Glück im Unglück bei einem Verkehrsunfall (siehe Foto)

Feuerwehr Mainz – Glück im Unglück hatten in der Nacht von Montag 20.12.2021 auf Dienstag 21.12.2021 gegen 01:12 Uhr 2 junge Männer, bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Haifa-Allee in Mz-Bretzenheim. Die beiden jungen Männer kamen mit ihrem SUV von der Straße ab und schleuderten dabei ca. 150 m quer über die dortigen Straßenbahnschienen und verfehlten dabei nur knapp einen Mast der Oberleitung. Dagegen wurden zwei Bäume und mehrere Zaunelemente durch das Fahrzeug umgefahren.

Bei Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle hatten die jungen Männer das Fahrzeug bereits verlassen. Sie waren aber zwischen dem Fahrzeug welches sich in einen „grün Hang“ gequetscht hat und dem angrenzenden Baum- und Heckenbewuchs eingeschlossen.

Die augenscheinlich unverletzten Männer wurden durch die Feuerwehr nach Rücksprache mit dem Rettungsdienst mit zwei Steckleiterteilen über das Fahrzeugdach gerettet. Durch den Rettungsdienst wurden die beiden Insassen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr beseitigte die umgefahren Bäume mit einer Motorkettensäge aus dem Gleisbett der Straßenbahnlinie und übergab die Einsatzstelle an den Verkehrsmeister der Mainzer Mobilität und die Polizei.

19-jähriger Fahrer verliert Kontrolle über Mercedes AMG

Mainz (ots) – Vergangene Nacht kam ein 19-jährige Mainzer in der Haifa-Allee, wegen stark überhöhter Geschwindigkeit, mit seinem über 600 PS starkem Mercedes-AMG, von der Fahrbahn ab. Der 19-jährige Fahranfänger befuhr in Begleitung seines 18-jährigen Beifahrers die Haifa-Allee in Richtung Mainz-Marienborn. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über das stark motorisierte Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Baum.

Anschließend fuhr er durch das angrenzende Gebüsch, über die Bahngleise der Straßenbahn, durch einen abgrenzenden Zaun, bis sich sein Auto letztlich um 180 Grad drehte und im Gebüsch eines Gefälles zum stehen kam.

Die beiden Insassen wurden von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen und wurden in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind sie glücklicherweise lediglich leicht verletzt.

Bei dem Mercedes liegt ein Totalschaden vor. Neben der sechsstelligen Schadenshöhe des Autos, sind zudem Schäden am Zaun entstanden. Der Bahnverkehr musste kurzzeitig gesperrt werden. Der Fahrer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

Mainz-Weisenau & Ebersheim – Zwei vollendete Einbrüche zur Mittagszeit / Zeugen gesucht!

Mainz (ots) – Am Montagmittag 20.12.2021 kam es in den Stadtteilen Weisenau und Ebersheim zu je einem Wohnungseinbruch.

Mainz-Weisenau

In der Walter-Hallstein-Straße verschafften sich der oder die unbekannten Täter vermutlich über die offene Tiefgarage Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. Die Wohnungseingangstür im 1.OG war lediglich in der Tagesfalle geschlossen und konnte auf bisher unbekannte Art unbeschädigt geöffnet werden. Das gesamte Schlafzimmer wurde durchwühlt. Es wurden sowohl Bargeld als auch Schmuck gestohlen. Der Schaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Mainz-Ebersheim

In der Nieder-Olmer Straße meldete ein Ehepaar, dass sie ihr Einfamilienhaus gegen 11 Uhr verließen und bei ihrer Rückkehr, gegen 15 Uhr, feststellten, dass eine Terrassentür geöffnet und ein Kellerfenster augenscheinlich eingeworfen wurden. Im Haus wurden Schränke geöffnet, durchwühlt und letztendlich eine Uhr entwendet.

Wer sachdienliche Hinweise zu einem der genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Betrügerin gibt sich am Telefon als angebliche Software-Mitarbeiterin aus

Mainz (ots) – Ein 48-jähriger Mann aus Mainz wurde von einer bislang unbekannten Täterin im Rahmen eines Telefonats betrogen. Die Dame gab sich in einem Telefonat als Mitarbeiterin einer Softwarefirma aus und teilte mit, dass der Computer des 48-Jährigen gehackt worden sei.

Um den Computer wieder zu sichern, bat sie um Fernzugriff auf den Computer, dem der 48-Jährige zustimmte. Zudem fragte sie persönliche Daten sowie Passwörter zu Bankkonten und privaten Accounts des Mainzers ab. Im Anschluss an das Telefonat stellte der Mainzer fest, dass von seinem Bankkonto ein dreistelliger Betrag abgebucht wurde.