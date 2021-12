Unfall unter Alkoholeinfluss

Beindersheim (ots)- Am Montag 20.12.2021 gegen 18:00 Uhr ereignete sich in der Frankenthaler Straße ein Verkehrsunfall. Die 30-Jährige Unfallverursacherin missachtete die Vorfahrt eines sie kreuzenden Fahrzeuges und kollidierte mit diesem. Bei der Unfallaufnahme konnte bei ihr Atemalkoholgeruch sowie eine verwaschene Aussprache festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,49 Promille. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 6.000 EUR.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen die unter Alkoholeinfluss stehende Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen sie kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Warnung vor falschen Microsoft-Mitarbeitern – Vermögensschaden

Römerberg (ots) – Bei dieser Betrugsmasche geben die Täter im meist englischsprachigen Gespräch an, dass der Computer des Angerufenen von Viren befallen oder mit sonstigen Fehlern behaftet sei und bieten eine Fernwartung an. Im Rahmen der Fernwartung erhalten die Kriminellen uneingeschränkten Zugriff auf den PC der Opfer.

So ist zum Beispiel das Ausspähen von Bank- und Kreditkartendaten, die Installation von Schadsoftware oder aber das Sperren des Computers möglich. Eine Entsperrung des Rechners erfolgt, wenn überhaupt, nur nach Zahlung eines Geldbetrags.

So bekam ein 59-jähriger Römerberger am 17.12.2021 einen Anruf eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters, welchem er per Fernwartungsprogramm Zugriff auf seinen Computer gewährte. Dabei gelang es dem unbekannten Täter, mehrere Überweisungen im Gesamtwert von 10.000 Euro von einem Konto des Geschädigten auszuführen.

Einbruch in Gärtnerei

Römerberg (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Gärtnereibetrieb in der Germersheimer Straße und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.