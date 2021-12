LKW-Piloten müssen Rausch ausschlafen

Edesheim (ots) – Bei einer Kontrolle am Sonntagabend auf der Tank- und Rastanlage “Pfälzer Weinstraße Ost und West” mussten zwei LKW-Piloten ihren Fahrzeugschlüssel sowie die Ladepapiere und Führerschein abgeben, da sie 1,47 Promille und 3,10 Promille Alkohol intus hatten.

Beide Fahrer wollten nach Ende des Sonntagsfahrverbots gegen 22 Uhr ihre Tour fortsetzen. Am Montag wurden ihnen die Schlüssel und Papiere ausgehändigt, nachdem sie ausgenüchtert waren.

Vier Tatverdächtige randalieren am Testpavillon

Burrweiler (ots) – In der Raiffeisenstraße an dem dortigen Corona-Testpavillon haben am Samstag- und Sonntagabend 19.12.2021 vier Personen randaliert. Zunächst haben sie die Plane des Pavillon aufgeschnitten und eine Papiertischdecke angezündet.

Am Sonntagabend wurde der Pavillon erneut angegangen, wobei man Warnbarken auf das Zelt warf. Verdächtigt werden vier Personen, die dunkle Kleidung und Kapuzenjacken trugen. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323/9550 entgegen.

Feuerlöscher in der Sporthalle entleert

Edenkoben (ots) – Eine große Verunreinigung verursachten am Wochenende Unbekannte in der Sporthalle des Gymnasiums in der Weinstraße. Sie verschafften sich unbefugt Zutritt in die Halle, entnahmen zwei Feuerlöscher aus der Halterung und versprühten das gesamte Löschpulver im Innern der Halle sowie auf dem Parkplatzgelände.

Von den Unbekannten fehlt bislang jede Spur. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

In die Schutzplanke gekracht

B10/Birkweiler (ots) Beim Auffahren auf die B 10 in Richtung Landau kollidierte gestern Morgen bei Birkweiler ein 19 Jahre alter Autofahrer mit einer mobilen Schutzplanke, weil er vermutlich infolge Unachtsamkeit sein Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle hatte.

An seinem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Infolge der Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei über 8.000 Euro.

Erneute Stoppschildkontrolle

Großfischlingen (ots) – Am Dienstag 21.12.2021 wurde eine Stoppschildkontrolle an der Kreuzung L507 / L542 bei Großfischlingen durchgeführt. Innerhalb einer Stunde mussten 10 Fahrzeugführer wegen Missachtung des Stoppschilds sanktioniert werden.

An dieser Örtlichkeit ereigneten sich in zurückliegender Zeit schwerwiegende Verkehrsunfälle, weshalb die Polizei auf diese Örtlichkeit ein besonderes Augenmerk legt. Zusätzlich ist an dieser Stelle aufgrund der bestehenden Umleitung der Ortsdurchfahrt Edesheim derzeit erhöhtes Fahrzeugaufkommen zu verzeichnen. Stoppschilder sollen Unfälle an vielbefahrenen oder schlecht einsehbaren Kreuzungen verhindern.