Landau: Die Polizei-News

Sachbeschädigung an Teststation

Landau (ots) – Wegen Sachbeschädigung an zwei Corona-Teststationen hat die Polizei Landau die Ermittlungen aufgenommen. Eine Zeugin hatte am Samstagabend gegen 22 Uhr die Polizei verständigt, nachdem 2 Männer an der Station im Bereich des Weißquartierplatzes “gewütet” hatten. Die Tatverdächtigen hatten u.a. die Umzäunung umgeworfen und die Rollläden an den Containern beschädigt.

Im Rahmen der Fahndung konnten ein 26- und ein 29-Jähriger kontrolliert werden. Nach ersten Erkenntnissen war den beiden Tatverdächtigen vor der Tatbegehung der Zutritt zu einer Kneipe verwehrt worden, da sie bereits erheblich alkoholisiert waren. Nach Beendigung der Personalienfeststellung, erhielten die Tatverdächtigen einen Platzverweis. Bei der Teststation am Stiftsplatz konnten ebenfalls entsprechende Schäden festgestellt werden. Der Gesamtschaden wird auf zirka 2.500 EUR beziffert.

Weitere Zeugen, welche den Vorfall, insbesondere im Bereich des Stiftsplatzes, beobachtet haben, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/2870 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Landau (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 19.12.2021 gegen 01.30 Uhr konnte ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Landau einer Trunkenheitsfahrt überführt werden. Im Rahmen der Streifenfahrt konnte er in der Ferdinand-Koch-Straße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei war direkt ein Alkoholgeruch wahrzunehmen.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen dazu passenden Wert von 0,67 Promille. Der 37-Jährigen wurde für genauere Tests mit zur Dienststelle genommen und ihm die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun wegen Führen eines Fahrzeuges unter Alkoholeinfluss im Sinne des §24a StVG verantworten.