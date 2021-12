Polizei setzt nach Widerstand Taser ein

Speyer (ots) – Am Samstag 18.12.2021 um 11:15 Uhr befand sich eine Polizeistreife aufgrund eines medizinischen Einsatzes in einer Wohnung im Stadtteil West. Ein hinzukommender 41-Jähriger verhielt sich aufbrausend und aggressiv gegenüber den eingesetzten Beamten. Schließlich störte er verbal massiv die polizeilichen Maßnahmen und wurde angewiesen, die Wohnung für eine begrenzte Zeit zu verlassen. Der Anweisung kam er zunächst zögerlich nach.

Unvermittelt stürmte der 41-Jährige in Richtung der Wohnungstür und versuchte einen Polizeibeamten zu überrennen. Daher sollte der 41-Jährige durch mehrere Polizeibeamte zu Boden gebracht werden, wogegen er sich durch Winden und rudernde Armbewegungen wehrte, um in die Wohnung zu gelangen. Dabei wurde eine Körperkamera der Polizei beschädigt.

Aufgrund der Gegenwehr und der körperlichen Konstitution des 41-Jährigen gelang es durch den Einsatz einfacher körperlicher Gewalt nicht, diesen zu Boden zu bringen. Stattdessen versuchte er weiterhin, mit aller Kraft in die Wohnung zu gelangen. Nur durch den Einsatz des Tasers gelang es den Polizisten, ihn zu Boden zu bringen und zu fesseln, ohne dass schwerwiegende Verletzungen bei beteiligten Personen entstanden.

Der 41-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht, erlitt aber nur leichte Verletzungen. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Nähere Details zum Einsatzanlass werden zum Schutz der Persönlichkeitsrechte beteiligter Personen nicht genannt.

Fahrgast schlägt Frontscheibe ein

Speyer (ots) – Weil er mit einem 41-jährigen Busfahrer in Streit geraten war, schlug ein unbekannter Fahrgast am Dienstag 21.12.2021 um 05:15 Uhr am Busbahnhof mit seiner Faust gegen die Busfrontscheibe. Nachdem er hierdurch einen Schaden verursacht hatte, flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Wer kann Angaben zu dem ca. 1,75-1,80 m großen, mit osteuropäischen Akzent sprechenden Fahrgast machen? Zum Zeitpunkt der Sachbeschädigung trug er Arbeitskleidung mit Streifen auf der Jacke. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.

Alkoholisierte Radfahrerin kollidiert mit PKW

Speyer (ots) – Am Samstag 18.12.2021 um 18.35 Uhr befuhr eine 49-Jährige aus der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen die Schützenstraße in Fahrtrichtung Dudenhofer Straße und bog nach links in die Holzstraße ein. Hierbei übersah sie den auf der Schützenstraße entgegenkommenden PKW einer 18-jährigen Speyererin, der geradeaus in Richtung der Landauer Straße fuhr.

Trotz sofortiger Gefahrenbremsung des PKW kollidierte der PKW mit dem Fahrrad, wobei die 49-Jährige zu Fall kam und sich leicht am Kopf verletzte. Durch die Polizeistreife wurde bei ihr starker Alkoholgeruch wahrgenommen. Einen Atemalkoholtest verweigerte sie und wurde in ein Krankenhaus verbracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen und sie behandelt wurde. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Das Fahrrad blieb unbeschädigt.

Trickbetrug an der Haustür

Speyer (ots) – Vermutlich von einem Unbekannten beim Geldabheben beobachtet und anschließend ausgetrickst wurde am Montag gegen 13:00 Uhr eine 68-Jährige. Die Frau hatte an einem Geldautomaten im Falkenweg einen vierstelligen Bargeld-Betrag abgehoben bevor sie an ihrer Wohnanschrift im Stadtteil Nord von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Mit der Behauptung, dringend die Notfallkarte eines Pannenservice zu benötigen, brachte er die Frau dazu ihren Geldbeutel zu öffnen.

Während sie dort die Karte eines Automobilclubs suchte, gelang es dem Trickdieb mit einer geschickten Handlung die Sicht der Geschädigten auf ihren Geldbeutel zu verhindern. Als er vorgab die Karte zu sehen, griff er unbemerkt hinein und nahm das Bargeld an sich. Nachdem er sich bereichert hatte, fuhr er mit einem roten Kleinwagen davon.

Bei dem Unbekannten soll es sich um einen ca. 170 cm großen Mann im Alter von etwa 40-45 Jahren handeln. Er soll dunkle, mittellange und nach oben gestylte schwarze Haare haben und dunkel gekleidet (mit einer braunen Lederjacke) gewesen sein. Zeugen, die den Mann oder das rote Fahrzeug im Bereich Falkenweg, Weißdornweg, Fliederweg, Ginsterweg, Eibenweg beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizeirlp.de) bei der Polizei in Speyer zu melden.

Diebstahl aus PKW

Speyer (ots) – In der Nacht zum Montag machte sich ein Unbekannter an einem Hinterm Esel parkenden PKW zu schaffen. Er durchwühlte das Fahrzeug und stahl diverse Gegenstände. Die Schadenshöhe steht bislang nicht fest.

Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Bereich Eselsdamm/Hinterm Esel nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.

Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrrad beim Abbiegen

Speyer (ots) – Am 17.12.2021 gegen 15:20 Uhr übersah eine 47-jährige PKW-Fahrerin aufgrund tief stehender Sonne beim Rechtsabbiegen von der Franz-Kirrmeier-Straße in den Ziegelofenweg einen berechtigterweise auf dem Fahrradweg in Richtung Auestraße fahrenden 79-jährigen Fahrradfahrer.

Infolgedessen kollidierten PKW und Fahrrad frontal und der Radfahrer stürzte seitlich vom Fahrrad. Dabei erlitt er eine Handfraktur sowie eine Kopfplatzwunde und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden, am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots) – In der Nacht vom Samstag 18.12.2021 auf Sonntag 19.12.2021 gegen 00:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Speyer. Ein 20-jähriger Mann befuhr mit seinem VW-Tiguan die Stockholmer Straße in Speyer. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam der Fahrzeugführer im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Am Pkw entstand Totalschaden.

Während der Verkehrsunfallaufnahme konnte Alkoholgeruch bei dem Fahrer festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Zudem konnte der 20-Jährige keine Fahrerlaubnis vorweisen. Der Fahrer und die 22-jährige Beifahrerin erlitten bei dem Aufprall Verletzungen in Form von Schmerzen im Kopf und Gesichtsbereich. Sie wurden ins Krankenhaus verbracht.

Dem Fahrzeugführer wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehres sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Einbruch in Vereinsheim

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 17.12.2021, gegen 18:00 Uhr und dem 20.12.2021, gegen 16:30 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Tür eines Vereinsheims in der Saarlandstraße auf. Sie stahlen mehrere Sonnenschirme sowie eine Soundanlage. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.