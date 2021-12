Neustadt: Neue Infekt-Sprechstunde inklusive PCR-Testung für Menschen mit Covid-19-Verdacht

Neustadt an der Weinstraße – Zur Entlastung des allgemeinen ärztlichen Bereitschaftsdienstes richtet die Stadtverwaltung in Kooperation mit niedergelassenen Ärzten aus Neustadt vom 23. Dezember 2021 bis 3. Januar 2022 eine eigene Infekt-Sprechstunde mit PCR-Testungen ein.

Hierhin sollte sich wenden, wer denkt, Corona-infiziert zu sein.

Menschen mit typischen Symptomen wie etwa Husten, Schnupfen oder Fieber werden täglich – auch an den Feiertagen – zwischen 14 und 17 Uhr in einer ehemaligen Arztpraxis in der Weinbergstraße 8 (Hambacher Höhe) untersucht und können direkt einen PCR-Test machen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Mitgebracht werden sollte die Krankenversichertenkarte. Initiatoren dieses städtischen Angebots sind die medizinischen Fachberater der Stadt.

Zu den vielfältigen Covid-19-Symptomen gehören unter anderem auch die Störung des Geruchs- und Geschmackssinns, Halsschmerzen, Kopf- und Gliederschmerzen, allgemeine Schwäche und Durchfall. Bei einem Corona-Verdacht – auch ganz ohne Symptome bei einem positiven Selbsttest-Ergebnis – hat man sich üblicherweise an die eigene Hausarztpraxis oder an den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der bundeseinheitlichen Nummer 116117 zu wenden. Jedoch sind einige Praxen zwischen Heiligabend und Neujahr geschlossen. Um dennoch schnell testen zu können, wurde nun die neue Sprechstunde in der Weinbergstraße 8 eingerichtet.

Zur Vermeidung weiterer Infektionen dürfen symptomatische Personen sowie Menschen mit positivem Selbsttest die üblichen Teststellen nicht aufsuchen. Auch der PCR-„Abschluss“-Test am Ende der Quarantäne muss in einer speziellen Infekt-Sprechstunde (also auch in der Weinbergstraße) erfolgen.

Bei sonstigen Erkrankungen oder Verletzungen steht ganz regulär die Ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale im Marienhaus-Klinikum Hetzelstift, Telefon 06321/19292, zur Verfügung. Sie ist für Patientinnen und Patienten da, die nicht lebensbedrohlich erkrankt sind, aber auch nicht bis zur nächsten Sprechstunde warten können.

In Notfällen ist immer der Rettungsdienst unter 112 zu rufen.