auto gekracht

Otterberg (ots) – Etwa 6.000 Euro Sachschaden ist am Montag 20.12.2021 bei einem Unfall in der Hauptstraße entstanden. Eine Autofahrerin kam aus Unachtsamkeit von ihrer Fahrspur ab. Sie kollidierte mit einem parkenden Wagen. Der Pkw der 78-Jährigen krachte frontal in das am Straßenrand abgestellte Auto.

Die Fahrerin blieb unverletzt. Ihr Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An der Unfallstelle regelte die Polizei den Verkehr. |erf

T-Träger beschädigt

Kollweiler (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei am Montag 20.12.2021 aus Kollweiler gemeldet worden. Beschädigt wurde auf einem Privatgrundstück in der Bergstraße ein einbetonierter T-Träger, der dem Schutz eines Hauses dient.

Der Schaden fiel dem Grundstücksbesitzer am Montag auf. Die genaue Unfallzeit ist unklar, sie liegt zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Montagvormittag, 11 Uhr.

Zeugen, denen in diesem Zeitraum möglicherweise ein Fahrzeug beim Rangieren oder Wenden aufgefallen ist, oder die sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 396 – 2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. | cri

34-Jährige um mehr als 7.000 Euro betrogen

Kaiserslautern (ots) – Um einer Internetbekanntschaft aus einer angeblichen finanziellen Notlage zu helfen, hat eine 34-Jährige einen Kredit aufgenommen. Wie sich herausstellte, fiel die Frau auf einen Betrüger herein. Den angeblich 43-jährigen Mann lernte die Frau im Internet kennen. Der Mann erschlich sich ihr Vertrauen. Angeblich machte er in der Türkei im Urlaub und wurde ausgeraubt. Die 34-Jährige bat er um Hilfe und um die Überweisung von Geld.

In mehreren Raten überwies die Frau per Zahlungsdienst Geld, außerdem nahm sie einen Kredit von etwas mehr als 2.500 Euro auf. Die Schulden wollte der vermeintliche Bekannte angeblich begleichen, wozu er die Frau für sein Konto berechtigen wollte. Allerdings bräuchte er ihre Ausweisdaten.

Die 34-Jährige schickte ein Foto ihres Personalausweises. Mit den Daten eröffnete der Unbekannte ein Konto im Ausland und prellte die 34-Jährige letztlich um mehr als 7.000 Euro. Die Geschädigte wandte sich an die Polizei. Jetzt ermitteln die Beamten wegen des Betrugs.

Sie warnen: Lassen Sie sich nicht auf solche Internetbekanntschaften ein. Bleiben Sie misstrauisch. Überweisen Sie kein Geld an Personen, die sie nicht persönlich kennen. Sollten Sie auch Opfer dieser Masche geworden sein, scheuen Sie sich nicht, bei der Polizei eine Anzeige zu erstatten. Vorsicht bei virtuellen Bekanntschaften. Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de |erf

Herrenloser Hund beißt zu

Kaiserslautern (ots) – Ein Hund hat am Montagnachmittag im Bereich Bremerhof eine Frau und einen ihrer Hunde verletzt. Wem das Tier gehört, ist unklar. Es soll sich um einen Rottweiler-Dobermann-Mischling gehandelt haben.

Die betroffene 45-Jährige gab bei der Polizei zu Protokoll, dass sie gegen 16 Uhr mit ihren drei Hunden am Bremerhof spazieren war, als der offenbar “herrenlose” Vierbeiner aus dem Wald gerannt kam. Zuerst habe er sie angesprungen und ihr in einen Finger gebissen, anschließend verletzte er auch einen der drei Hunde der 45-Jährigen. Danach sei das Tier wieder in die Richtung davongerannt, aus der es gekommen war.

Der Hundehalter wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Auch Zeugenhinweise werden unter der Nummer 0631 / 369 – 2150 entgegengenommen. |cri

Gegen Kirche uriniert

Kaiserslautern (ots) – Einen “Wildpinkler” haben Polizeibeamte am Montagabend in der Stiftsstraße erwischt. Der Mann wurde kurz vor 20 Uhr beobachtet, wie er im Innenhof der Stiftskirche gegen die Kirchenwand urinierte.

Erst als er von den Polizisten aufgefordert wurde, dies zu unterlassen, hörte der Mann auf. Auf den 55-Jährigen kommt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige zu. |cri

Personalien-Schwindel fliegt auf

Kaiserslautern (ots) – Falsche Angaben hat ein Mann am Montagnachmittag 20.12.2021 bei einer Verkehrskontrolle in der Innenstadt gemacht. Polizeibeamte hatten den Pkw gegen 16.30 Uhr in der Ludwigstraße gestoppt. Als sie den Fahrer überprüfen wollten, konnte dieser keinerlei Dokumente vorlegen, um sich auszuweisen.

Der Mann gab Personalien an, wie sich dann allerdings herausstellte, nicht seine eigenen, sondern die seines Bruders. Als der Schwindel aufflog räumte der 38-Jährige ein, dass er gelogen habe weil gegen ihn ein Haftbefehl bestehe.

Es handelte sich um einen Vorführbefehl des Amtsgerichts, weil er nicht zu seiner Gerichtsverhandlung gekommen war. Der 38-Jährige wurde deshalb festgenommen und mit der Justiz ein Termin für die Vorführung am nächsten Tag vereinbart. |cri

Eine bunte Lieferung für das Caritas Altenzentrum

Kaiserslautern (ots) – Am 20.12.2021 war ein besonderer Tag für die Senioren des Caritas Altenzentrum sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern. Stellvertretend nahm der Heimbeirat des St. Hedwig Altenwohnheimes die Geschenke für alle Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenheimes entgegen.

Mit Unterstützung der Einrichtungsleitung wurden die persönlichen Weihnachtswünsche der Senioren und Seniorinnen bereits im November an die BPOLI Kaiserslautern übermittelt. Die Idee dieser Wunschaktion stieß bei den Mitarbeitenden der Bundepolizei auf großen Anklang und rasch fanden sich Wunschpaten, die jeweils ganz individuell und liebevoll die Geschenke für ‘ihre’ Senioren besorgten, verpackten und mit persönlichen Weihnachtsgrüßen versahen. So konnten 82 Wünsche, wie beispielsweise ein Schal, selbstgebackene Weihnachtskekse oder auch eine Flasche Wein, erfüllt werden.

Die Pressestelle glich für die Dauer der Aktion der Geschenkekammer des Weihnachtsmannes und alle Beteiligten hatten sichtlich Freude mitzuwirken. Für die Bundespolizei übergab der stellvertretende Inspektionsleiter, Ulf Birckner die Präsente, welche für glänzende Auge sorgten. Bei der Übergabe plauderten die Herrschaften etwas aus dem Nähkästchen und berichteten von ihrem abwechslungsreichen Alltag sowie den Entbehrungen, verursacht durch die Pandemie. Alles in allem eine gelungene Aktion, an die die Bundespolizei gerne im nächsten Jahr anknüpft.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Bankkarte und Drogen zutage befördert

Kaiserslautern (ots) – Eine verlorene Bankkarte hat am Montag zurück zu seinem Eigentümer gefunden. Die Freude über die verloren geglaubte Karte dürfte allerdings nicht lange angehalten haben: Auf den 42-Jährigen kommt jetzt eine Strafanzeige zu.

Die Bankkarte war dem Mann Anfang des Monats, zusammen mit anderen persönlichen Gegenständen, in einen Putzschacht gefallen. Bei Wartungsarbeiten wurden die Sachen am Montag gefunden: Die Bankkarte und Rauschgift. Die Polizei stellte unter anderem Amphetamin und Cannabis sicher. Gegen den 42-Jährige wurde jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. |erf

Fußgänger an Ampel erfasst

Kaiserslautern (ots) – Mit einem Tag Verzögerung hat ein junges Pärchen am Sonntag 19.12.2021 einen Unfall in der Maxstraße angezeigt. Nach Angaben der 18-jährigen Frau und des 20-jährigen Mannes war es am späten Samstagabend in Höhe der Fußgängerampel zwischen Burgstraße und Mall zu dem Unfall gekommen.

Demnach hatte das Pärchen gegen 23 Uhr die Maxstraße an der Ampel überquert – als sich aus Richtung Pfaffplatz ein Pkw näherte, der in Richtung Rathaus fuhr. Der Wagen erfasste die Fußgänger, wobei die 18-Jährige leicht verletzt wurde.

Der Fahrer hielt anschließend an und sprach das Pärchen an, aber nachdem beide sagten, dass mit ihnen alles ok sei, fuhr er weiter. Der Polizei meldeten die Betroffenen den Unfall erst am Sonntagnachmittag.

Über das Unfallauto konnten die beiden “Zeugen” nur sagen, dass es sich um einen Geländewagen, beziehungsweise SUV, vermutlich einen VW Taigo, mit KL-Kennzeichen gehandelt habe. Näheres ist nicht bekannt. Der Fahrer wird gebeten, sich unter Telefon 0631 / 369 – 2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Silberner Sattelschlepper gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht einen silberfarbenen Sattelschlepper, der am Montagvormittag auf der B270 unterwegs war. Der Lkw war gegen 10.30 Uhr von Kaiserslautern in Richtung Hohenecken unterwegs und begegnete einem anderen Sattelschlepper. Als die beiden “Brummis” aneinander vorbeifuhren, prallten die Außenspiegel aneinander.

Während der Lkw-Fahrer, der in Richtung Kaiserslautern fuhr, stehen blieb, setzte der silberne Sattelschlepper seine Fahrt in Richtung Hohenecken fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Von dem Fahrzeug ist nur bekannt, dass es einen Abrollcontainer transportierte.

An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile des geflüchteten Lkw sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug, dessen Kennzeichen, den Fahrer oder die weitere Fahrtrichtung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Im Gedenken an Herbert Schoner

Kaiserslautern (ots) – Vor 50 Jahren starb Herbert Schoner. Er wurde am 22. Dezember 1971 in Kaiserslautern von Terroristen der Roten Armee Fraktion (RAF) erschossen. Herbert Schoner wurde 32 Jahre alt. Das Polizeipräsidium Westpfalz gedenkt ihm.

Zwei Tage vor Heiligabend versah Herbert Schoner seinen Dienst in Kaiserslautern. Der Polizeiobermeister war Angehöriger der Polizeidiensthundestaffel. In der Fackelstraße / Ecke Fackelrondell wurde Schoner vor der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank (heute befinden sich dort gegenüber dem Einkaufszentrum “K in Lautern” unter anderem ein Brillenfachgeschäft und wieder eine Bankfiliale) auf einen roten Kleinbus aufmerksam. Das Fahrzeug mit Neunkirchener Kennzeichen stand im Halteverbot. Als Schoner den Fahrer kontrollieren wollte, schoss dieser sofort auf ihn. Schwer verletzt schaffte es der Polizist, sich zur Eingangstür der Bankfiliale zu schleppen. Dort traf er auf weitere Terroristen, die die Bank überfallen hatten. Die Täter erbeuteten rund 140.000 D-Mark. Als sie zur Tür hinausstürzten, erschossen sie Herbert Schoner.

Der Banküberfall und der Mord an Herbert Schoner sorgten bundesweit für Betroffenheit und Aufsehen. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde dem damaligen RAF-Mitglied, Klaus Jünschke, die Beteiligung am Überfall nachgewiesen. Wegen gemeinschaftlichen Mordes und anderer Verbrechen wurde er 1977 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Jüschke wurde 1988 vom rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Bernhard Vogel (CDU) begnadigt.

Schoner hinterließ eine Frau und zwei damals sechs und acht Jahre alte Kinder. Er wurde am 24. Dezember 1971 in Weilerbach beigesetzt. An seinem Begräbnis nahmen zirka 1.000 Menschen teil, darunter 400 Polizisten. Heinz Schwarz (CDU), der damalige Innenminister von Rheinland-Pfalz, versprach in seiner Rede an Schoners Grab einen besseren Schutz für Polizisten. Ministerpräsident war zu dieser Zeit der spätere Bundeskanzler, Dr. Helmut Kohl (CDU).

Im November dieses Jahres erinnerte die Polizeiseelsorge während eines Gedenkgottesdienstes an Herbert Schoner. Stellvertretend für den Behördenleiter des Polizeipräsidiums Westpfalz besuchte Thomas Heil, Leiter der Polizeidiensthundestaffel, Angehörige des Ermordeten. Sie leben heute in der Vorderpfalz. Heil überbrachte einen Brief des Polizeipräsidenten, Michael Denne, und einen Blumengruß.

Auch heute, zum 50. Jahrestag seines Todes, erinnert das Polizeipräsidium Westpfalz an Herbert Schoner. “Wir werden ihn in Erinnerung behalten: Sowohl als zuverlässigen und pflichtbewussten Kollegen, ebenso wie als beliebten Menschen und guten Freund – dankbar für alles, was er gegeben hat, und für die Zeit, die wir mit ihm hatten.”, so Michael Denne. “Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden, seinen Kollegen und allen, die ihn vermissen.” |erf