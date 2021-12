Landau: Aufhebung der Sperrung des Nußdorfer Weges über die Wintermonate

Landau – Der LBM Speyer teilt mit, dass die neue Brücke über die B 10 im Zuge des „Nußdorfer Weges“ so weit fertiggestellt ist, dass die Strecke wieder befahren werden kann. Das alte Bauwerk musste wegen der Verbreiterung der B 10 abgebrochen und durch ein neues Bauwerk mit größerer lichten Weite neu hergestellt werden. Am Bauwerk sind noch Restarbeiten erforderlich, die aber nur bei entsprechender guter Witterung durchgeführt werden können. Daher hat sich der LBM entschieden, die Brücke über die Wintermonate zu öffnen, um insbesondere für den Radverkehr eine Verbesserung herbeizuführen.

Im Frühjahr muss die Brücke allerdings noch einmal gesperrt werden, da noch Restarbeiten an der Brücke durchzuführen sind, die nur unter Vollsperrung möglich sind. Die erneute Sperrung wird der LBM frühzeitig ankündigen.

Auch bei der Stadt Landau ist die Freude über die Öffnung groß. „Die Brücke stellt eine wichtige Verbindung zwischen Landau und Nußdorf dar und ist auch Teil der Radvorrangrouten in unserem Mobilitätskonzept. Wir freuen uns, dass sie dem Radverkehr, den Fußgängerinnen und Fußgängern und dem landwirtschaftlichen Verkehr nun wieder zur Verfügung steht“, betont Verkehrsdezernent Lukas Hartmann für die Stadtspitze. „Die Öffnung wurde von allen Nutzerinnen und Nutzern dringend erwartet, was auch zeigt, wie wichtig diese Verbindung ist. Ich danke dem LBM für die gute Durchführung der Arbeiten“, so Hartmann.