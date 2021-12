Worms (ots) – Dienstagmorgen 21.12.2021 um kurz vor 04:30 Uhr wurde der Brand einer Lagerhalle im Industriegebiet Worms-Nord gemeldet. In der Mainzer Straße, auf dem Gelände einer holzverarbeitenden Firma, wurde geraspeltes Pressholz in einer nach vorne hin offenen Halle gelagert. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten die Holzraspel in Brand, wodurch es zu erheblicher Rauchentwicklung kam.

Zwischenzeitlich wurden auch die Anwohner vor giftigen Rauchgasen gewarnt. Das Material musste durch die Feuerwehr zum Zwecke der Löscharbeiten nach und nach abgetragen werden. Verletzt wurde niemand.

Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei Worms hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.