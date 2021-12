Verkehrsunfall mit Flucht

Frankenthal (ots) – Am Montag 20.12.2021 gegen 17:30 Uhr, befand sich die Geschädigte mit ihrem PKW an der Kreuzung Pappelweg/Am Nußbaum in Frankenthal-Mörsch. Eine von links kommende Rollerfahrerin missachtete die Vorfahrt der Geschädigten, sodass es zu einer leichten Kollision der Fahrzeuge kam. Hierbei entstanden am PKW der Geschädigten Kratzer am Frontstoßfänger.

Die Rollerfahrerin leugnete daraufhin das Verursachen eines Schadens und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Die Geschädigte konnte die Rollerfahrerin wie folgt beschreiben:

ca. 40-50 Jahre alt, Kräftige Statur, Schulterlange, braune Haare.

Zu dem Roller ist bekannt, dass dieser über ein schwarzes Helm Fach verfügte. Der entstandene Schaden am dem PKW beträgt ca. 100 EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (ots) – Am Sonntag 19.12.2021 gegen 22.40 Uhr, kontrollierte eine Streife hiesiger Inspektion in der Mahlastraße eine 40-jährige Frau mit ihrem Pkw. Im Rahmen der Kontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille. Ihr wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Im Rahmen der Kontrolle gab die Frau an, dass ihr Freund mit seinem Pkw bis kurz vor der Kontrolle hinter ihr gefahren sei und dieser auch Alkohol konsumiert habe. Der Freund, ein 37-jähriger Mann konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er bestätigte die Angaben der Frau. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille. Auf der Dienststelle führte er einen rechtsverwertbaren Atemalkoholtest durch, welcher einen Wert von 0,56 Promille ergab. Sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und auch gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

